Programa completo de las Fiestas de Vilamarxant 2025 Los espectáculos taurinos destacan dentro de las actividades

El municipio de la Comunidad Valenciana, Vilamarxant, se prepara un año más para sus famosas Fiestas de agosto 2025, en honor a Santa Catalina y el Santísimo Cristo de la Salud. Del 14 al 30 de agosto, la localidad se transforma y se llena de alegría y emoción por esta esperada festividad.

Son dos semanas de puro festejo, que incluyen actos religiosos y culturales, pero al mismo tiempo, actividades y juegos para todos los públicos. Otra actividad que destaca en esta celebración son los espectáculos taurinos, una tradición respetada y querida por su público.

Jueves 14 de agosto

- 20:30h: Pregón de fiestas a cargo de la Reina de las Fiestas 2025: Julia Blanco Martí (desde el balcón del Ayuntamiento). Al finalizar, pasacalle hasta la calle del Santísimo Cristo de la Salud, donde tendrá lugar la tradicional encendida de las luces.

- 22:30h: Cena de Gala.

Viernes 15 de agosto

- 19:00h: Concentración de las Quintas en la Avenida Dos de Mayo, desde donde se realizará un pasacalle hasta la explanada del Instituto para la celebración de la 'Cena de Quintos'. A continuación, sesión amenizada con DJ's locales.

Sábado 16 de agosto

- 23:00h: Presentación de las Fiestas Patronales 2025 (La Replaça). A continuación, animación musical (aparcamiento del Pabellón Multiusos).

Domingo 17 de agosto

- Durante la mañana: Se podrá continuar realizando el montaje de cadafales y barreras en las calles de costumbre hasta la inspección.

- 22:00h: Cena de la Gente Mayor con música y baile (La Replaça).

- 00:30h: Noche Festera (aparcamiento del Pabellón Multiusos).

Lunes 18 de agosto

- 14:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre.

Martes 19 de agosto

- 14:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre.

- 17:00h: Actividades acuáticas infantiles (La Replaça).

- 19:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre.

- 23:30h: Toro embolado. A continuación, Orquesta 'La Tribu' (explanada del Instituto).

Miércoles 20 de agosto

- 14:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre.

- 19:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre.

- 21:15h: Caminata popular (desde La Replaça).

- 19:30h: Comienza el Septenario al Santísimo Cristo de la Salud.

- 22:30h: Cena de matrimonios (La Replaça), con actuación de la Orquesta Top Zero, que amenizará también para el público general. A partir de la 1:00 de la madrugada, la música continuará con repertorio para los más jóvenes.

- 23:30h: Toro embolado. A continuación, animación musical (aparcamiento del Pabellón Multiusos).

Jueves 21 de agosto

- 14:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre.

- 17:00h: Actividades acuáticas infantiles (La Replaça).

- 19:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre.

- 19:30h: Segundo día del Septenario al Santísimo Cristo.

- 23:00h: Tradicional «Penya Festa» de ritmo de batucada y charanga por el recorrido taurino. Punto de salida: Avenida Dos de Mayo.

- 23:30h: Toro embolado. A continuación, 'Orquesta Montecarlo' (explanada del Instituto).

Viernes 22 de agosto

- 14:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre.

- 19:00h: Inauguración de la Exposición del Grupo de Pintura de Vilamarxant en el Edificio Cultural de Correos (C/ San Miguel).

- 19:30h: Tercer día del Septenario al Santísimo Cristo.

- 20:00h: Paellas Solidarias.

- 00:00h: Toro embolado. A continuación, 'Orquesta Vértigo Revolution' (explanada del Instituto).

Sábado 23 de agosto

- 14:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre a cargo de la Peña Bouera El Moguillo.

- 19:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre a cargo de la Peña Bouera El Moguillo.

- 19:00h: Espectáculo infantil: 'Aladdín: Un musical mágico' (La Replaça).

Domingo 24 de agosto

- 14:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre a cargo de la Peña Bouera El Moguillo.

- 19:00h: Entrada de vaquillas por las calles de costumbre a cargo de la Peña Bouera El Moguillo.

- 19:30h: Quinto día del Septenario al Santísimo Cristo.

- 00:00h: Dos toros embolados a cargo de la Peña Bouera El Moguillo. A continuación, animación musical (aparcamiento del Pabellón Multiusos).

Lunes 25 de agosto

- Durante la mañana: Desmontaje de las barreras y cadafales.

- 19:00h: Inauguración de la Exposición 'La Estancia Prodigiosa: La Paz' de José Vicente Barrachina (La Cisterna).

- 19:00h: Trofeo Vilamarxant en Fiestas del Vilamarxant CF (Estadio Germán Albiol).

- 19:30h: Sexto día del Septenario al Santísimo Cristo.

- 23:00h: Espectáculo musical 'Dancing Las Vegas' (La Replaça).

Martes 26 de agosto

- 18:00h: 'Holi Fest' (explanada del Instituto).

- 19:30h: Final del Septenario al Santísimo Cristo.

- 23:00h: Actuación del Cuadro Artístico (La Replaça).

Miércoles 27 de agosto

- 19:00h: 'Día del Cristo': Pasacalle desde la calle del Santísimo Cristo hasta la iglesia, acompañado por el Grupo de Danzas y Cantos Valencianos, para la entrega del cirio.

- 22:30h: Concierto a cargo de la Asociación Lírica Cora Raga en la iglesia.

Jueves 28 de agosto

- 12:00h: Toque general de campanas anunciando la víspera de la fiesta.

- 19:30h: Ofrenda de flores al Santísimo Cristo de la Salud en la plaza.

A continuación, 'Estrenos de canciones dedicadas al Cristo', compuestas por Francisco José Valero García e interpretadas por la Coral Rondó. Posteriormente, traslado de la imagen del Cristo para su veneración en la iglesia.

Viernes 29 de agosto

- 08:00h: Toque general de campanas y despertà a cargo de la Cofradía del Cristo.

- 08:30h: Laudes en la parroquia.

- 09:00h: Primera misa.

- 11:30h: Pasacalle desde la Plaza del Pilar.

- 12:00h: Misa solemne en honor al Santísimo Cristo de la Salud.

- 14:00h: Mascletà (explanada del Instituto), a cargo de la Cofradía del Cristo de la Salud.

- 19:30h: Segundas vísperas en la parroquia.

- 20:00h: Solemne procesión del Santísimo Cristo de la Salud. Al finalizar, cabalgata de recogida de clavarios de 2026 y tradicional sorteo de un cuadro entre todos los miembros de la Cofradía.

A continuación, castillo de fuegos artificiales (explanada del Instituto), a cargo de la Cofradía del Cristo de la Salud.

Sábado 30 de agosto

- 08:00h: Toque general de campanas y despertà a cargo de los Amigos de Santa Caterina.

- 08:30h: Laudes en la parroquia.

- 09:00h: Misa primera.

- 11:30h: Pasacalle desde la Plaza del Pilar.

- 12:00h: Misa solemne en honor a Nuestra Patrona Santa Caterina Mártir, cantada por la Coral Rondó.

- 14:00h: Mascletà (explanada del Instituto).

- 19:30h: Vísperas de Santa Caterina en la parroquia.

- 20:00h: Solemne procesión de Nuestra Patrona Santa Caterina Mártir.

A continuación, castillo de fuegos artificiales (explanada del Instituto).