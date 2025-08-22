Programa completo de las Fiestas Patronales de Alcàntera de Xúquer 2025 Del 23 al 30 de agosto

La localidad de Alcàntera de Xúquer, municipio de la Comunidad Valenciana, se prepara para sus esperadas Fiestas Patronales 2025. Tendrán lugar del 23 al 30 de agosto, una semana llena de actividades y espectáculos para disfrutar esta fecha tan importante.

La celebración cuenta con un abanico enorme de alternativas para que tanto niños, como adultos mayores participen. La programación comienza el sábado 23 con un campeonato de frontón, y culminará con una macrodiscomóvil el sábado 30.

Programa completo

Sábado 23 de agosto

- 00:00h: Campeonato de Frontón.

- 19:00h: Final de Front-ball en el Polideportivo Municipal.

Domingo 24 de agosto

- 00:00h: Campeonato de Frontón

- 22:30h: Pasacalles de los Festeros y Festeras 2025 y de la S.A.M. Alcántara de Júcar. Salida desde la Casa de la Cultura

- 23:00h: Concierto tradicional de fiestas a cargo de nuestra S.A.M. en el Cine de Verano

Lunes 25 de agosto

- 19:30h: Entrada de la murta (con pólvora) amenizada por 'La Burra Parda' (salida desde la Casa de la Cultura).

'Pregón de Fiestas' (Plaza de la Constitución) a cargo de los Festeros y Festeras 2025

- 22:30h: Pasacalles de farolillos acompañado por la Banda Juvenil de la S.A.M. (salida desde el Ayuntamiento).

Al finalizar, habrá hinchables para los más pequeños (Plaza de la Constitución).

Martes 26 de agosto

- 17:00h: Partidas de pelota 'El Moro' (Benjamines y Cadetes) (Calle San Vicente).

- 20:00h: Tapas a cargo de las asociaciones y tardeo (Plaza de la Iglesia) con el grupo 'The Sepionets'.

- 22:00h: Cena tradicional en las calles de coca en cansalà.

- 23:45h: 'Noche Joven de Sant Rorro', con actuaciones de 'Auxili', 'l'Home Brut' y 'Esther'.

Al finalizar, se sacará en procesión a Sant Rorro, al ritmo de la colla 'La Burra Parda'.

Miércoles 27 de agosto

- 13:00h: Repique de campanas en la Plaza de la Iglesia para dar la bienvenida a las Fiestas Patronales.

Por la tarde, se recibirán a los hermanos de Gouzon (Parque del País Valenciano).

- 21:00h: Recogida de los Festeros y Festeras. Todos juntos recorrerán las calles del pueblo hasta la Plaza de la Iglesia.

- 22:30h: Presentación de los Festeros y Festeras 2025.

Al finalizar la presentación, los Festeros y Festeras darán inicio al baile tradicional con la orquesta.

- 01:00h: Orquesta 'Tokyo Band' (Plaza de la Constitución).

Jueves 28 de agosto

- 09:30h: Desayuno y Concurso de Sombreros de nuestros mayores en el Cine de Invierno.

- 10:00-14:00h: Hinchables acuáticos para niños y niñas (Plaza de la Constitución) con fiesta de la espuma.

- 11:00h: Recogida de los Festeros y Festeras y desfile por las calles del pueblo, acompañados por la S.A.M. hasta la Plaza de la Iglesia.

- 12:00h: Misa en honor a San Isidro.

- 12:30-13:30h: Reparto del arreglo para las paellas en el Ayuntamiento.

- 19:00h: Masterclass Gouzon - Alcántara.

- 22:30h: Pasacalles y concurso de disfraces. Salida desde el Bar Kuki's, acompañados por la S.A.M. y música ambiental.

- 01:00h: Orquesta 'La Pato' (Plaza de la Constitución).

Viernes 29 de agosto

- 11:00h: Recogida de los Festeros y Festeras y desfile por las calles del pueblo, acompañados por la S.A.M. hasta la Plaza de la Iglesia.

- 12:00h: Misa en honor a nuestra patrona, la Inmaculada Concepción.

- 14:00h: Disparo a cargo de la Pirotecnia Valenciana (Plaza de la Iglesia).

- 19:00h: Recogida de los Festeros y Festeras y desfile por las calles del pueblo, acompañados por la S.A.M. hasta la Plaza de la Iglesia.

- 20:00h: Procesión de la patrona del pueblo, la Inmaculada Concepción. Luego, fuegos artificiales.

- 22:00h: Tradicional concurso de paellas amenizado por 'La Burra Parda'.

- 01:00h: Orquesta 'Gravity' (Plaza de la Constitución).

Sábado 30 de agosto

- 11:00h: Recogida de los Festeros y Festeras y desfile por las calles del pueblo, acompañados por la S.A.M. hasta la Plaza de la Iglesia.

- 12:00h: Misa en honor a nuestro patrón, el Santísimo Cristo de los Afligidos.

- 14:00h: Mascletà a cargo de la Pirotecnia Valenciana (Plaza de la Iglesia).

- 19:00h: Recogida de los Festeros y Festeras y desfile por las calles del pueblo, acompañados por la S.A.M. hasta la Plaza de la Iglesia.

- 20:00h: Procesión del patrón del pueblo, el Santísimo Cristo de los Afligidos. Luego, fuegos artificiales.

- 00:00h: Despedida a nuestros hermanos de Gouzon (Parque del País Valenciano).

- 01:00h: Macrodiscomóvil 'Xplosion Fest' (Polideportivo Municipal).