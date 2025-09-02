Programa completo de las Fiestas de la Misericòrdia de Burriana 2025 Incluye las fechas y horarios de todos los actor taurinos

Florencia Goycoolea Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 13:35 Comenta Compartir

El municipio de Burriana, se prepara un año más para cerrar el verano con sus tradicionales Fiestas de la Misericòrdia 2025. Tendrán lugar del 29 de agosto al 13 de septiembre, más de dos semanas llenas de actividades y espectáculos para todos los públicos. Pero como es habitual, los actos taurinos destacan por sobre los demás.

Durante esta fecha, la localidad se transforma, la música se apodera de las calles, los actos taurinos deslumbran al público, los concursos gastronómicos se toman las tardes y la cultura está por todas partes, lo que inundará las calles de emoción y alegría por esta celebración tan esperada y respetada tanto por los habitantes, como por los turistas.

Programa completo

Viernes 29 de agosto

- 14:00h: Inauguración del Casal del Vi i la Tapa.

- 19:00h: Entrada de peñas infantil.

- 20:00h: Entrada de peñas adulta.

A continuación, Esclafit.

- 23:30h: Burriana Remember Fest.

Sábado 30 de agosto

- 13:00h: Encierro.

- 18:00h: Dos toros de tarde.

- 18:00-22:30h: Fira del Coent.

- 19:00h: Conciertos 'El Colmao' y 'Una y nos vamos'.

- 23:30h: Toro embolado.

Domingo 31 de agosto

- 10:30h: Encierro campero.

- 18:00h: Dos toros de tarde.

- 18:30h: Bingo musical infantil.

- 23:30h: Toro embolado.

Lunes 1 de septiembre

- 18:00h: Dos toros de tarde.

- 21:55h: Encierro infantil con carretones embolados.

- 23:30h: Encierro de toros embolados.

Martes 2 de septiembre

- 18:00h: Toro de tarde.

- 18:30h: Concierto de rock infantil 'Los intensos'.

- 23:30h: Toro embolado.

Miércoles 3 de septiembre

- 11:30-19:00h: Día infantil taurino.

- 20:00h: Concierto de Mocedades.

- 21:00h: Fiesta de las paellas.

- 23:00h: Encierro infantil y Maraya Xiqui.

- 23:30h: Concierto de Alejandro Díaz.

Jueves 4 de septiembre

- 18:00h: Dos toros de tarde.

- 18:30h: III Festival de magia.

Noche: Nit de disfresses.

- 00:00h: Vaquillas enfundadas.

Viernes 5 de septiembre

- 18:00h: Dos toros de tarde.

- 18:00h: Concierto de Bombai.

- 18:30h: Fira Karmesse.

- 23:30h: Toro embolado.

Sábado 6 de septiembre

- 18:00h: Dos toros de tarde.

- 18:30h: Teatro musical infantil.

- 23:00h: Toro embolado.

Domingo 7 de septiembre

- 18:00h: Último toro de fiestas.

- 18:30h: Taller de fanalets.

- 23:00h: Desfilada de fanalets.

Lunes 8 de septiembre

- 09:00, 11:00 y 19:00h: Misa en la Basílica El Salvador.

Procesión en honor a la Misericòrdia.

Al finalizar, Castillo de fuegos artificiales en la Plaça Major.

Sábado 13 de septiembre

- 18:30h: Batalla de flores.

Seguirá un castillo de fuegos artificiales.

Luego, cena de Pa i porta popular.

Finalizará con la Orquesta Bella Donna.

Temas

Toros

Burriana