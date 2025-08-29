Programa completo de las Fiestas Patronales y Populares de Alfafar Las actividades están llenas de cultura, tradición, música y mucho más

Florencia Goycoolea Valencia Viernes, 29 de agosto 2025, 16:24

El municipio y localidad español de Alfafar (parte de la provincia de Valencia), se prepara para sus esperadas Fiestas Patronales y Populares 2025. Tendrán lugar del 29 de agosto al 8 de septiembre, un poco más de una semana llena de actos y sorpresas para sus participantes y espectadores.

Se trata de una celebración muy importante para la zona, con un programa de actividades para todas las edades, de manera que todos puedan participar de esta anhelada fecha. Cultura, tradición, música y mucho más, que llenará las calles de alegría y ánimo festero que se contagia entre los usuarios.

Programa completo

Viernes 29 de agosto

- 09:00-13:00h: Reparto de tickets para la 'Cena de la Tercera Edad' (en el SAC del Ayuntamiento y del Barrio Orba).

- 19:30h: Teatro de marionetas 'El traje de la Emperatriz' (plaza del Ayuntamiento) - público infantil.

- 20:00h: Exhibición de 'pressing catch' (parque de las Palmeras).

- 22:30h: Inauguración oficial de las Fiestas Patronales 2025 (plaza del Ayuntamiento).

- 00:00h: Actuación de la 'Orquesta Invictus' (plaza del Ayuntamiento) - Público adulto.

Sábado 30 de agosto

- 10:00h: Carrera infantil a pie en los alrededores de la calle del Sol y adyacentes.

- 12:00h: Degustación de productos gastronómicos manchegos (parque de las Palmeras).

- 18:00h: Tardeo por los barracones con la actuación de los grupos musicales 'Kasparof y Dusting' (ona de la placeta del Horno y en la plaza del Ayuntamiento) - público adulto.

- 19:30h: Entrega de tomate, arroz y ajo para la paella.

- 20:00h: Misa de las Clavariesas del Socorro (Parroquia de Nuestra Señora del Do).

- 21:00h: Festival de paellas (aparcamiento de la calle Tauleta).

Domingo 31 de agosto

- 19:00h: Teatro infantil 'Mary Poppins' (Sala Ventura Alabau).

- 19:30h: Exhibición de karate (plaza del Ayuntamiento).

- 19:30h: Concentración en la Casa de la Virgen y traslado de las imágenes procesionales hasta la Parroquia de Nuestra Señora del Do.

Lunes 1 de septiembre

- 10:00h: Campeonato Comarcal Horta Sur de Petanca para jubilados (zona de juegos de petanca del parque de las Palmeras).

- 19:00h: Masterclass de zumba (plaza del Ayuntamiento).

Martes 2 de septiembre

- 10:00h: Campeonato Comarcal Horta Sur de Petanca para jubilados (zona de juegos de petanca del parque de las Palmeras).

- 18:30h: Inauguración de la exposición temporal 'Nuestros ídolos: Puchades' (Antiguo Espacio de Igualdad).

- 19:30h: Semifinal del III Torneo de 'Pelota Valenciana Vila d'Alfafar' (frontón del CIMA).

- 20:00h: Fiesta tradicional de la Fuente, amenizada por varios grupos de danza (plaza del Ayuntamiento).

- 22:30h: Sarau o bureo a la valenciana (parque de las Palmeras).

Miércoles 3 de septiembre

- 10:00h: Final del Campeonato Comarcal Horta Sur de Petanca para jubilados (zona de juegos de petanca del parque de las Palmeras).

- 11:00h: Ludoteca infantil (parque de las Palmeras).

- 20:00h: Misa de las Clavariesas de la Purísima (Parroquia de Nuestra Señora del Do).

- 22:30h: 'Correfoc'. Espectáculo de fuegos artificiales a cargo de los 'Demonios de Mislata', desde la calle del Sol hasta la plaza del Ayuntamiento.

- 23:30h: Fiesta de DJ (plaza del Ayuntamiento).

Jueves 4 de septiembre

- 11:00h: Ludoteca infantil (parque de las Palmeras).

