Programa completo de las Fiestas Mayores de La Pobla de Farnals 2025
Los actos se celebran en honor a la Virgen del Don y la Virgen del Socorro
Laura Carrasco
Martes, 12 de agosto 2025, 12:58
La Pobla de Farnals se prepara para vivir una semana de fiestas, del 2 al 14 de septiembre, en honor a la Virgen del Don, los actos incluyen actos religiosos, así como actividades festivas como verbenas, fuegos artificiales y eventos deportivos. Entre los eventos más destacados de esta edición, vuelven a destacar el Pregón Infantil, una iniciativa que celebra su segunda edición y que refuerza el reconocimiento del municipio como Ciudad Amiga de la Infancia por parte de UNICEF.
Por otro lado, el municipio también presenta los tradicionales festejos taurinos organizados por las peñas locales, que se desarrollarán entre el 16 y el 27 de septiembre. Durante esos días se celebrarán distintas actividades como exhibiciones de toros y vacas, emboladas y espectáculos de trashumancia, impulsados por las entidades taurinas del municipio en coordinación con el Ayuntamiento.
Programación de las fiestas
Semana deportiva
Martes, 2 de septiembre: Fútbol 7
Miércoles, 3 de septiembre: Baloncesto 3X3
Jueves, 4 de septiembre: Voleibol
Los torneos deportivos se realizarán en el Polideportivo Batiste Subies a partir de las 17:00 horas, para poder participar de los mismos los equipos tienen que haberse inscrito previamente del 22 al 31 de julio.
Viernes, 5 de septiembre
TRIATLÓN INFANTIL. Para poder participar en el Triatlón Infantil los niños, niñas y adolescentes se podrán inscribir hasta el 2 de septiembre.
18:30 h.- Correbars a cargo de la Peña El Perol desde la plaza de San Vicente
21:00 h.- En el patio del CEIP Cervantes se proyectará la película BUFFALO KIDS que acompañaremos con rosas. Podéis llevar vuestro bocadillo y cenar a la fresca.
Sábado, 6 de septiembre
10:00 h.- Almuerzo popular en la avenida Doctor Ortiz.
17:30 h.- Discomóvil a cargo de las Hijas de María 2015
20:00 h.- Entrada Mora y Cristiana en la playa organizada por la comparsa Al-Farnals.
23:00 h.- Concierto Unió Musical de La Pobla de Farnals
00:00 h.- Discomóvil DJ's locales organizada por los festeros y festeras 2010
Lunes, 8 de septiembre
19:00 h.- Espectáculo de Circo Kermes Circo de la Compañía La Ventana Nuevo Circo. Se realizará en la plaza Generalitat.
19:30 h.- Inauguración de la muestra arte local.
21:30 h.- Cena popular en la plaza San Vicente
23:00 h.- Cant d'Estil con la Associació de Cant Valencià del Puig de Santa María en la plaza San Vicente.
Martes, 9 de septiembre- Día del Deporte
Feria deportiva
En las plazas San Vicente, Generalitat y alrededores encontraréis a las entidades deportivas del municipio dinamizando la jornada. Estos son los horarios:
17:30 h.- Voleibol, Fútbol, Baloncesto, Tenis Mesa, Ajedrez y Atletismo.
18:00 h.- Carreras Infantiles
18:30 h.- Exhibición Baile Urbà de la entidad deportiva ESDANZA
19:00 h.- Clase magistral de ZUMBA para todos los públicos, impartida por Recolim - Piscina La Pobla de Farnals
19:30 h.- PREGÓN INFANTIL. Este año en el marco de la FERIA DEPORTIVA el Consejo de la Infancia y Adolescencia Municipal (CIAM) presentará a las invitadas que protagonizarán el Pregón Infantil.
Para participar en las carreras infantiles y el baloncesto 3x3 habrá que inscribirse en la Casa de la Cultura del 3 al 6 de septiembre por la tarde. Se ofrecerá un refrigerio a los participantes.
21:30 horas.- cenar popular en la plaza San Vicente
23:00 horas.- Noche de humor
Miércoles, 10 de septiembre
20:00 h.- NOCHE DE PAELLAS
00:00 h.- Baile amenizado por la Orquesta MÓNACO PARTY
Jueves, 11 de septiembre - Festividad de San José
11:00 h.- Juegos infantiles acuáticos en plaza Generalitat
19:00 h.- Musical infantil FANTASYLAND
19:00 h.- Solemne Misa en honor a San José
20:00 h.- Procesión en honor a San José
22:30 h.- Cabalgata de disfraces con charanga
23:30 h.- Baile con la orquesta MONTECARLO
Viernes, 12 de septiembre - Festividad de San Félix
11:00 h.- Entrega del Premio Farnals en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
12:00 h.- Holi Fest
14:00 h.- Mascletà
18:00 h.- Fireta Infantil con una gran variedad de juegos tradicionales de madera y además, podréis cambiar de estilismo con los talleres de pintacaras y de tattoos
19:00 h: Solemne Misa en honor a San Félix
20:00 h: Procesión en honor a San Félix
23:00 h.- 'NIT MÀGICA' a cargo de XARXA TEATRE
00:30 h.- Baile con la orquesta MÁXIMA
Sábado, 13 de septiembre - Festividad de Nuestra Señora de la Esperanza
08:00 h.- Calderas al fuego
13:30 h.- Reparto de calderas
19:00 h.- Solemne Misa en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Esperanza
20:00 h.- Procesión en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Esperanza
23:00 h.- Musical THE LEGENDS en la plaza de la Generalitat
00:30 h.- Discomóvil organizada por los Festeros de Sant Francesc 2024
Domingo, 14 de septiembre - Festividad de San Francisco
19:00 h.-Misa en honor en San Francisco
20:00 h.- Procesión en honor en San Francisco
Castell fin de fiesta
