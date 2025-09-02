Programa completo de las Fiestas Patronales de Peñíscola 2025 Tendrán lugar del 7 al 14 de septiembre

El municipio valenciano de Peñíscola, se prepara un año más para recibir sus Fiestas Patronales 2025 en honor a la patrona de la localidad, la Virgen Ermitana. Tendrán lugar del 7 al 14 de septiembre, ocho días llenos de actividades religiosas, culturales, tradicionales, deportivas, musicales, de ocio, y muchas más para disfrutar.

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Peñíscola presentó la programación oficial de las fiestas, en donde se especifican horarios, lugares y fechas de los eventos. Además es apto para todas las edades, y ofrece un abanico enorme de actividades para todos los gustos, como los actos taurinos, religosos, el día de los mayores y los niños, el día de la bicicleta, entre otros.

Programa completo

Domingo 7 de septiembre - Proclamación de la Reina y su Corte de Honor

- 12:00h: Comienzo oficial de las Fiestas. Volteo general de campanas y disparo de cohetes anunciadores de las Fiestas (Ayuntamiento).

Al finalizar: Despedida de la Reina y Corte de honor 2024, y bienvenida a la Reina y Corte de honor 2025. Se dispararán los típicos chupinazos anunciando el comienzo oficial de las Fiestas, junto con bandas musicales (Ayuntamiento).

Al finalizar: Batalla de agua popular y degustación de horchata (Tourist info.).

- 19:00h: Tradicional pasacalles por las calles de la ciudad.

- 20:00h: Séptimo día del novenario en honor a la Patrona y Señora, la Virgen de la Ermitana (Santuario de la Virgen de Ermitana).

Al finalizar: Solemne acto de proclamación de la Reina de las Fiestas y su Corte de Honor. Termina el acto con el himno de la Comunitat Valenciana. A continuación, ramillete de fuegos artificiales (Parque de Artillería).

Al finalizar: Gran baile de gala en honor a la Reina de las Fiestas y su Corte de honor, amenizado por la orquesta 'La Mundial' (Parador de fiestas).

- 00:00h: Tradicional repertorio de albades (Capilla de Santa Ana y calles de la ciudad).

Lunes 8 de septiembre - Natividad de la Virgen

- 11:00h: Misa concelabrada con la actuación de la Coral Polifónica de Peñíscola (Iglesia parroquial Santa María).

Al finalizar: Actuación del Grupo Cultural de Danses, acompañado por la Asociación Musical Virgen de Ermitana, dulzaina y tamboril (pl. del Ayuntamiento).

- 17:00h: Octavo día del novenario en honor a la Virgen de la Ermitana, con la tradicional procesión por las calles del casco antiguo.

Al finalizar: Primera actuación del Grupo Cultural de Danses, con la intervención de dansants i llauradores, cavallets y la representación de la primera parte de la Danza Batalla de Moros i Cristians (pl. de Armas).

- 00:00h: Baile amenizado por la orquesta 'Wizard' (parador de fiestas).

Martes 9 de septiembre - Día de la Patrona

- 10:15h: Concentración de claveles blancos para adornar el manto de la Virgen de Ermitana y pasacalles hasta el Ermitotio de la Virgen (pl. del Ayuntamiento).

- 11:00h: Misa, con la actuación de la Coral Polifónica de Peñíscola y ofrenda floral (Santuario de la Virgen de Ermitana).

Al finalizar: Actuación del Grupo Cultural de Danses, con la intervención de dansants i llauradores, acompañados por la Banda Musical Virgen de Ermitana, dulzaina y tamboril (pl. del Ayuntamiento).

- 17:00h: Último día del novenario en honor a la Virgen de la Ermitana, y procesión por las calles del casco antiguo.

Al finalizar: Actuación del Grupo Cultural de Danses, con la intervención de dansants i llauradores, cavallets y la representación de la primera parte de la Danza Batalla de Moros i Cristians. Al finalizar, bombardeo de truenos (pl. de Armas).