- 19:30h: Semifinal del III Torneo de 'Pelota Valenciana Vila d'Alfafar' (frontón del CIMA).

- 20:00h: Presentación del libro 'Memoria de Alfafar n.º 16', editado por la Asociación de Estudios de Alfafar (sala de Plenos del Ayuntamiento).

- 20:00h: Misa de los Clavarios de San Sebastián (Parroquia de Nuestra Señora del Do).

- 21:00h: Cena de la Tercera Edad y baile con la Orquesta Paradise (parque de las Palmeras).

Viernes 5 de septiembre

- 11:00h: Finales del 'Campeonato de Billar a Tres Bandas' de las Fiestas Patronales y Populares de Alfafar, categoría A (Centro Cultural Recreativo).

- 18:00h: Fiesta de la Horchata (plaza del Ayuntamiento).

- 19:00h: Exhibición de gimnasia rítmica (plaza del Ayuntamiento).

- 19:30h: Actuación de cuentacuentos: 'Los cuentos de Gianni Rodari' (Sala Ventura Alabau).

- 20:30h: Representación teatral de la obra 'Yerma', de Federico García Lorca, a cargo del Grupo de Adultos del Aula de Teatro de Alfafar (patio de la Escuela Infantil Nuvòlet, en la calle Sant Roc).

- 23:30h: Actuación musical del grupo 'Dragon Rapide' (plaza del Ayuntamiento).

Sábado 6 de septiembre

- 11:00h: Teatro infantil 'La nueva historia de Caperucita Roja' (Sala Ventura Alabau).

- 12:00h: Regata y exhibición de 'vela latina en la Albufera'.

Recorrido: Salida desde el canal del Tremolar, hasta la zona del parque de bomberos (carretera del Saler).

- 12:00h: Final del III Torneo de 'Pelota Valenciana Vila d'Alfafar' (frontón del CIMA).

- 17:00h: III Torneo Internacional de Ajedrez Miguel Martínez (pabellón del Complejo Deportivo Municipal SUMA).

- 18:00h: Cabalgata tradicional acompañada por bandas de música.

Recorrido: plaza Vicente Blanch, calles Mariano Benlliure, Francisco Baisacull, Ramón y Cajal, Julio Collomer, Pintor Sorolla, Furs y Mariano Benlliure.

- 20:30h: Representación teatral de la obra 'Yerma', de Federico García Lorca, a cargo del Grupo de Adultos del Aula de Teatro de Alfafar (patio de la Escuela Infantil Nuvòlet, calle Sant Roc).

- 23:30h: 'Noche Remember' con los DJ Nano, Raúl Platero y Manu (plaza del Ayuntamiento).

Domingo 7 de septiembre

- 10:00h: Campeonato Local de Tiro de las Fiestas Patronales y Populares de 2025 (campo de tiro de Xest).

- 12:00h: Repique general de campanas (parroquia de Nuestra Señora del Do).

- 19:00h: Misa rezada (Parroquia de Nuestra Señora del Do).

- 19:30h: Ofrenda de flores a la Virgen del Do, amenizada por grupos de tabal y dolçaina y bandas de música.

A continuación: Ronda a la Virgen del Do en la víspera de la fiesta, con albadas y acompañamiento de tabal y dolçaina.

- 00:00h: Concierto del grupo 'Estopaos', tributo a Estopa (plaza del Ayuntamiento).

Lunes 8 de septiembre

- 09:00h: Misa rezada (Parroquia de Nuestra Señora del Do).

- 12:00h: Solemne Misa Mayor, celebrada en honor a la Virgen del Do.

- 14:00h: Espectacular mascletà (aparcamiento de la calle Tauleta).

- 22:00h: Solemne procesión en honor a la Virgen del Do, encabezada por el grupo Alfafar Balla Danses. Amenizarán el acto grupos de tabal y dolçaina, la Agrupación Musical de Orba, Amics de la Música y el Centre Instructiu Musical de Alfafar.

- 00:00h: Gran espectáculo de fuegos artificiales – Mascletà nocturna (aparcamiento de la calle Tauleta).