Programación completa de las Fiestas Mayores de Corbera 2025 Música en vivo, espectáculos, y actividades deportivas son algunas de las actividades

Un año más, el municipio valenciano de Corbera se prepara para recibir sus Fiestas Mayores 2025. Tendrán lugar del 29 de agosto al 8 de septiembre, más de una semana llena de actividades y espectáculos tanto para sus habitantes como para los turistas que quieran asistir.

Una celebración para gozar en familia, con amigos o en pareja, apta para todos los públicos. Una estancia de reunión y participación ciudadana, con un abanico enorme de opciones para disfrutar, desde música en vivo, fiesta y espectáculos, hasta actividades deportivas y juegos infantiles.

Programa completo

Viernes 29 de agosto - Comienzo de las fiestas

- 22:00h: Concierto Extraordinario de Fiestas a cargo de la Banda del 'Ateneo Musical La Lira' (plaza Mayor). Concierto con el nuevo director David González Sanjuán.

Sábado 30 de agosto - Deporte, disfraces y fiesta

- 10:00h: IV Torneo de Ajedrez Castillo de Corbera (Cinema-Teatro Ricardo Cebolla).

- 17:30h: Vuelta a pie infantil en el paseo del País Valenciano.

- 19:00h: XXVI Vuelta a pie de la categoría absoluta. Recorrido de 8 km.

- 21:30h: Cena en la plaza Mayor.

- 23:15h: Concentración de colles disfrazadas en la avenida Ribera Baja (delante del Centro Histórico).

- 23:30h: Tradicional desfile de disfraces con la charanga 'Tot a una' junto a la 'C25' hasta la plaza Mayor.

Itinerario: Av. Ribera Baja, País Valenciano, Fontanelles, Crist, Creu, Pedro Roca y plaza Mayor.

- 00:00h: Baile de disfraces con la orquesta 'Human'.

En el descanso se entregarán los premios de los disfraces al mejor grupo adulto, al mejor grupo infantil y al mejor disfraz individual.

Domingo 31 de agosto - Piscina, magia y música

- 11:00h: Fiesta de clausura de las piscinas municipales con hinchables y talleres. Entrada gratuita.

- 18:00h: Espectáculo Musical: Peter Pan (Cinema-Teatro Ricardo Cebolla).

- 20:30h: Concierto de Sinergia (plaza Mayor).

Lunes 1 de septiembre - Luz, tradición y sorpresas para los más pequeños

- 17:30h: Taller de farolillos (patio de las escuelas del Centro Histórico).

- 18:00h: Merienda saludable (plaza de las escuelas del Centro Histórico).

- 18:30-20:30h: Glitter bar a cargo de 'Una Vida Llena de Aprendizaje' y manualidad de decoración disfraz para la cabalgata (patio de las escuelas del Centro Histórico).

- 20:30h: Cabalgata tradicional del farolillo con desfile de disfraces con temática personajes de cuento acompañados por la banda de la escuela del Ateneo Musical La Lira Corbera

Martes 2 de septiembre - Ruedas, ritmo y fuego

- 10:00-14:00h: Parque multiactividad, camas elásticas y juegos de equilibrio (parque Rosa dels Vents).

- 18:00-20:00h: Seguirá el Parque multiactividad.

- 18:00h: Día de la bicicleta para participantes de todas las edades. Concentración y reparto de camisetas en el patio de las escuelas (centro histórico).

- 18:30h: Comienza la vuelta y acaba en el parque Rosa dels Vents, donde se repartirá la tradicional merienda a los participantes.

Itinerario: Blasco Ibáñez (centro histórico), Ramón y Cajal, Guillem Sorolla, Sant Antoni, Botànic Borja, Pedro Roca, Major, Lepanto, Fontanelles, Rei en Jaume, Sueca, Camí Mota y Mestral hasta llegar al recinto deportivo municipal.

- 18:45-20:00h: Animación infantil con juegos, talleres y pintacaras + Photocall participativo + Punto de Unión: Arc de Sant Martí, Punto Libre de Agresiones Sexistas para información y sensibilización a cargo de Proyectos Vius (parque Rosa dels Vents).

