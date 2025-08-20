Programación completa de las Fiestas Mayores de La Pobla de Farnals 2025 Desde actos religosos y culturales, hasta deportivos, con música en vivo y mucho más

Desencajonada de toros, Bous al carrer en La Pobla de Farnals

La Pobla de Farnals se prepara un año más para recibir sus esperadas Fiestas Mayores 2025. La localidad festejará la celebración del 2 al 14 de septiembre, serán casi dos semanas llenas de alegría y emoción, junto con un enorme abanico de actividades y espectáculos para todas las edades. Estas van desde eventos tradicionales y religosos, hasta actividades deportivas, música en vivo, y muchas más.

Entre los actos más destacados se encuentra el Pregón Infantil (segunda vez que se incorpora) que busca integrar a los más pequeños a esta celebración, para que se sientan parte de ella. También, refuerza el reconocimiento del lugar como Ciudad Amiga de la Infancia por parte de UNICEF.

Además de la fiesta principal, el municipio presenta su tradicionales e importantes actos taurinos organizados por las peñas locales, que se desarrollarán entre el 16 de agosto y el 27 de septiembre. Días llenos de actividades y espectáculos imperdibles.

Programa Fiestas Mayores

Semana deportiva

- Martes 2 de septiembre: Fútbol 7.

- Miércoles 3 de septiembre: Baloncesto 3X3.

- Jueves 4 de septiembre. Voleibol

Los partidos se realizarán en el Polideportivo Batiste Subies a partir de las 17:00 horas.

Viernes 5 de septiembre

Triatlón infantil.

- 18:30h: Correbars a cargo de la Peña El Perol (plaza de San Vicente).

- 21:00h: Película BUFFALO KIDS (patio del CEIP Cervantes).

Sábado 6 de septiembre

- 10:00h: Almuerzo popular (avenida Doctor Ortiz).

- 17:30h: Discomóvil a cargo de las Hijas de María 2015.

- 20:00h: ntrada Mora y Cristiana en la playa organizada por la comparsa Al-Farnals.

- 23:00h: Concierto Unió Musical de La Pobla de Farnals.

- 00:00h: Discomóvil DJ's locales organizada por los festeros y festeras 2010.

Lunes 8 de septiembre

- 19:00h: Espectáculo de Circo Kermes Circo de la Compañía La Ventana Nuevo Circo (plaza Generalitat).

- 19:30h: Inauguración de la muestra arte local.

- 21:30h: Cena popular (plaza San Vicente).

- 23:00h: Cant d'Estil con la Associació de Cant Valencià del Puig de Santa María (plaza San Vicente).

Martes 9 de septiembre - Día del deporte

Lugar: En las plazas San Vicente, Generalitat y alrededores.

- 17:30h: Voleibol, Fútbol, Baloncesto, Tenis Mesa, Ajedrez y Atletismo.

- 18:00h: Carreras Infantiles.

- 18:30h: Exhibición Baile Urbà de la entidad deportiva ESDANZA.

- 19:00h: Clase magistral de ZUMBA para todos los públicos, impartida por Recolim (piscina La Pobla de Farnals).

- 19:30h: Pregón Infantil.

- 21:30h: Cena popular (plaza San Vicente).

-23:00h: Noche de humor

Miércoles 10 de septiembre

-20:00h: Noche de paellas.

-00:00h: Baile amenizado por la Orquesta Mónaco Party.

Jueves 11 de septiembre - Festividad de San José

- 11:00h: Juegos infantiles acuáticos (plaza Generalitat).

- 19:00h: Musical infantil Fantasyland.

- 19:00h: Solemne Misa en honor a San José.

- 20:00h: Procesión en honor a San José.

- 22:30h: Cabalgata de disfraces con charanga.

- 23:30h: Baile con la orquesta Montecarlo.

Viernes 12 de septiembre - Festividad se San Félix

- 11:00h: Entrega del Premio Farnals (salón de Plenos del Ayuntamiento).

- 12:00h: Holi Fest.

- 14:00h: Mascletà.

- 18:00h: Fireta Infantil con juegos tradicionales y talleres de pintacaras y de tattoos.

- 19:00h: Solemne Misa en honor a San Félix.

- 20:00h: Procesión en honor a San Félix.

- 23:00h: 'Nit Màgica' a cargo de XARXA TEATRE.

- 00:30h: Baile con la orquesta Máxima.

Sábado 13 de septiembre - Festividad de Nuestra Señora de la Esperanza

- 08:00h: Calderas al fuego.

- 13:30h: Reparto de calderas.

- 19:00h: Solemne Misa en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Esperanza.

- 20:00h: Procesión en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Esperanza.

- 23:00h: Musical 'The Legends' (plaza de la Generalitat).

- 00:30h: Discomóvil organizada por los Festeros de Sant Francesc 2024.

Domingo 14 de septiembre - Festividad de San Francisco

- 19:00h: Misa en honor en San Francisco.

- 20:00h: Procesión en honor en San Francisco

Castell fin de fiesta

Actividades taurinas

Sábado 16 de agosto - Organizado por la Peña taurina Joves, però Valents

Lugar: Pl. Generalitat.

- 11:30h: Matinal de Capota.

- 18:30h: Toro de El Pilar y vacas de Capota.

- 00:00h: Toro embolado de la tarde y una vaca.

Viernes 22 de agosto - Organizado por la Peña taurina El Perol

Lugar: Avda. País Valenciano.

- 18:30h: Toro de Adolfo Martín y vacas de Infantes.

- 00:00h: Toro embolado y vaca embolada.

Viernes 29 de agosto - Organizado por la Penya Moratall

Lugar: Barrio Moratall.

- 19:00h: Toros de Cuadri y Gerardo Ortega y a continuación vacas.

- 00:00h: Embolades.

Sábado 30 de agosto - Organizado por la Penya Moratall

Lugar: Barrio Moratall.

- 18:30h: Vacas de Parejo.

Sábado 20 de septiembre - Organizado por la Comisión de Toros

Lugar: C/ de l'Estació.

- 18:00h: Toros cerriles y vacas.

- 00:00h: Toros embolados.

Sábado 27 de septiembre - Organizado por la Penya de Baix

Lugar: Pl. Generalitat.

- 18:00h: Toros y vacas.

- 00:00h: Embolada.

Sábado 27 de septiembre - Organizado por el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals

Inicio: Desde los corrales de la calle Moratall.

- 12:00h: Espectáculo de trashumancia por las calles de costumbre a cargo de la ganadería Germán Vidal.

