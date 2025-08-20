Programa completo de las Fiestas de l'Alcora 2025: El Ayuntamiento anunció más de 150 actos que se realizarán durante la festividad

Bous al Carrer en la localidad castellonense de L'Alcora

Del 23 de agosto al 7 de septiembre, la localidad de l'Alcora (Castellón) se llenará de emoción y alegría con motivo de sus Fiestas Mayores 2025, las 'Festes del Crist'. Una celebración que mezcla tradiciones religiosas y culturales para todas las edades. Es una fiesta para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.

El Ayuntamiento del sector ha publicado más de 150 actos que se realizarán durante 16 días, en los que destacan los taurinos, una práctica muy tradicional en la zona. Al mismo tiempo, habrán actividades para todos los gustos, como musicales, deportivas, culturales, infantiles, entre muchas más. De esta forma, todos podrán disfrutar de esta querida e importante festividad.

Programa completo

Sábado 23 de agosto

- 09:00h: Torneo 3X3 de básquet, en el pabellón polideportivo.

- 11:00h: Inauguración de la XXXI Exposición Anual de Bonsáis, en la Nave de los Hornos de la Real Fábrica.

- 17:30h: «Chupinazo con la peñaFTS» con disc-jockeys residentes e invitados, y set especial de DJ Twins. (pub Manhattan)

- 20:00h: Recepción de autoridades e invitados (Ayuntamiento).

- 21:00h: Proclamaciónde la reina de las fiestas 2025 (Ayuntamiento).

- 22:30h: Baile «L'Estiu al Poble» con Sol y Luna (Pista Jardín).

- 23:00h: Actuación en directo delgrupo Canal 69 (pub Studio).

Domingo 24 de agosto

- 09:30h: Almuerzo campestre (Pista Jardín).

- 11:00h: Hasta las 13:30 h, inscripciones para participar en el concursode guiñote, y se instalará una carpa de Viunatura para inscribirse en la actividad de kayak, que se celebrará el jueves 28 de agosto en el embalse (Pista Jardín).

- 12:30h: Concurso de paellas (paseo/entrada del recinto de la PistaJardín).

- 15:30h: Ambientación musical a cargo del grupo Twin's (Pista Jardín).

- 15:30h: Inicio del Concurso de Guiñote Fiestas del Cristo (Pista Jardín).

- 15:30h: Disc-jockeys locales (jardines de Pista Jardín).

- 22:00h: Sesión post-paellas con Chiqui DJ, regalos y pulseras descuento FDC'25 (pub Manhattan).

Lunes 25 de agosto

- 11:00h: Inicio de la visita institucional por diferentes exposiciones. (nueva biblioteca, Caixa Rural y Ayuntamiento)

- 13:00h: Entrega de los premios del XL Concurso de Carteles Fiestas del Cristo 2025 (salón de actos de las Nuevas Dependencias Municipales).

- 20:00h: Chupinazo de las Fiestas en honor al Santísimo Cristo del Calvario 2025. A continuación, con el acompañamiento de la charanga, pasacalles festivo por las diferentes calles del municipio hasta la Báscula. (plaza del Ayuntamiento)

- 21:00h: Cena de 'Pa i Porta' (avenida Onda). Después de la cena, espectáculo musical a cargo del DJ animador «El Show de Moon» y, para terminar la noche, macrodiscomóvil Bandalay XXL con disc-jockeys invitados.

Martes 26 de agosto

- 15:00h: Torneo de guiñote (pub Manhattan).

- 17:00h: Carrera Social-Máster.

- 18:00h: Concurso de pesca (embalse de María Cristina).

- 20:00h: Partido amistoso entre el Alcora Fútbol Sala y el Playas de Castellón (pabellón polifuncional).

- 20:30h: Partido CD Alcora veteranos - CD Castellón-San Pedro (campo de fútbol El Saltador).

- 22:00h: Concierto de la Agrupació Musical l'Alcalatén de l'Alcora (plaza del Ayuntamiento).

Miércoles 27 de agosto

- 10:30h: Gran fiesta infantil y parque acuático Saltimbanquis (Pista Jardín).

- 11:00h: Taller de danzas tradicionales, a cargo del Grup de Danses Font d'Aixart (Pista Jardín).

- 12:00h: Concurso de dibujo.

- 19:00h: Partido de baloncesto entre el equipo sénior de l'Alcora B.C. y un equipo de categoría similar (pabellón polideportivo).

- 19:30h: 'XXXVI Volta a Peu Festes del Crist'

- 20:00h: Categoría de 8 a 10 años.

- 20:00h: Categoría de 11 a 13 años.

- 20:00h: Tardeo con Ruben KST (pub Manhattan,).

- Partido amistoso entre el CD l'Alcora y un equipo de categoría similar, homenaje a D. Esteban Hidalgo (campo de fútbol El Saltador).

- 21:00h: De 14 años en adelante.

- 22:30h: Homenaje a la 3ª edad, con el tributo a José Luis Perales (plaza del Ayuntamiento).

