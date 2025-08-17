Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Entrada y prueba de ganado: toros y vaquillas Pau Bellido

Programa completo de las Fiestas de Vilamarxant 2025

Los espectáculos taurinos destacan dentro de las actividades

Florencia Goycoolea

Valencia

Domingo, 17 de agosto 2025, 11:40

El municipio de la Comunidad Valenciana, Vilamarxant, se prepara un año más para sus famosas Fiestas de agosto 2025, en honor a Santa Catalina y el Santísimo Cristo de la Salud. Del 14 al 30 de agosto, la localidad se transforma y se llena de alegría y emoción por esta esperada festividad.

Son dos semanas de puro festejo, que incluyen actos religiosos y culturales, pero al mismo tiempo, actividades y juegos para todos los públicos. Otra actividad que destaca en esta celebración son los espectáculos taurinos, una tradición respetada y querida por su público.

Programa completo

Jueves 14 de agosto

- 20:30h: Pregón de fiestas a cargo de la Reina de las Fiestas 2025: Julia Blanco Martí (desde el balcón del Ayuntamiento). Al finalizar, pasacalle hasta la calle del Santísimo Cristo de la Salud, donde tendrá lugar la tradicional encendida de las luces.

- 22:30h: Cena de Gala.

Viernes 15 de agosto

- 19:00h: Concentración de las Quintas en la Avenida Dos de Mayo, desde donde se realizará un pasacalle hasta la explanada del Instituto para la celebración de la 'Cena de Quintos'. A continuación, sesión amenizada con DJ's locales.

Sábado 16 de agosto

- 23:00h: Presentación de las Fiestas Patronales 2025 (La Replaça). A continuación, animación musical (aparcamiento del Pabellón Multiusos).

Domingo 17 de agosto

- Durante la mañana: Se podrá continuar realizando el montaje de cadafales y barreras en las calles de costumbre hasta la inspección.

- 22:00h: Cena de la Gente Mayor con música y baile (La Replaça).

- 00:30h: Noche Festera (aparcamiento del Pabellón Multiusos).

Lunes 18 de agosto

- 14:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre.

Martes 19 de agosto

- 14:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre.

- 17:00h: Actividades acuáticas infantiles (La Replaça).

- 19:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre.

- 23:30h: Toro embolado. A continuación, Orquesta 'La Tribu' (explanada del Instituto).

Miércoles 20 de agosto

- 14:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre.

- 19:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre.

- 21:15h: Caminata popular (desde La Replaça).

- 19:30h: Comienza el Septenario al Santísimo Cristo de la Salud.

- 22:30h: Cena de matrimonios (La Replaça), con actuación de la Orquesta Top Zero, que amenizará también para el público general. A partir de la 1:00 de la madrugada, la música continuará con repertorio para los más jóvenes.

- 23:30h: Toro embolado. A continuación, animación musical (aparcamiento del Pabellón Multiusos).

Jueves 21 de agosto

- 14:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre.

- 17:00h: Actividades acuáticas infantiles (La Replaça).

- 19:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre.

- 19:30h: Segundo día del Septenario al Santísimo Cristo.

- 23:00h: Tradicional «Penya Festa» de ritmo de batucada y charanga por el recorrido taurino. Punto de salida: Avenida Dos de Mayo.

- 23:30h: Toro embolado. A continuación, 'Orquesta Montecarlo' (explanada del Instituto).

Viernes 22 de agosto

- 14:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre.

- 19:00h: Inauguración de la Exposición del Grupo de Pintura de Vilamarxant en el Edificio Cultural de Correos (C/ San Miguel).

- 19:30h: Tercer día del Septenario al Santísimo Cristo.

- 20:00h: Paellas Solidarias.

- 00:00h: Toro embolado. A continuación, 'Orquesta Vértigo Revolution' (explanada del Instituto).

Sábado 23 de agosto

- 14:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre a cargo de la Peña Bouera El Moguillo.

- 19:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre a cargo de la Peña Bouera El Moguillo.

- 19:00h: Espectáculo infantil: 'Aladdín: Un musical mágico' (La Replaça).

Domingo 24 de agosto

- 14:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre a cargo de la Peña Bouera El Moguillo.

- 19:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre a cargo de la Peña Bouera El Moguillo.

- 19:30h: Quinto día del Septenario al Santísimo Cristo.

- 00:00h: Dos toros embolados a cargo de la Peña Bouera El Moguillo. A continuación, animación musical (aparcamiento del Pabellón Multiusos).

Lunes 25 de agosto

- Durante la mañana: Desmontaje de las barreras y cadafales.

- 19:00h: Inauguración de la Exposición 'La Estancia Prodigiosa: La Paz' de José Vicente Barrachina (La Cisterna).

- 19:00h: Trofeo Vilamarxant en Fiestas del Vilamarxant CF (Estadio Germán Albiol).

- 19:30h: Sexto día del Septenario al Santísimo Cristo.

- 23:00h: Espectáculo musical 'Dancing Las Vegas' (La Replaça).

Martes 26 de agosto

- 18:00h: 'Holi Fest' (explanada del Instituto).

- 19:30h: Final del Septenario al Santísimo Cristo.

- 23:00h: Actuación del Cuadro Artístico (La Replaça).

Miércoles 27 de agosto

- 19:00h: 'Día del Cristo': Pasacalle desde la calle del Santísimo Cristo hasta la iglesia, acompañado por el Grupo de Danzas y Cantos Valencianos, para la entrega del cirio.

- 22:30h: Concierto a cargo de la Asociación Lírica Cora Raga en la iglesia.

Jueves 28 de agosto

- 12:00h: Toque general de campanas anunciando la víspera de la fiesta.

- 19:30h: Ofrenda de flores al Santísimo Cristo de la Salud en la plaza.

A continuación, 'Estrenos de canciones dedicadas al Cristo', compuestas por Francisco José Valero García e interpretadas por la Coral Rondó. Posteriormente, traslado de la imagen del Cristo para su veneración en la iglesia.

Viernes 29 de agosto

- 08:00h: Toque general de campanas y despertà a cargo de la Cofradía del Cristo.

- 08:30h: Laudes en la parroquia.

- 09:00h: Primera misa.

- 11:30h: Pasacalle desde la Plaza del Pilar.

- 12:00h: Misa solemne en honor al Santísimo Cristo de la Salud.

- 14:00h: Mascletà (explanada del Instituto), a cargo de la Cofradía del Cristo de la Salud.

- 19:30h: Segundas vísperas en la parroquia.

- 20:00h: Solemne procesión del Santísimo Cristo de la Salud. Al finalizar, cabalgata de recogida de clavarios de 2026 y tradicional sorteo de un cuadro entre todos los miembros de la Cofradía.

A continuación, castillo de fuegos artificiales (explanada del Instituto), a cargo de la Cofradía del Cristo de la Salud.

Sábado 30 de agosto

- 08:00h: Toque general de campanas y despertà a cargo de los Amigos de Santa Caterina.

- 08:30h: Laudes en la parroquia.

- 09:00h: Misa primera.

- 11:30h: Pasacalle desde la Plaza del Pilar.

- 12:00h: Misa solemne en honor a Nuestra Patrona Santa Caterina Mártir, cantada por la Coral Rondó.

- 14:00h: Mascletà (explanada del Instituto).

- 19:30h: Vísperas de Santa Caterina en la parroquia.

- 20:00h: Solemne procesión de Nuestra Patrona Santa Caterina Mártir.

A continuación, castillo de fuegos artificiales (explanada del Instituto).

