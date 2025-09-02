Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Consejo de Ministros aprueba la quita de deuda a las Comunidades Autónomas
Música en vivo LP

Programación completa de las Fiestas Mayores de Corbera 2025

Música en vivo, espectáculos, y actividades deportivas son algunas de las actividades

Florencia Goycoolea

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:34

Un año más, el municipio valenciano de Corbera se prepara para recibir sus Fiestas Mayores 2025. Tendrán lugar del 29 de agosto al 8 de septiembre, más de una semana llena de actividades y espectáculos tanto para sus habitantes como para los turistas que quieran asistir.

Una celebración para gozar en familia, con amigos o en pareja, apta para todos los públicos. Una estancia de reunión y participación ciudadana, con un abanico enorme de opciones para disfrutar, desde música en vivo, fiesta y espectáculos, hasta actividades deportivas y juegos infantiles.

Programa completo

Viernes 29 de agosto - Comienzo de las fiestas

- 22:00h: Concierto Extraordinario de Fiestas a cargo de la Banda del 'Ateneo Musical La Lira' (plaza Mayor). Concierto con el nuevo director David González Sanjuán.

Sábado 30 de agosto - Deporte, disfraces y fiesta

- 10:00h: IV Torneo de Ajedrez Castillo de Corbera (Cinema-Teatro Ricardo Cebolla).

- 17:30h: Vuelta a pie infantil en el paseo del País Valenciano.

- 19:00h: XXVI Vuelta a pie de la categoría absoluta. Recorrido de 8 km.

- 21:30h: Cena en la plaza Mayor.

- 23:15h: Concentración de colles disfrazadas en la avenida Ribera Baja (delante del Centro Histórico).

- 23:30h: Tradicional desfile de disfraces con la charanga 'Tot a una' junto a la 'C25' hasta la plaza Mayor.

Itinerario: Av. Ribera Baja, País Valenciano, Fontanelles, Crist, Creu, Pedro Roca y plaza Mayor.

- 00:00h: Baile de disfraces con la orquesta 'Human'.

En el descanso se entregarán los premios de los disfraces al mejor grupo adulto, al mejor grupo infantil y al mejor disfraz individual.

Domingo 31 de agosto - Piscina, magia y música

- 11:00h: Fiesta de clausura de las piscinas municipales con hinchables y talleres. Entrada gratuita.

- 18:00h: Espectáculo Musical: Peter Pan (Cinema-Teatro Ricardo Cebolla).

- 20:30h: Concierto de Sinergia (plaza Mayor).

Lunes 1 de septiembre - Luz, tradición y sorpresas para los más pequeños

- 17:30h: Taller de farolillos (patio de las escuelas del Centro Histórico).

- 18:00h: Merienda saludable (plaza de las escuelas del Centro Histórico).

- 18:30-20:30h: Glitter bar a cargo de 'Una Vida Llena de Aprendizaje' y manualidad de decoración disfraz para la cabalgata (patio de las escuelas del Centro Histórico).

- 20:30h: Cabalgata tradicional del farolillo con desfile de disfraces con temática personajes de cuento acompañados por la banda de la escuela del Ateneo Musical La Lira Corbera

Martes 2 de septiembre - Ruedas, ritmo y fuego

- 10:00-14:00h: Parque multiactividad, camas elásticas y juegos de equilibrio (parque Rosa dels Vents).

- 18:00-20:00h: Seguirá el Parque multiactividad.

- 18:00h: Día de la bicicleta para participantes de todas las edades. Concentración y reparto de camisetas en el patio de las escuelas (centro histórico).

- 18:30h: Comienza la vuelta y acaba en el parque Rosa dels Vents, donde se repartirá la tradicional merienda a los participantes.

Itinerario: Blasco Ibáñez (centro histórico), Ramón y Cajal, Guillem Sorolla, Sant Antoni, Botànic Borja, Pedro Roca, Major, Lepanto, Fontanelles, Rei en Jaume, Sueca, Camí Mota y Mestral hasta llegar al recinto deportivo municipal.

- 18:45-20:00h: Animación infantil con juegos, talleres y pintacaras + Photocall participativo + Punto de Unión: Arc de Sant Martí, Punto Libre de Agresiones Sexistas para información y sensibilización a cargo de Proyectos Vius (parque Rosa dels Vents).

- 20:30h: XVI MasterClass solidaria a cargo de Estela Gym en la plaza Mayor. Sesión de Zumba abierta a la participación de todo el público. Se repartirá una camiseta a todas las personas participantes.

