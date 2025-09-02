Programa completo de las Fiestas Patronales de Monóvar 2025: fechas y horarios Con un abanico enorme de actos, religiosos, taurinos, de ocio, y mucho más

La localidad de Monóvar, ubicada en la provincia de Alicante, se prepara un año más para sus Fiestas Patronales 2025. Tendrán lugar del 6 al 10 de septiembre, cinco días llenos de ambiente fiestero, tradición, cultura, diversión, música y espectáculo, tanto para sus vecinos como para los visitantes que deseen asistir.

Es un de los eventos más emblemáticos del municipio, ya que se celebran en honor a la Virgen del Remedio. Los actos religosos (al igual que los de ocio) tienen una importancia enorme , y hay una gran variedad, como la ofrenda, la procesión, el Salve, y muchos más.

Programa completo

Sábado 6 de septiembre - L'Alborà

- 11:00h: Gran baño y fiesta de la espuma (barrio de Borrasca).

- 20:00h: Inauguración de la iluminación extraordinaria de las Fiestas de Septiembre 2025.

- 22:30h: Entrada de bandas de música por tres puntos distintos de la ciudad:

- La Agrupación Musical La Artística de Monóvar.

- La Sociedad Musical La Esperanza de San Vicente.

- La Sociedad Unión Musical de Petrer.

Las tres confluirán en la Plaza de la Sala a las 22:30 de la noche para interpretar juntas el pasodoble Monóvar.

- 23:00h: Pregón de las Fiestas de Septiembre 2025, a cargo de José Carlos Beneyto, miembro de la asociación de Nanos i Gegants de Monóvar. Pregón infantil a cargo de Mauro Alfonso Navarro.

Seguidamente: Inicio oficial de las Fiestas de Septiembre 2025, con volteo general de campanas. Las banderas se izarán al son de los himnos interpretados por la Agrupación Musical La Artística.

A continuación: 'Els Nanos i Gegants', acompañados por la 'Colla El Xirivell', iniciarán su recorrido festivo desde la Plaza de la Sala, pasando por las calles Mayor, Plaza del Exconvento y San Juan, para volver a la Plaza de la Sala.

Seguidamente: Visita a la Patrona: Autoridades, Reinas, Cortes de Honor y público en general, acompañados por la Agrupación Musical La Artística.

A continuación: Gran Alborà, espectáculo pirotécnico, a cargo de Pirotecnia Murciana, desde la ermita de Santa Bárbara, que da inicio a las fiestas.

- 01:00h: Suelta nocturna de vacas (pabellón).

Barraca Tarín Marínen el recinto festero (asta las 07:00h).

Domingo 7 de septiembre - La Vesprà

- 10:00h: Gran Concurso de Gachamiga y Final del I Concurso de Sarangollo, animado con charanga y entrega de premios (centro ocupacional El Molinet).

- 12:00h: Els Nanos i Gegants, acompañados por la Colla El Xirivell.

Recorrido: Plaza de la Sala, Calles Mayor, Residencia de Mayores, Mayor de nuevo, Salvador Crespo, Plaza Mancebo, Sénia, Joaquín Llorente, Isleta, Joaquín Llorente, Sénia, Salvador Crespo y San Juan hasta llegar al Ayuntamiento.

- 18:00h: Tradicionales carreras con vaca (zona del pabellón).

- 19:30h: Concentración de Reinas y Damas de Honor (Plaza del Cristo).

- 20:00h: Ofrenda de Flores y Frutas a la Virgen del Remedio.

Recorrido: Exconvento, Ronda de la Constitución, avenida Comunidad Valenciana, calle San Juan, calle carrer Magdalena Mallebrera y Plaza de la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.

A continuación: Solemne Salve a la Virgen del Remedio (Iglesia Parroquial de San Juan Bautista).

Al terminar: Mascletà desde el parque municipal El Salitre, a cargo de la Pirotecnia Murciana.

- 22:00-02:00h: Barraca joven para menores de 16 años (recinto festero).

- 00:30h: Actuación de la orquesta Dr. Jekyll (Plaza de la Sala).

A continuación: Barraca Tarín Marín (recinto festero) hasta las 07:00h.

