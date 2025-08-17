Programación completa de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de Montaverner 2025 La celebración es una mezcla entre lo religioso y lo festivo

Florencia Goycoolea Valencia Domingo, 17 de agosto 2025, 11:39 Comenta Compartir

El municipio dentro de la Comunidad Valenciana, Montaverner, celebra otro año más sus famosas Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos 2025. Del 14 al 29 de agosto la localidad se llenará de alegría y celebración, más de 10 días en donde las calles se inundan de desfiles y la ciudad se adorna con los distintos eventos.

Una fecha muy esperada por los habitantes y sus visitantes, que ofrece un abanico enorme de actividades y espectáculos aptos para todos los públicos, combinando elementos religosos y festivos. Los patronales honran al Patrón de la ciudad, mientras que los Moros y Cristianos representan la lucha de ambos bandos con trajes, música y representaciones teatrales.

Programa completo

Jueves 14 de agosto - Encendido de luces

- 22:30h: La Reina de Fiestas 2025 y su Corte de Honor, acompañadas por la Comisión de Moros y Cristianos, la comparsa Abanderada 2025 y la Corporación Municipal, anunciarán el inicio de las fiestas con el encendido de las luces desde el balcón del antiguo ayuntamiento, junto al Centre Jove «Javi Monllor» (desde la calle del Ayuntamiento hasta la Plaza Mayor).

Una vez finalizado el acto, habrá música para difrutar, apta para todas las edades en la plaza.

Martes 19 de agosto

- 19:30h: Taller para aprender a desfilar y ser cabo de escuadra, para niños y niñas a partir de 6 años (Plaza Mayor).

Viernes 22 de agosto - Noche de hermandad de los mayores

- 22:00h: Cena organizada por la Junta de jubilados y pensionistas de Montaverner (Carrer Nou).

- 23:00h: Actuación del trío musical 'Discovery' que amenizará la velada con música de los años 60.

Sábado 23 de agosto - Presentación

- 23:30h: Coronación de la Reina de Fiestas 2025, Sofía Sáez Micó, y su Corte de Honor (Plaza Mayor).

Domingo 24 de agosto - Noche de paellas

- 22:30h: Tendrá lugar la noche de paellas en la explanada del Auditorio Municipal Lluís Peiró.

Como siempre, la ubicación de las mesas será en la explanada y las paellas se cocinarán en el aparcamiento del auditorio.

- 00:30h: Orquesta 'Mónaco Party'.

Lunes 25 de agosto - Día de los niños y niñas

- 11:00h: 'Globotá' inaugurar el parque acuático en la Piscina Municipal.

- 20:00h: La Patrona regresará a Montaverner desde la Ermita de Colata en romería, para disfrutar de las fiestas.

Acto seguido, ofrenda de flores y alimentos (Plaza Mayor).

- 00:30h: Tendrá lugar el primer acto de la semana grande de las comparsas Moros y Cristianos, con el desfile por el recorrido habitual.

Después del desfile, a disfrutar con la xaranga 'El Comboi' (Plaza Mayor).

Martes 26 de agosto

- 19:00h: Entrada de bandas de música.

- 20:00h: Gran entrada de Moros y Cristianos. Abren el desfile las comparsas abanderadas por el bando Cristiano y la Fila Cides. Este acto, continuará con el II Concurso de cabos de escuadra y escuadras de las fiestas.

- 00:00h: Concierto grupo 'N-340' (Plaza Mayor).

Miércoles 27 de agosto

- 08:00h: Todas las comparsas saldrán desde la Plaza Mayor al cementerio, donde se dispararán unas salvas para homenajear a todos los festeros del pueblo que ya no están.

A continuación será la 'Diana' con el mismo recorrido del día anterior. Después, en la plaza, se hará el cambio de bandas y entrega de premios del concurso de cabos y escuadras.

- 12:00h: Misa solemne en honor a la Virgen de Loreto, con la posterior Ofrenda de flores.

Al finalizar la misa, salida de la Reina de Fiestas 2025 y su Corte de Honor por las calles del pueblo.

- 21:00h: Procesión de la Virgen de Loreto.

Una vez acabada la procesión, habrá un castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Vulcano.

- 00:00h: Espectáculo 'The Legends, el musical', basado en escena e interpretación de 14 artistas (explanada del auditorio).

Jueves 28 de agosto

- 11:00h: Xaranga (espacio polivalente de la Granaina), organizada por la Comisión de Moros y Cristianos de Montaverner.

- 12:00h: Misa en honor al Santísimo Cristo de la Paciencia.

Después, pasacalle de la Reina de Fiestas y de su Corte de Honor y 'Gran Mascletá' a cargo de la Pirotecnia Aitana.

- 21:00h: Procesión del Santísimo Cristo de la Paciencia.

- 00:00h: Las tropas Moras y Cristianas vuelven a llenar las calles con el acto de 'La Embajada'.

Una vez finalizado, se entregará la bandera mora a la comparsa que ostentará el cargo de 'Abanderada 2026' y se otorgarán los premios del concurso de cabos de escuadra de este año.

- 01:00h: 'Macro-Festa Bacarrà on Tour' (explanada del Auditorio Municipal).

Viernes 29 de agosto

- 19:00h: Misa solemne en honor a los titulares de la parroquia Sant Joan y Sant Jaume.

- 20:00h: Traslado de la Virgen de Loreto. La Patrona, después de pasar las fiestas al lado de sus fieles, vuelve a casa, a Colata.

- 00:30h: Tendrá lugar el último acto de las fiestas de Moros y Cristianos 'La Retreta'. Acto donde predomina el color, la música y sobre todo, el humor.

A continuación, llega el momento de despedir las fiestas con la 'discomóvil L'Askampà' (Plaza Mayor).