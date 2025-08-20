Programa completo de las fiestas patronales de Almàssera 2025 La localidad celebra el 150 aniversario de la Iglesia Parroquial

Las damas y la reina de las fiestas de Almàssera, con el alcalde, Emilio José Belencoso

Florencia Goycoolea Valencia Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:46

El municipio valenciano, Almàssera, se prepara un año más para recibir sus esperadas Fiestas Patronales 2025, que este año conmemoran el 150 aniversario de la construcción de la iglesia parroquial. Un evento muy importante para la localidad y sus habitantes, creando un sentimiento de unión, historia y apego al lugar.

Las celebraciones tendrán lugar del 16 al 28 de agosto. Casi dos semanas llenas de cultura, música en vivo, deportes, juegos infantiles, espectáculos, eventos y mucho más para disfrutar de esta ceremonia.

Programa completo

Sábado 16 de agosto - Correbars memorial zulima villaescusa gómez-lobo

- 18:00h: Pasacalle festivo por los bares de la población acompañados por una xaranga (Concentración Plaza Manuel Leonor).

- 18:00h: Al finalizarel correbars, pistoletazo de salida de las fiestas 2025 donde las damas y la reina darán inicio a nuestra semana grande (Balcón Ayuntamiento).

- 23:00h: Orquesta de música tributo años 80 y 90 (Plaza Mayor).

Miércoles 20 de agosto - Día de la infancia

- 10:00-14:00h: Fiesta infantil donde los más pequeños podrán disfrutar de hinchables acuáticos, simuladores, talleres, música… (Plaza Mayor).

Jueves 21 de agosto - Día de nuestros mayores

- 21:00h: Cena de nuestros mayores ofrecida para las personas mayores de 65 años y jubilados. Al finalizar música ambiente con DJ Boni (Plaza Mayor).

Viernes 22 de agosto

- 06:00h: Salida de labradores y voluntarios a porta coeli (Desde la Gasolinera S2.).

- 20:30h: Recogida de autoridades, damas, reina 2024 y reina 2025.

- 22:00h: Al terminar Actuación tributo Alejandro Sanz 'en acústico' (Plaza Mayor).

Sábado 23 de agosto

Virgen de agosto

- 20:00h: Solemne misa, en honor a la virgen de agosto patrocinada por las clavariesas de la virgen de agosto.

Noche de paellas: Concurso de paellas y cena popular.

- 18:00-20:00h: Inscripciones al concurso, entrega de dorsales, delantales y arroz. En la Biblioteca Municipal.

- 20:00h: Apertura de zona de cocina y entrega de leña.

- 20:00-02:00h: Préstamo de mesas y sillas.

- 00:00-04:30h: Actuación de la orquesta 'Topzero'.

Domingo 24 de agosto - Corpus Christi

- 10:30h: Recogida de autoridades, damas y reina, acompañados por tabal y dulzaina.

- 12:00h: Solemne misa, en honor al santísimo sacramento ofrecida por la cofradía del corpus. Al finalizar mascletà en el Solar Nalda ofrecida por el Ayuntamiento de Almàssera.

- 17:30h: Enramà de la murta, acompañados por tabal y dulzaina.

- 18:30h: Recogida de autoridades, damas y reina, acompañados por tabal y dulzaina.

- 19:00h: Danzas del corpus a cargo de amics del corpus.

- 19:30h: Bajada de la real senyera desde en balcón del ayuntamiento acompañados por los representantes de la junta local fallera.

- 20:00h: Solemne procesión, en honor al santísimo sacramento por el recorrido tradicional. Acompañada por personajes bíblicos a cargo de amics del corpus. Al finalizar castillo en el Solar Nalda ofertado por el Ayuntamiento de Almàssera.

- 23:00-00:30h: Espectáculo musical 'Las Vegas' (Plaza Mayor).

Lunes 25 de agosto

- 08:00h: Volteo general de campanas y despertà a cargo de la cofradía del cristo.

- 10:30h: Recogida de autoridades, damas y reina, acompañados por tabal y dulzaina.

- 12:00h: Solemne misa en honor al santísimo cristo de la fe y la providencia ofrecida por la cofradía del cristo. Al finalizar traca kilométrica ofrecida por la Cofradía del Cristo.

- 19:15h: Recogida de autoridades, damas y reina, acompañados por tabal y dulzaina.

- 21:00h: Solemne procesión en honor al santísimo Cristo de la fe y providencia por el recorrido tradicional patrocinada por la cofradía del cristo.

Cena popular (Plaza Mayor).

- 21:30-02:00h: Préstamo de mesas y sillas. (Al finalizar la procesión)

- 21:30h: Apertura de zona de cocina.

- 00:00-04:30h: Actuación de la orquesta 'Tokyo band'.

Martes 26 de agosto

San Isidro

- 08:00h: Volteo general de campanas y despertà a cargo de los calvarios de San Isidro.

- 10:30h: Recogida de autoridades, damas y reina, acompañados por tabal y dulzaina.

- 12:00h: Solemne misa en honor a san isidro, ofrecida por los clavarios de san Isidro. Al finalizar traca kilométrica.

Concurso y cabalgata de disfraces

- 17:30-19:30h: Inscripciones y entrega de dorsales (Biblioteca Municipal).

- 19:30h: Concentración de participantes (Calle Valencia). Al finalizar se repartirá horchata para participantes y asistentes y se hará entrega de los premios del concurso.

Noche de disfraces

- 00:00-04:30h: Actuación de la orquesta 'Mónaco party'.

Miércoles 27 de agosto

Día de calderas

- 08:00-13:00h: Recogida de tickets (Puerta del Ayuntamiento).

- 14:00h: Reparto de calderas (Plaza Mayor).

- 16:30-17:30h: Xopà (Plaza Mayor).

Noche de la tortilla

- 20:00-02:00h: Préstamo de mesas y sillas (Al finalizar la procesión).

- 20:30-21:30h: Inscripciones al concurso y pase por el jurado (Rampa del Centro Cultural).

- 00:00-04:30h: Actuación de la orquesta 'Gravity'.

Jueves 28 de agosto - Cena popular

- 20:30-02:00h: Préstamo de mesas y sillas.

- 00:00-04:30h: Actuación de la orquesta 'Wizards'.