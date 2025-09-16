Programa de Fiestas de San Agustín en Bocairent 2025 Tendrán lugar del 22 al 28 de agosto

Bailadores de danzas de Bocairent durante Sant Agustí

El municipio de Bocairent, ubicado al sur de la provincia de Valencia (en la comarca del Valle de Albaida), comienza sus esperadas Fiestas de San Agustín 2025, en donde le rinden homenaje al patrón de la zona (San Agustín). Del 22 al 28 de agosto, la localidad disfrutará de una semana llena de tradición, cultura, música en vivo, y muchas actividades para todos los públicos.

El programa ofrece un abanico enorme de actos y espectáculos para aquellos que quieran asistir o participar, las verbenas, pasacalles, juegos infantiles, actos religiosos y exposiciones, son solo algunos. Pero sin duda, uno de los más importantes y esperados son las Dansas de Bonairet, una tradición que se ha conservado durante siglos, acompañada de música y trajes típicos espectaculares. Además de ser reconocidas como Bien de Interés Cultural Inmaterial por la Generalitat Valenciana en 2019.

Programa completo

Viernes 22 de agosto - Cabalgata

- 12:00h: Dispará de cohetes y actuación de dulzainas y tamborileros y volteo general de campanas anunciando el inicio de las fiestas (jardín del Monasterio).

- 20:00h: Comienza la Cabalgata, con Els Cabolos de Bocairent, acompañados por dulzainas y tamborileros de Sant Agustí (desde la Residencia hasta la Plaza del Ayuntamiento).

Presidida por las carrozas de las Clavariesas Mayores e Infantiles y sus Cortes de Honor. Todas las carrozas desfilarán con la ganadora del concurso de carrozas y estarán animadas por el Grup de Xirimiters i Tabaleters l'Aljub, la Sociedad Musical Vila de Bocairent y la Asociación Unión Musical Bocairentina.

Finalizará con fuegos artificiales.

- 00:30h: 'Gran noche de fiesta' con la macrodiscomóvil 'Xplosion Fest' (Plaza de Toros).

Sábado 23 de agosto - Danzas

- 12:00h: 'Dansetes', desde la Plaza del Ayuntamiento y por las calles del centro histórico.

- 18:00h: 'Cucanyes I Corredors', en la Plazoleta de Joan de Joanes.

- 23:00h: Comienzan las Danzas, desde la Plaza del Ayuntamiento.

Domingo 24 de agosto - Danzas

- 10:30h: Comenzará la XVI Carrera de la Mujer (desde la Plaza del Ayuntamiento).

- 11:30h: Taller solidario dirigido a niños y niñas (calle del Mercado).

- 19:00-20:30h: 'Puertas abiertas' de la Ermita de Sant Agustí, con acompañamiento musical a cargo del Cuarteto de Cuerda 'Creu Roja de Banyeres de Mariola'.

- 20:15h: 'Sant Agustí de Conte', cuentacuentos interactivo para niños y niñas (detrás del Monasterio).

- 23:00h: Comenzarán las Danzas (desde la Plaza del Ayuntamiento).

Lunes 25 de agosto - Danzas

- 11:00h: 'La Cagà de la Burra' (campo de fútbol del Patronato).

- 20:15h: 'Sant Agustí de Conte', cuentacuentos interactivo para niños y niñas (detrás del Monasterio).

- 23:00h: Comenzarán las Danzas (desde la Plaza del Ayuntamiento).

Martes 26 de agosto - Danzas

- 09:00h: Comenzará la XXVII Salida Popular en Bicicleta (desde el Ayuntamiento hasta la ermita de San Antonio de Padua).

- 20:15h: 'Sant Agustí de Conte', cuentacuentos interactivo para niños y niñas (detrás del Monasterio).

- 23:00h: Comenzarán las Danzas (desde la Plaza del Ayuntamiento).

Miércoles 27 de agosto Danzas

- 12:00h: Volteo general de campanas, disparo de cohetes y actuación de dulzainas y tamborileros (jardín del Monasterio).

- 20:00h: Primeras Vísperas, en honor a San Agustín (Iglesia del Monasterio).

- 23:00h: Comenzarán las Danzas (desde la Plaza del Ayuntamiento).

Jueves 28 de agosto - Festividad del 'Pare Sant Agustí'

- 07:30h: Gran Diana, animada por la Sociedad Musical Vila de Bocairent, con participación de los Cabolos y disparo de cohetes y truenos (comenzando en la calle Mossén Hilari y finalizando en la Plaza del Ayuntamiento).

- 12:00h: Misa solemne, celebrada por el Excmo. y Rvdmo. Dr. Arturo García Pérez, obispo auxiliar de Valencia, en honor al Padre San Agustín, (Iglesia del Monasterio de Nuestra Señora de los Dolores y los Santos Reyes Magos).

Al finalizar la misa, acompañados por dulzainas y tamborileros y las Clavariesas Mayores e Infantiles, se realizará una gran mascletá a cargo de la pirotecnia Altana (calle Diputación).

- 18:30h: XXXII Concierto extraordinario 'Día de San Agustín - Sant Agustí Festival' (Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora).

- 20:30h: Procesión solemne con el relicario del Padre San Agustín (desde la iglesia del Monasterio).

Al finalizar la procesión se disparará un castillo de fuegos artificiales y se cantará el 'GOIGS I BES DE LA RELÍQUIA DE SANT AGUSTÍ', tras lo cual se rendirá homenaje a los participantes.

Viernes 29 y Sábado 30 de agosto - Campeonato de pádel

- 18:00h: Campeonato de pádel 'Fiestas de Sant Agustí (Club de Tenis Bocairent).