- 23:00h: Correfoc a cargo del Grup CRE de la Falla Vila i Honor, en el paseo del País Valenciano. Al acabar homenaje de fuego antiguo a los mayores, cordà.

Miércoles 3 de septiembre

- 11:00h: Macrofiesta infantil y juvenil con hinchables de agua (parque Rosa dels Vents).

- 12:30h: Fiesta de la espuma.

- 19:30h: Entrega de premios del II Concurso Mirades Innocents de la Escuela de Verano (Espacio Expositivo Enric Banyuls).

- 19:45h: Sorteo de los 10 premios de la «Ruta de los desayunos».

- 20:30h: Cena de hermandad en el Cinema-Teatro Ricardo Cebolla para las personas jubiladas o pensionistas empadronadas en Corbera.

- 21:30h: Baile con Alfredo Ribera (Cinema-Teatro Ricardo Cebolla).

Jueves 4 de septiembre

- 21:00h: Teatro de adultos «Els Villalonga» de Horta Teatre.

- 22:45-00:00h: A la luna de Corbera. Actividad al aire libre para observar la Luna y conocer mejor el único satélite natural de la Tierra.

Viernes 5 de septiembre

- 22:00h: Cena en la plaza Mayor con novedad «Cena de Quintos» con trucha gigante.

- 22:00-23:30h: Talleres infantiles con monitores y monitoras en la plaza para niños y niñas de 3 a 10 años.

- 23:00h: Concierto Old Cadillac Band grupo local con trayectoria de música Rock and Roll, con piezas de los años 70 y 80.

- 00:30h: Macrodiscomóvil 'Incognita Tour' con animación, regalos y sorpresas para los asistentes.

Sábado 6 de septiembre - Pilota y gran noche con La Pato

- 10:00h: V Trofeo de Fiestas Corbera de Pilota Valenciana en la calle Sant Antoni, con modalidades para infantiles y adultos, masculina y femenina.

- 18:30h: II Trofeo de Fiestas Futsal y presentación de los nuevos integrantes del CD Corbera en el Pabellón Municipal.

- 22:00h: Cena en la plaza Mayor.

- 22:00-23:30h: Talleres infantiles con monitores y monitoras en la plaza para niños y niñas de 3 a 10 años + Glitter Bar a cargo de 'Una vida llena de aprendizaje'.

- 22:00h: Punto Violeta para unas fiestas seguras y libres de agresiones sexistas a cargo de Proyectos Vius.

- 00:00h: Orquesta 'La Pato' con un recorrido de más de 30 años.

Domingo 7 de septiembre - Ofrenda de flores y tributo homenaje musical

- 10:30h: IX Concurso de tiro al plato Vila de Corbera (recinto de tiro El Cigne de Cullera).

- 18:30h: Concentración en la calle Miguel Hernández (escuelas nuevas) para la Ofrenda de flores a la Madre de Dios del Castillo de Corbera.

Itinerario: Calle Miguel Hernández, Crist, Lepanto, Madre de Dios, Rei en Jaume, Generalitat, Ribera Baja, País Valenciano, Sant Vicent y finalizará en la plaza Mayor.

- 22:00h: Tributo a Raphael.

Lunes 8 de septiembre - Festividad de la Madre de Dios del Castillo

- 08:00h: Disparo de 21 Salvas en honor a la Madre de Dios del Castillo de Corbera.

- 14:00h: Tradicional disparo a cargo de la pirotecnia Hermanos Borredà (avenida de España).

- 19:30h: Solemne procesión encabezada por el grupo de tabal y dolçaina Tabalaina, con la participación del Grupo de Danzas L'Alter de Corbera con danzas tradicionales y la Banda del Ateneo Musical La Lira de Corbera.

Al finalizar se dispararán fuegos artificiales a la entrada de la procesión a la plaza Mayor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  2. 2 A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular
  3. 3 Valencia tendrá gratis el servicio de ayuda a domicilio
  4. 4 Aemet anuncia una semana inestable con chubascos y avanza qué día lloverá en la Comunitat
  5. 5 Quién es Lucas Beltrán, nuevo jugador del Valencia CF: su conexión con Julián Alvárez
  6. 6 Tres candidaturas optan a presidir el Real Club Náutico de Valencia
  7. 7 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  8. 8 Colapso en una gasolinera de Valencia al anunciar combustible a 0,13 euros
  9. 9

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  10. 10 Controlado el incendio declarado en Montroy

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Programación completa de las Fiestas Mayores de Corbera 2025

Programación completa de las Fiestas Mayores de Corbera 2025