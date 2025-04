Sábado de Pasión en Valencia: horarios y procesiones de la Semana Santa Marinera el 12 de abril

Nacho Ortega Valencia Sábado, 12 de abril 2025, 02:15 Comenta Compartir

La Semana Santa Marinera 2025 celebra este 12 de abril el Sábado de Pasión, que es la víspera del Domingo de Ramos, día en el que se inicia la Semana Santa. Es el sábado de la quinta semana de la Cuaresma, conocida por la religión cristiana como Semana de Pasión.

El Sábado de Pasión es un día de reflexión y espera que conmemora la espera de los fieles por la llegada de Jesucristo a Jerusalén. No debe confundirse con el Sábado Santo, que se celebra una semana después, la víspera del Domingo de Resurrección.

Puedes consultar el programa de actos completo publicado por la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera para 2025.

También puedes consultar la previsión del tiempo en Valencia para los próximos días.

Sábado de Pasión, 12 de abril

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL MAR

19:00 Eucaristía de Presentación de la Real Hermandad de la Flagelación del Señor con Imposición de Medallas a los nuevos Cofrades y Hermanos de Honor. Al terminar, Procesión con la venerada Imagen de la Flagelación del Señor.

Itinerario: Parroquia, avenida del Puerto, calle Cristo del Grao, calle José Aguirre, calle Arquitecto Alfaro, calle Francisco Cubells, calle Ernesto Anastasio, calle José Aguirre, plaza Juan Antonio Benlliure (Reales Atarazanas), plaza Tribunal de las Aguas, Parroquia.

23:00 Procesión de las Plegarias por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma. La Imagen del Santísimo Cristo de la Palma con un sudario negro recorrerá las calles del barrio acompañada de su Hermandad, feligreses y devotos. Se harán las paradas necesarias para dar lectura a las Plegarias escritas por los fieles que han querido participar en sus rogativas anónimas en esta Procesión.

Itinerario: plaza Tribunal de las Aguas, plaza Antonio Benlliure - Reales Atarazanas-, calle José Aguirre, calle San José de la Vega, calle Francisco Cubells, calle Francisco Baldomá, calle Salvador Gasull, plaza Tribunal de las Aguas, Parroquia.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

19:00 Eucaristía Acción de Gracias ofrecida por la Hermandad de la Crucifixión del Señor con lectura de la Pasión presidida por el Paso de la Crucifixión. Después tendrá lugar la imposición de crucifijos a los nuevos cofrades.

20:30 Procesión de Nuestro Señor en su Crucifixión, presidida por el Paso de Nuestro Señor en su Crucifixión portado por costaleros y acompañado por su Hermandad. El Paso con la Imagen Titular saldrá desde el interior del Templo portada por los Costaleros. La Procesión transcurrirá lentamente por las calles del Canyamelar y, en varios puntos, los Costaleros realizarán «levantas al cielo» en recuerdo de enfermos o fallecidos. Al llegar a la plaza Iglesia del Rosario, el Paso entra en el Templo rodeado de muestras de afecto del público en el que se respira una mezcla de emoción, lágrimas y alegría.

Itinerario: Parroquia, plaza Iglesia del Rosario, calle del Rosario, calle Mediterráneo, calle José Benlliure, travesía Iglesia del Rosario, plaza Iglesia del Rosario.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

19:00 Eucaristía y Procesión del Santísimo Cristo del Perdón. En la tarde del Sábado de Pasión, la Hmdad. del Stmo. Cristo del Perdón inicia su procesión, y durante todo el recorrido sus cofrades permanecen en silencio reflexionando sobre el significado de una de las siete palabras que pronuncio Jesucristo durante su crucifixión «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen»; si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, nos perdonará también nuestro Padre celestial. Por el amor perfecto que el Señor siente por nosotros, Él nos perdona de buen grado si nos arrepentimos sinceramente y nos pide que lleguemos a ser como Él. Por lo tanto si hemos de llegar a ser como Él, debemos estar dispuestos a perdonarnos mutuamente. La Hmdad. del Stmo. Cristo del Perdón celebrará una Eucaristía, bendición e imposición de medallas.

Después, Procesión con la Imagen Titular del Stmo. Cristo del Perdón junto a distintas hermandades, cofradías y corporaciones de la Semana Santa Marinera.

Itinerario: plaza Iglesia de los Ángeles, calle Francisco Eiximenis, calle Felipe de Gauna, calle Vicente Ballester, calle Antonio Juan, calle Felipe Vives de Cañamás, calle Conde de Oliva, Calle Ramón de Rocafull, calle Marqués de Guadalest, calle Pedro Maza, plaza Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles, donde finalizará la Procesión.

20:30 Procesión de Los Faroles por la Germandat de la Coronació d'Espines del Nostre Senyor Jesucrist. En el templo parroquial se celebrará el acto litúrgico: Lectura del Evangelio y ofrenda de rosas a la Virgen. Después, Procesión en la cual los cofrades, formados en dos filas, portan faroles en lugar de báculos representando la luz-Cristo en el camino del cristiano.

Itinerario: plaza de los Ángeles, calle Antonio Juan, calle Felipe Vives de Cañamás, calle Marqués de Guadalest, calle Pedro Maza, plaza de los Ángeles, calle la Marina, calle Escalante, calle Espadán, plaza de la Virgen de Vallivana, calle Pintor Ferrandis, plaza de los Ángeles donde se rezará el tercer Mistero Doloroso, la Coronación de Espinas, finalizando el acto. La Hmdad., como siempre, cerrará el acto formando un gran círculo con todos sus cofrades portando sus faroles en la Plaza de los Ángeles, en la cual las bandas acompañantes interpretarán una marcha en honor a la Imagen Titular, «Stmo. Cristo Rey de los Dolores».

PARROQUIA CRISTO REDENTOR-SAN RAFAEL ARCÁNGEL

20:00 Eucaristía con imposición de medallas a miembros de la Hermandad de la Misericordia.

20:30 Procesión de la Misericordia. Traslado del grupo escultórico de Las Tres Marías de la Hmdad. de la Misericordia. Itinerario: Parroquia, c/ de la Reina, c/ Pintor Ferrandis, c/ José Benlliure, c/ Cura Planelles, c/ Escalante finalizando la Procesión en Escalante 217, donde estarán expuestas Las Tres Marías.