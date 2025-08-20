Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Fuegos artificiales Georgios Kefalas

Programa completo de las Fiestas Patronales de La Llosa de Ranes 2025

Orquestas, discomóviles, máscletás, juegos para niños y concursos, son algunas de las actividades

Florencia Goycoolea

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:41

La localidad, La Llosa de Ranes, parte de la Comunidad Valenciana, recibe sus famosas y tradicionales Fiestas Patronales 2025. Dedicadas al Cristo de Miracle y la Virgen María del Nacimiento. La festividad comenzó el pasado 5 de agosto y terminará el 26 del mismo mes. El municipio goza de su esperada celebración, llena de alegría, tradición, cultura y emoción que se contagia por todas partes.

Orquestas, discomóviles, máscletás, juegos para niños y concursos, son solo algunas de las actividades que ofrece esta fiesta este 2025.

Programa completo a partir del 16 de agosto

Sábado 16 de agosto

- 20:00h: Ofrenda en honor a la Virgen del Nacimiento. Salida desde el ayuntamiento recorriendo las calles de costumbre hasta la iglesia. Al finalizar, se disparará un pequeño espectáculo pirotécnico.

Domingo 17 de agosto

- 08:00h: Concurso de pesca Fiestas 2025 (presa de Bellús).

- 23:00h: Noche de teatro a cargo del grupo Gaudium Teatre (Centro Cívico).

Martes 19 de agosto

- 19:30h: Día de las asociaciones al pueblo (Plaza Mayor). Se ofrecerá horchata y fartons a los asistentes.

Miércoles 20 de agosto

- 11:00-14:00h y de 16:00-20:00h: Gaming Experience (Pabellón).

- 20:00h: Inauguración de la XXII Exposición de Pintores Locales (sala de exposiciones del museo histórico, artístico y etnológico Casa del Pou).

- 23:30h: Correfoc. Salida del Port Vell de Càrcer recorriendo el Camí Reial hasta el centro de salud.

Jueves 21 de agosto

- 10:00h: Concurso de dibujo infantil de las fiestas patronales (Ayuntamiento).

- 21:30h: Salida de las Festeras Mayores y autoridades (desde el ayuntamiento hasta la calle Jaume I).

- 22:00h: Presentación-Homenaje a las Festeras Mayores de la Llosa de Ranes (Avenida Jaume I).

Al finalizar la presentación, baile en la Avenida Jaume I con la orquesta Platino.

Viernes 22 de agosto

- 10:00-14:00h: Juegos de agua (piscina municipal).

- 22:00h: Concierto de Fiestas 'Música de los años 80 y 90'. Luego, Pasacalle con salida desde la Glorieta.

Al finalizar el concierto, discomóvil 'Millenium 2000 - Disco Love' (Avenida Jaume I).

Sábado 23 de agosto

- 10:00h: Concurso de tiro y arrastre (camino El Salt).

- 13:00h: Misa solemne en honor a los mayores.

- 14:30h: Comida de confraternidad patrocinada por el ayuntamiento.

- 20:30h: Dansà popular (desde la calle La Creu hasta la Plaza Mayor).

- 22:00h: Noche de paellas (Avenida Jaume I).

- 01:00h: Orquesta 'Human' (Avenida Jaume I).

Domingo 24 de agosto

- 09:30h: Mañana deportiva (piscina municipal).

- 18:30h: Gran Cabalgata Humorística. Las carrozas se colocarán en el Port Vell de Càrcer desde donde se iniciará el recorrido.

- 22:00h: Cena popular de 'cabasset' (cada uno trae su comida) en la Avenida Jaume I. Con la actuación del grupo De Rock 'Discovery'.

Lunes 25 de agosto - Día de la Virgen del Nacimiento

- 09:00h: Misa.

- 12:30h: Misa solemne en honor a la Virgen del Nacimiento.

- 13:30h: Repique de campanas.

- 14:00h: Mascletà (Parque Emilio Bolinches).

- 20:00h: Santa misa rezada.

- 20:30h: Solemne procesión en honor a la Virgen del Nacimiento. Castillo a cargo de Pirotecnia Aitana.

- 00:00h: Orquesta Invictus 2.0 + Discomóvil Qesíqesi - Singular Party (Avenida Jaume I).

Martes 26 de agosto - Día del Santísimo Cristo del Milagro

- 06:00h: Despertà con salida desde el ayuntamiento por el recorrido habitual. Al finalizar, chocolatada (Plaza Mayor).

- 08:00h: Misa y posterior traslado de la venerada imagen del Cristo del Milagro hasta la iglesia.

- 12:30h: Santa misa cantada en honor al Santísimo Cristo del Milagro.

- 13:30h: Repique de campanas.

- 14:00h: Mascletà (Parque Emilio Bolinches).

- 20:00h: Santa misa rezada.

- 20:30h: Solemne procesión en honor al Santísimo Cristo del Milagro. Al finalizar, se disparará un castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Aitana.

A continuación, se disparará la traca de colores (Plaza Mayor), poniendo así el punto final a las Fiestas Patronales 2025.

- 00:30h: Noche de 'varieté' (Auditorio Mestre Vicent Tortosa).