- 20:30h: XVI MasterClass solidaria a cargo de Estela Gym en la plaza Mayor. Sesión de Zumba abierta a la participación de todo el público. Se repartirá una camiseta a todas las personas participantes.

- 23:00h: Correfoc a cargo del Grup CRE de la Falla Vila i Honor, en el paseo del País Valenciano. Al acabar homenaje de fuego antiguo a los mayores, cordà.

Miércoles 3 de septiembre

- 11:00h: Macrofiesta infantil y juvenil con hinchables de agua (parque Rosa dels Vents).

- 12:30h: Fiesta de la espuma.

- 19:30h: Entrega de premios del II Concurso Mirades Innocents de la Escuela de Verano (Espacio Expositivo Enric Banyuls).

- 19:45h: Sorteo de los 10 premios de la «Ruta de los desayunos».

- 20:30h: Cena de hermandad en el Cinema-Teatro Ricardo Cebolla para las personas jubiladas o pensionistas empadronadas en Corbera.

- 21:30h: Baile con Alfredo Ribera (Cinema-Teatro Ricardo Cebolla).

Jueves 4 de septiembre

- 21:00h: Teatro de adultos «Els Villalonga» de Horta Teatre.

- 22:45-00:00h: A la luna de Corbera. Actividad al aire libre para observar la Luna y conocer mejor el único satélite natural de la Tierra.

Viernes 5 de septiembre

- 22:00h: Cena en la plaza Mayor con novedad «Cena de Quintos» con trucha gigante.

- 22:00-23:30h: Talleres infantiles con monitores y monitoras en la plaza para niños y niñas de 3 a 10 años.

- 23:00h: Concierto Old Cadillac Band grupo local con trayectoria de música Rock and Roll, con piezas de los años 70 y 80.

- 00:30h: Macrodiscomóvil 'Incognita Tour' con animación, regalos y sorpresas para los asistentes.

Sábado 6 de septiembre - Pilota y gran noche con La Pato

- 10:00h: V Trofeo de Fiestas Corbera de Pilota Valenciana en la calle Sant Antoni, con modalidades para infantiles y adultos, masculina y femenina.

- 18:30h: II Trofeo de Fiestas Futsal y presentación de los nuevos integrantes del CD Corbera en el Pabellón Municipal.

- 22:00h: Cena en la plaza Mayor.

- 22:00-23:30h: Talleres infantiles con monitores y monitoras en la plaza para niños y niñas de 3 a 10 años + Glitter Bar a cargo de 'Una vida llena de aprendizaje'.

- 22:00h: Punto Violeta para unas fiestas seguras y libres de agresiones sexistas a cargo de Proyectos Vius.

- 00:00h: Orquesta 'La Pato' con un recorrido de más de 30 años.

Domingo 7 de septiembre - Ofrenda de flores y tributo homenaje musical

- 10:30h: IX Concurso de tiro al plato Vila de Corbera (recinto de tiro El Cigne de Cullera).

- 18:30h: Concentración en la calle Miguel Hernández (escuelas nuevas) para la Ofrenda de flores a la Madre de Dios del Castillo de Corbera.

Itinerario: Calle Miguel Hernández, Crist, Lepanto, Madre de Dios, Rei en Jaume, Generalitat, Ribera Baja, País Valenciano, Sant Vicent y finalizará en la plaza Mayor.

- 22:00h: Tributo a Raphael.

Lunes 8 de septiembre - Festividad de la Madre de Dios del Castillo

- 08:00h: Disparo de 21 Salvas en honor a la Madre de Dios del Castillo de Corbera.

- 14:00h: Tradicional disparo a cargo de la pirotecnia Hermanos Borredà (avenida de España).

- 19:30h: Solemne procesión encabezada por el grupo de tabal y dolçaina Tabalaina, con la participación del Grupo de Danzas L'Alter de Corbera con danzas tradicionales y la Banda del Ateneo Musical La Lira de Corbera.

Al finalizar se dispararán fuegos artificiales a la entrada de la procesión a la plaza Mayor.