Lunes 8 de septiembre - Día de la Virgen del Remedio

- 09:00h: Volteo general de campanas y Toro ensogado y suelta de vacas (barrio de la Forca).

- 11:30h: Els Nanos i Gegants, acompañados por la Colla El Xirivell.

Recorrido: Plaza de la Sala, Luis Martí, Maestro D. Joaquín, Demetrio Poveda, Moncada, Luis Cernuda, Picazo, Luis Cernuda, Goya, Cervantes, Juan Carlos I y la Iglesia hasta llegar nuevamente a la Plaza de la Sala.

- 12:00h: Solemne misa cantada (Iglesia Parroquial de San Juan Bautista).

- 12:00-15:00h: Vermut popular (parque de la Alameda), con la actuación del grupo 'Lemon Three'.

Juegos infantiles (la Alameda).

- 14:00h: Mascletà diurna, en los alrededores del parque de la Alameda, a cargo de la Pirotecnia Murciana.

- 18:00h: Suelta de vacas y tradicionales carreras con vaca (zona del pabellón).

- 20:00h: Solemne procesión de la Patrona, la Virgen del Remedio (recorrerá su itinerario tradicional).

- 22:00-02:00h: Barraca joven para menores de 16 años, con animaciones y muchas sorpresas (recinto festero).

- 00:30h: Espectáculo musical 'Escándalo', homenaje a Raphael (Plaza de la Sala).

A continuación: Barraca Tarín Marín (recinto festero) hasta las 07:00h.

Martes 9 de septiembre

- 09:00h: Toro ensogado y suelta de vacas (barrio de la Forca).

- 11:30h: Visita a la Residencia de Ancianos por parte de autoridades, Cortes de Honor, Junta Festera, invitados y público en general, acompañados por una charanga para animar el recorrido.

Els Nanos i Gegants, acompañados por la Colla El Xirivell.

Recorrido: Plaza de la Sala, Luis Martí, Maestro D. Joaquín, Lope de Vega, Cuartel, Mayor, Pino, Roble, Casas del Alcalde y Mayor, para volver a la Plaza de la Sala.

- 12:30-15:00h: Vermut popular (parque de la Alameda) con la actuación de 'Filiu & Cía'.

- 14:00h: Mascletà diurna, en los alrededores del parque de la Alameda, a cargo de la Pirotecnia Murciana.

- 18:00h: Tradicionales carreras con vaca (zona del pabellón).

- 19:30h: Concentración de charangas (Plaza de Toros).

- 20:00h: Desfile Multicolor.

Recorrido: Calles Mayor, Exconvento, Ronda Constitución, Comunidad Valenciana, Maestro D. Joaquín y Padre Juan Rico.

- 22:00-02:00h: Barraca Jove para menores de 16 años, con animación (recinto festero).

- 00:00h: Castillo de fuegos artificiales, desde la ermita de Santa Bárbara, a cargo de la Pirotecnia Murciana.

- 00:30h: Concierto de Primavera Valenciana (Plaza de la Sala).

A continuación: Barraca Tarín Marín (recinto festero) hasta las 07:00h.

Miércoles 10 de septiembre

- 11:30h: Els Nanos i Gegants, acompañados por la Colla El Xirivell.

Recorrido: Plaza de la Sala, Luis Martí, Ramos Carriatalá, Avenida de la Comunidad Valenciana, Doctor Fleming, Reyes Católicos, Ronda Constitución, Juan XXIII, Pontenaras, Pablo VI, Doctor Fleming, Avenida Comunidad Valenciana, Maestro D. Joaquín y Luis Martí, finalizando en la Plaza de la Sala.

- 12:30-14:30h: Vermut popular (parque de la Alameda) con la actuación de 'Iguana Lola'.

- 12:30-17:00h: Juegos infantiles (parque de la Alameda).

- 13:00h: Mascletà infantil y Baby (parque de la Alameda).

- 14:30h: Gran paella gigante (parque de la Alameda), organizada por la Junta Festera.

- 18:00h: Tradicionales carreras con vaca (zona del pabellón).

- 00:00h: Gran traca final, que pondrá punto final a las Fiestas de Septiembre 2025.