- 00:45h: Baile amenizado por la orquesta 'Miami Show' (parador de fiestas).

Miércoles 10 de septiembre - Inicio de la Fiesta Taurina - Pa i Porta a la Fresca

- 13:00h: Inaguración Exposición de Bonsáis (portal Fosc).

- 14:00h: Comida del incio de la fiesta taurina (restaurante camping).

- 16:30h: Inicio de la fiesta taurina. Pasacalle anunciador de la fiesta taurina por la Reina de las fiestas y su Corte de honor, comisión taurina, xaranga 'Alli i Pebre'.

Luego: Primer día de Concurso de ganaderías. Toros de la ganadería Hermanos Bellés y suelta de vaquillas por la playa de la ganadería Bous La Ribera (pl. Bous y playa norte).

- 21:00h: Cena de Pa i Porta a la Fresca 8av. d'Espanya).

- 22:30h: Ruta Coordinadora de Peñas A peu de carrer. Ruta de la peña l'Espardenya i Peña en Almíbar con la Xaranga 'Alli i Pebre', anunciando el primer día de apertura del Recinto de Peñas.

Al finalizar: Inaguración del Recinto de Peñas.

- 22:30h: Verbena popular amenizada por la orquesta 'Jamaica' (av. d'Espanya).

- 23:00h: Toro embolado de la ganadería Bous La Ribera (Pl. de Bous).

- 00:15h: Opening Almibero (Peña de Almíbar).

- 00:15h: Opening Party (Peña l'Espardenya).

- 02:00h: Animación de la xaranga 'Alli i Pebre' (calle Saiz de Carlos).

- 03:00h: 'No Pasarán', encierro de vaquillas de la ganadería Bous La Ribera (calle Saiz de Carlos).

Jueves 11 de septiembre - Día de los mayores y niños

- 10:00h: Santa Misa (Capilla de Santa Ana).

Al finalizar: Homenaje a los mayores y se presentará a la Reina de los jubilados. También se repartirá horchata y fartons (pl. de Santa María).

- 11:00h: Exposición de Bonsáis (portal Fosc).

- 14:00h: Comida de hermandad para los jubilados y pensionistas empadronados en Peñíscola.

Al finalizar: Actuación del Dúo Musical Babilon (Camping Edén).

- 17:30h: Segundo día de Concurso de ganaderías. Toros de la ganadería Germán Vidal Segarra y suelta de vaquillas por la playa de la ganadería Bous La Ribera (pl. Bous y playa norte).

Al finalizar: Toro embolado de la ganadería Bous La Ribera (pl. de Bous).

- 17:30h: Torneo de Futbolín (Coctelería María Caipirinha y pl. Santa María).

Al finalizar: Entrega de premios del Torneo de Futbolín (Coctelería María Caipirinha y pl. Santa María).

- 18:00h: Gran encierro infantil, bou de vila y toro embolado infantil (pl. Santa María y calle Saiz de Carlos).

- 19:00h: Todas las atracciones de la feria tendrán un precio de 1,50 euros (recinto ferial).

- 19:00h: Tardeo con la actuación del grupo 'Sin Documentos' (recinto de Peñas).

- 20:00h: Presentación oficial del equipo Peñíscola Fútbol Sala de Primera división nacional.

- 22:00h: Actuación de la Antología de la Revista (parador de fiestas).

- 23:00h: Beer pong.

- 00:00h: Noche de disfraces (recinto de Peñas).

- 01:00h: Animación de la xaranga 'Alli i Pebre' (calle Saiz de Carlos).

- 02:00h: 'No Pasarán', encierro de vaquillas de la ganadería Bous La Ribera (calle Saiz de Carlos).

- 03:30h: Concurso de Cervesa amb pinyol d'oliva (Peña de Almnibar).

Viernes 12 de septiembre - Día de la Sardina - Día de la Bicicleta

- 10:00-14:00h: Concurso de Tiro al Plato (Campo de tiro de la dehesa de la Ermita de Sant Antoni).

