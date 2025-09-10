Programa completo de las Fiestas Mayores de Tavernes de la Valldigna 2025 Los actos musicales toman protagonismo dentro de las actividades

Personas disfrutando la verbena nit de paelles

Florencia Goycoolea Valencia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:57 Comenta Compartir

La localidad de Tavernes de la Valldigna se prepara un año más para sus tradicionales Fiestas Mayores 2025, que tendrán lugar del 11 al 21 de septiembre. Serán 11 días para disfrutar con actividades culturales, música en vivo, espectáculos pirotécnicos y mucho más. Una celebración preparada para todos los públicos, desde los más pequeños a los más grandes.

Los eventos musicales toman el protagonismo de la festividad, con una gran variedad de conciertos, orquestas y charangas para disfrutar durante todos los días, aportando alegría a las calles y un ambiente fiestero.

Programa completo

Jueves 11 de septiembre

- 19:00h: Pregón de fiestas con el Grupo de Teatro de la Gente Mayor (Plaza Mayor).

- 20:00h: Festival de Corales (Plaza Mayor).

Viernes 12 de septiembre

- 18:00h: Atletismo infantil (Campo municipal de deportes).

- 18:00h: Del Poble Fest (Recinto de conciertos Vergeert).

Sábado 13 de septiembre

- 09:00h: Festival de charangas (Plaza Mayor).

- 14:30h: Mascletà Pirotecnia Aitana (Paseo República de Malta).

- 15:00h: Fiesta Remember (Calle Dolores Rojas Almel·la).

- 18:00h: Del Poble Fest (Recinto de conciertos Vergeert).

- 20:00h: Procesión Bajada del Cristo de la Sangre (Ermita del Calvario).

- 22:00h: Festival Bailes Populares (Plaza Mayor).

Domingo 14 de septiembre

- 07:00h: Rosario del Alba (Iglesia San Pedro).

- 09:00h: XIX Vuelta motos clásicas a la Valldigna (Avenida La Valldigna, 86).

- 09:00h: Visita a calles engalanadas (desde la Plaza Mayor).

- 11:00h: Actividades infantiles (Paseo País Valencia).

- 12:30h: Concierto Dani Miquel (Paseo País Valencia).

- 20:00h: Concierto de la SIUM (Plaza Mayor).

- 23:30h: Musical The Talent (Paseo País Valencia).

Lunes 15 de septiembre

- 10:00-14:00h: Venta de tickets para las paellas (Casa de la Cultura).

Martes 16 de septiembre

- 20:00h: Procesión de la Divina Aurora (Iglesia San Pedro).

- 22:30h: Actuación escuelas de danza Al-Digna y Feel Dance (Plaza Mayor).

Miércoles 17 de septiembre

- 18:00h: Feria senegalesa (Paseo País Valencia).

- 23:00h: Espectáculo «Libérate» homenaje a El Titi (Plaza Mayor).

Jueves 18 de septiembre

- 12:30h: Paella Gente Mayor. Actuación de Iván Sánchez (Multiusos Vergeert).

- 17:00h: Actividades juventud (Plaza Polideportivo).

- 18:00h: Ofrenda a la Virgen de Lourdes con el Grupo de Bailes Populares La Vall de Tavernes (desde la Plaza Mayor).

- 19:30h: Baile de disfraces infantil (Plaza Rafael Chirbes).

- 23:00h: Concierto de Francisco (Plaza Mayor).

Viernes 19 de septiembre

- 17:00h: Actividades infantiles (Paseo País Valencia).

- 17:00h: Actividades juventud (Plaza Polideportivo).

- 20:00h: Noche de paellas (Recinto de conciertos Vergeert).

- 00:00h: Verbena con la orquesta Montecarlo (Recinto de conciertos Vergeert).

Sábado 20 de septiembre

- 09:00h: Máster de zumba (Paseo País Valencia).

- 12:00h: Actividades infantiles (Paseo País Valencia).

- 18:30h: Musical infantil «Encantados» (Paseo País Valencia).

- 23:30h: Concurso de disfraces (Plaza Mayor).

- 00:30h: Fiesta Bendita Locura (Calle Nou).

- 01:00h: Baile de disfraces y orquesta Phanter Show (Plaza Mayor).

- 01:00h: Discomóvil Wasonéo party (Recinto de conciertos Vergeert).

Domingo 21 de septiembre

- 12:00h: Premios calles engalanadas y disfraces (Ayuntamiento).

- 12:30h: Espectáculo Circ Cabaret (Paseo País Valencia).

- 20:00h: Procesión Subida del Cristo de la Sangre (Iglesia San Pedro).

- 22:30h: Monólogo Miki Dkai (Plaza Mayor).

- 00:30h: Castillo de Fuegos Artificiales (Camino Viejo de Gandía).