Programa completo de las Fiestas de Moros y Cristianos de Castalla 2025 Tendrán lugar del 31 de agosto al 5 de septiembre

Florencia Goycoolea Valencia Viernes, 29 de agosto 2025, 16:25

Un año más, el municipio de Castalla, ubicado en la provincia de Alicante, se prepara para recibir sus esperadas Fiestas Mayores de Moros y Cristianos 2025. Tendrán lugar del 31 de agosto al 5 de septiembre, junto con las celebraciones populares en honor a la Patrona, la Virgen de la Soledad. Unas fiestas que destacan por su importancia histórica, tradición, cultura y participación popular.

El Ayuntamiento de la localidad ha presentado la programación de las Fiestas, en donde se encuentra una extensa variedad de actos y espectáculos típicos como la entrada, ofrenda, distintas procesiones, música en vivo, desfiles, entre muchos otros. Para que todos los públicos puedan disfrutar de esta fecha tan especial.

Programa completo

Domingo 31 de agosto - Nit de l'Olleta

- 21:00h: Entrada de las bandas oficiales de música que intervendrán en las Fiestas, cena en las comparsas y desfile por toda la ciudad.

Lunes 1 de septiembre - l'Entrada

- 12:00h: Rezo del Ángelus y saludo del Alcalde del M.I. Ayuntamiento.

A continuación, se disparará una mascletà y posteriormente comenzará l'Arranc de las Bandas de Música oficiales que participarán en el Concurso de Interpretación.

- 17:00h: Entrada de Moros y Cristianos, siguiendo el itinerario tradicional.

- 22:00h: Procesión de la Baixada de la Virgen, que se iniciará en la Ermita y terminará en la Iglesia Parroquial. La imagen estará acompañada por las comparsas disparando salvas de arcabucería.

Martes 2 de septiembre - Primer día de Trons

- 08:00h: Volteo general de campanas y Diana.

- 09:00h: Misa de comparses. El Bando Cristiano en la Iglesia Parroquial y el Bando Moro en el Convento.

- 11:00h: Solemne Misa Mayor.

- 12:00h: Solemne Misa Mayor. El Bando Cristiano iniciará el Alardo desde la Iglesia y el Bando Moro desde el Convento, para confluir en la Plaza Mayor.

Al finalizar el acto se procederá a la Ballada de Banderes.

- 17:30h: Guerrilla. Simulacro de combate entre Moros y Cristianos. Las Comparsas de Cristians, Mariners, Moros Grocs y Mudéjares comenzarán en la Plaça Era dels Cavalls, confrontando los bandos. Las comparsas de Pirates, Maseros y Moros Vells comenzarán desde el Portal d'Onil, también confrontando los Bandos.

- 18:30h: Estos itinerarios confluirán en la Plaza Mayor, y delante de la Casa del Fester tendrá lugar l'Ambaixada del Moro, tras la majestuosa entrada del embajador y su comitiva, formada por las capitanías y los estandartes de las comparsas del bando de la media luna, dispuestas a conquistar el castillo.

- 21:00h: Procesión de 'El Passeig' de la Patrona, la Virgen de la Soledad, con la participación de todas las comparsas.

Miércoles 3 de septiembre - Día de l'Ofrenda

- 08:00h: Volteo general de campanas y Diana.

- 09:00h: Misa de comparses. El Bando Moro en la Iglesia Parroquial y el Bando Cristiano en el Convento.

- 11:00h: Solemne Misa Mayor.

- 12:30h: Desfile Infantil desde la avenida República Argentina hasta la Plaza Mayor.

Finalizado el desfile, se procederá a la Ballada de les Banderes por los capitanes infantiles.

- 19:00h: Desfile de todas las comparsas que, siguiendo el itinerario tradicional, finalizará en la Iglesia Parroquial con la tradicional Ofrenda de flores a la Patrona.

Jueves 4 de septiembre - Segundo día de Trons

- 08:00h: Volteo general de campanas y Diana.

- 09:00h: Misa de comparses. El Bando Moro en la Iglesia Parroquial y el Bando Cristiano en el Convento.

- 11:00h: Solemne Misa Mayor.

- 12:00h: Desfile con alardo de arcabucería. El Bando Moro iniciará el Alardo desde la Iglesia y el Bando Cristiano lo hará desde el Convento, para confluir en la Plaza Mayor. Al finalizar el acto se procederá a la Ballada de les Banderes.

Seguidamente tendrá lugar la Volta de Capitans, presentación de los capitanes del próximo año, desfilando con alardo de arcabucería y terminando con la Ballada de les Banderes por los nuevos capitanes.

- 17:30h: Guerrilla, simulacro de combate entre Moros y Cristianos. Las Comparsas de Pirates, Maseros y Moros Vells comenzarán en la Plaça Era dels Cavalls, confrontando los Bandos. Las comparsas de Cristians, Mariners, Moros Grocs y Mudéjares comenzarán desde el Portal d'Onil, también confrontando los bandos.

- 18:30h: Estos itinerarios confluirán en la Plaza Mayor y, delante de la Casa del Fester, tendrá lugar l'Ambaixada del Cristià, tras la entrada triunfal del embajador y su comitiva, formada por las capitanías y los estandartes de las comparsas del bando de la cruz, dispuestas a recuperar el castillo.

- 21:00h: Procesión de La Pujada. Desde la Iglesia Parroquial, autoridades, comparsas y bandas de música, partirán en solemne procesión de despedida a nuestra Patrona. Llegada la comitiva a la Placeta del Carreter, se efectuará el canto del Adiós.

Viernes 5 de septiembre

- 21:30h: Extraordinario castillo de fuegos artificiales, como colofón a estas maravillosas Fiestas de Moros y Cristianos de Castalla 2025.