Al finalizar: Entrega de trofeos del concurso Tiro al Plato (Camping Ferrer).

- 11:00h: Misa réquiem por los difuntos (Iglesia parroquial Santa María).

- 11:00h: Sardinada popular.

- 12:00h: Toros de la ganadería El Saliner (pl. de Bous).

- 12:30h: Juegos acuáticos infantiles. Palo enjabonado y lanzamiento de hinchables al agua. Los ganadores serán premiados con un jamón (puerto pesquero).

Al finalizar: Juegos acuáticos con piraguas y tablas de paddle surf (puerto pesquero).

- 16:00h: Concurso de cinquillo y guiñote para los jubilados y pensionistas de la Asociación Papa Luna (Salón del Centro de Jubilados).

- 17:00h: Inscripción a la vuelta en bicicleta.

Al finalizar: Pistoletazo de salida a la vuelta en bicicleta.

- 17:30h: Tercer día de Concurso de ganaderías. Toros de la ganadería Héctor López y suelta de vaquillas por la playa de la ganadería Bous La Ribera (pl. Bous y playa norte).

- 19:00h: Actuación del Grupo de Danza Tribal (pl. Santa María).

- 19:00h: Tardeo 'Remember Almibero'.

- 19:00h: Tardeo 'After Party Bicicleta'.

- 21:00h: Actuación Centro Cultural Andaluz (pl. Santa María)

- 00:30h: Concierto 'Camela' (parador de fiestas).

Al finalizar: Actuación de Noche Ochentera (parador de fiestas).

- 02:00h: Fiesta 'Vermood x Espardenya'.

- 02:00h: 'VI Fluor Party'.

Sábado 13 de septiembre - Día del Turista

- 09:00-13:00h: Concurso de pesca categoría infantil y entrega de premios (puerto pesquero).

- 12:00h: Toros de la ganadería Bous La Ribera (pl. de Bous).

- 12:30h: La Reina y su Corte de Honor, ofrecerán a los turistas productos típicos de la zona (paseo marítimo).

- 17:30h: Cuarto día de Concurso de ganaderías. Toros de la ganadería Hermanos Calí y suelta de vaquillas por la playa de la ganadería Bous La Ribera (pl. Bous y playa norte).

- 17:30h: Presentación de equipos del ACD Peñíscola en todas sus categrías (campo de fútbol Benedicto XIII).

- 19:00-20:00h: Chocolatada popular junto al puerto.

- 19:00h: Música a la fresca (pl. Sant Isidre).

- 19:00h: Tardeo Almibero (Peña en Almíbar).

- 20:30h: Música a la fresca (pl. Sant Isidre).

- 00:30h: Focas a la mar (playa norte).

Al finalizar: Actuación del grupo 'Top Líder' (parador de fiestas).

- 01:00h: 'American en Almíbar' (Peña en Almíbar).

- 01:00h: Batalla de DJ Reggeton.

Domingo 14 de septiembre

- 08.00-13:00h: Concurso de pesca categoría senior (puerto pesquero).

- 12:00h: Toros de la ganadería Bous La Ribera (pl. de Bous).

- 12:00h: XLI Ciclo de conciertos de música clásica ciudad de Peñíscola (Iglesia parroquial Santa María).

- 17:00h: Juegos infantiles (calle Antonio Pascual).

- 17:00h: Tardeo Fi de festes (Peña en Almíbar).

- 17:30h: Quinto día de Concurso de ganaderías. Toros de la ganadería Alberto Garrido Falcó y suelta de vaquillas por la playa de la ganadería Bous La Ribera (pl. Bous y playa norte).

- 20:30h: Pasacalles de la Reina y su Corte de honor (pl. de la Constitución, av. d'Espanya y Tourist info.).

Al finalizar: Himno regional Valenciano.

Luego: Ramillete de fuegos artificiales para despedir las fiestas.