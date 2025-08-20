Programa completo de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de Benigánim 2025 Desde el 14 al 26 de agosto

La Fiesta de Moros y Cristianos de Benigànim

Miércoles, 20 de agosto 2025

Benigánim, el municipio situado al sur de la provincia de Valencia, recibe con alegría y emoción sus esperadas Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos 2025. Estas comenzaron el pasado 14 de agosto, y terminarán el próximo 26 del mismo mes. Un poco menos de dos semanas llenas de tradición y cultura, acompañadas de diversión y entretenimiento.

Por un lado, las Fiestas Patronales se celebran en honor a San Miguel, una tradición religiosa con mucha importancia en la zona. Mientras que los Moros y Cristianos son fiestas típicas de la Comunitat Valenciana, se trata de una representación de la invasión mora en territorio cristiano.

Adémas de la tradición, estas semanas de fiesta ofrecen mucho más que eso. La localidad cuenta con un gran abanico de actividades para disfrutar, apta para todos los públicos.

Programa completo

Lunes 18 de agosto - Día infantil

- 10:00-14:00h: 'Tobogán de 75 metros y Macro Aqua-Juegos'. Toboganes con agua, pistas deslizantes, catapultas de globos de agua, y mucho más (Parque de la Beata Inés).

- 23:00h: Noche de Teatro a cargo del grupo de teatro local 'El Palmeral' con la representación de la obra 'Tota Cassola té la seua Tapoareta' (Parque de la Beata Inés).

Martes 19 de agosto - Día del jubilado

- 22:00h: La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Benigànim organiza una cena para todos sus socios (Parque de la Beata Inés).

Miércoles 20 de agosto

- 20:00h: Encuentro de Paellas nocturnas para el público en general. Los Festeros del Cristo y la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Benigànim ofrecerán el servicio de sillas y mesas. Habrá parque infantil y música para amenizar la velada. Precio: 25€ por persona (Avenida de l'Ortisa).

- 22:00h: Dos sorteos de 100€ en metálico para las mesas participantes y cena para todos los inscritos en el Encuentro de Paellas.

- 00:30h: Actuación de la Orquesta 'Mónaco Party' (Avenida de l'Ortisa).

Jueves 21 de agosto - Acto Capitá 2025

- 20:00h: Acto en el que el Capitán entregará los detalles a cada una de las comparsas. Seguidamente, todas las bandas de música interpretarán juntas una marcha mora (Plaza de la Beata Inés).

'Noche de la Olla'

- 23:45h: Las bandas de música recogerán a las comparsas en sus filas y partirán al punto de concentración en la Calle Colón.

Recorrido: C/ Colón, Avda. Real, Pasaje Príncipe Felipe, Plaza Mayor, Calle Iglesia y Plaza Beata Inés.

- 00:00h: Salida.

- Bando Cristiano: Almogávares, Arqueros, Bandoleros y Templarios.

- Bando Moro: Tuaregs, Marrakets, Taifas y Sultanas.

- 01:30h: Noche amenizada por la discomóvil 'Hi Weekend' (Plaza de la Beata Inés).

Viernes 22 de agosto - Presentación de la Reina de las Fiestas y su Corte de Honor

- 17:15h: Salida de los festeros para recoger a la Reina de las Fiestas (desde la Plaza Mayor, Ayuntamiento).

- 23:30h: Presentación de la Reina de las Fiestas 2025, Rebeca Herrero Stefan, y su Corte de Honor (Parque de la Beata Inés).

A continuación, espectáculo de tradición y baile amenizado por 'Fercho Energy The Full Show'.

Sábado 23 de agosto - Entrada de Moros y Cristianos

- 19:00h: Salida de los Festeros 2025.

- 19:30h: Entrada de Moros y Cristianos (desde la Avda. de l'Ortisa hasta la Calle Colón).

- Bando Cristiano: Almogávares, Arqueros, Bandoleros, Templarios.

- Bando Moro: Tuaregs, Marrakets, Taifas, Sultanas (Capitanía 2025).

- 01:00h: Orquesta 'La Tribu' (Parque de la Beata Inés).

Domingo 24 de agosto - Festividad de San Miguel Arcángel

- 08:30h: Diana.

Recorrido: Plaza Mayor, Pasaje, Avda. Real, Plaza Beata Inés, C/ Torrellar, C/ Teular, C/ Animes, C/ Coronel Gomar, C/ Rey en Jaume, C/ Ranter, C/ Benavent, Empedrat, Montcada y regreso a Plaza Mayor.

- 11:30h: Ofrenda de flores a la Divina Aurora en la Parroquia, con la participación de la Reina de las Fiestas 2025, su Corte de Honor, comparsas y público.

- 12:00h: Misa solemne en honor a San Miguel.

- 13:30h: Embajada Cristiana con pasacalle y recogida de festeros hacia el castillo.

- 20:00h: Gran Embajada Mora al castillo (Parque de la Beata Inés).

- 00:00h: Noche de disfraces. Pasacalle de disfraces desde la Avda. de l'Ortisa hasta el Parque de la Beata Inés. Con 'charangas' para todos los participantes.

- 01:30h: Actuación de la Orquesta 'Matrix Band' (Parque de la Beata Inés).

Lunes 25 de agosto - Festividad del Santísimo Cristo de la Sangre

- 11:30h: Traslado del Santísimo Cristo de la Sangre desde su capilla hasta la Parroquia.

- 12:00h: Misa solemne en su honor.

- 13:00h: Visita a las Religiosas Agustinas Descalzas (convento de la Beata Inés).

- 20:00 h: Procesión en honor a San Miguel, al Santísimo Cristo de la Sangre y a la Divina Aurora, con la participación de todos los festeros, comparsas y público.

- 00:00h: Musical 'The Legends, el Musical' (Plaza Beata Inés).

- 01:45h: Concierto 'Top Clásicos 90/2000 Music' (Parque de la Beata Inés).

Martes 26 de agosto - Festividad de la Divina Aurora

- 12:00h: Misa solemne en honor a la Divina Aurora.

- 13:00h: Gran Mascletà (Plaza Beata Inés).

- 13:30h: Vino de honor ofrecido por los Festeros 2025 en homenaje a los mayores (Hogar de Jubilados).

- 19:30h: Gran cabalgata con la participación de las comparsas de Moros y Cristianos y los Festeros del Cristo.

Recorrido: desde la C/ Sénies hasta el Parque Beata Inés.

Al finalizar: Espectacular castillo de fuegos artificiales (Avda. de l'Ortisa).

- 00:00h: Fin de fiesta con 'Xplosion Fest' (Parque Beata Inés).