- 22:30h: Concierto de l'Alcora SecretSociety, gira Folklórica (plaza la Sangre).

Jueves 28 de agosto

- 10:00h: Kayak Viunatura. Hasta las 20:00 h. (embalse de l'Alcora).

- 11:00h: Fiesta «SummerSplash» (plaza Venerable Bertrán).

- 21:00h: Ronda a la reina y las damas.

- 22:30h: Noche flamenca «Esencia Flamenca» (parque Hermanas Ferrer Bou).

Viernes 29 de agosto

- 18:00h: «Tardeo Mudat» (pub Studio).

- 19:00h: «Tardeo Especial Baile deGala: Todo Éxitos» con Guille Silvers & Rubén KST (pub Manhattan).

- 20:15h: Recepción de autoridadese invitados (Ayuntamiento).

- 20:30h: Coronación de la reina de las fiestas 2025, Esther Catalán Martínez (plaza del Ayuntamiento).

- 21:30h: Gran Cena y baile de Gala (Pista Jardín).

- 23:00h: Espectáculo teatral (parque Hermanas Ferrer Bou).

Sábado 30 de agosto - BOU PER LA VILA

- 00:00h: Montaje de cadafales en los lugares de costumbre.

- 11:00h: Pasacalle a cargo de la Colla de Gegants i Cabuts de l'Alcora.

- 12:00h: Encierro de 6 toros cerriles de la ganadería Carlos Núñez. A continuación, encierro de toros de corro, de la ganaderia Hnos Bellés. Seguidamente, prueba de vacas.

- 17:00h: «Fiesta Aniversario & Simple Fest» (pub Manhattan).

- 18:00h: Fiesta «Al Terrat Showcase» (pub Studio).

- 18:00h: Prueba de toros.

- 18:00h: Barredora, castillos hinchables y perímetro deportivo, a cargo de Saltimbanquis (parque de Playmobil).

- 18:00h: «La Séquia Sona», con la actuación de Meter Mano Rara, Pelufo, Majin Blood y Montefuji. (parque Hermanas Ferrer Bou)

- 23:00h: Embolada de los toros probados durante el día.

- 00:30h: Discomóvil con DJs invitados (Pista Jardín).

Domingo 31 de agosto

- 08:00h: Anuncio de la festividad del Santísimo Cristo.

- 09:00h: Tirada en foso universal (campo de tiro municipal Salvador Bartoll).

- 19:00h: Eucaristía solemne en honor al Santísimo Cristo del Calvario.

- 20:00h: Ofrenda de flores al Santísimo Cristo. A continuación, solemne procesión del Santísimo Cristo del Calvario.

- 23:00h: Bingo musical años 80 y 90, a cargo de Rubén KST (pub Manhattan).

- 00:00h: Celebración de la XXXVII Serenata al Cristo del Calvario (calle Calvario).

Lunes 1 de septiembre

- 08:00h: Concentración para la salida de la Moto Turística Fiestas del Cristo (estación de servicio L'Àrea). Salida por la comarca.

- 10:30h: Exposición de las motocicletas participantes (avenida Camino Norte).

- 10:30h: Homenaje al hombre y la mujer de más edad de la localidad.

- 15:30h: Tirada de blancos a brazo (campo de tiro municipal Salvador Bartoll).

- 17:30h: Misa solemne en recuerdo de todos los difuntos de la villa (iglesia parroquial). A continuación, procesión y visita al cementerio, donde se rezará un emotivo responso.

- 17:30h: Tardeo previo al concurso de disfraces, con música exterior a cargo de Rubén KST & Álvaro Ruiz. (pub Manhattan).

- 22:30h: Concentración de disfraces (restaurante El Arayero). A continuación, desfile de todas las personas participantes.

- 00:30h: Gran Baile de Disfraces, con la actuación estelar del Festival SOS.

- 01:00h: Entrega de premios a los mejores disfraces.

Martes 2 de septiembre

- 01:00h: Montaje de cadafales.

- 10:00h: 'Despertà' tradicional.

- 11:30h: Charanga Macedonia Fest 2025.

- 12:00h: Barra, terraza & vermut especial con tapas y aperitivos (plaza Sant Antoni).

- 13:00h: Entrada de la ganaderia La Espuela y prueba de ganado.

- 13:15h: Homenaje a la reina, damas y mujer taurina del año por parte del Club Taurino Alcora (Salones Sociales de la Caixa Rural).

- 17:45h: Llegada al recinto taurino de la reina, damas y autoridades, acompañados por la Agrupació Musical l'Alcalatén.

- 18:00h: Tardeo Macedonia Fest 2025 (plaza San Antonio).

- 18:00h: Actuación en directo delgrupo F&F (pub Studio).

- 18:00h: Prueba de toros.

- 18:00h: Animación infantil (plaza la Sangre).

- 18:00h: Pasacalle de animación.

- 23:00h: Macedonia Fest 2025, con: Pipetes Vocalist, DJ Fonky Cheff, DJ Eva Manhattan y DJ sorpresa (plaza San Antonio).

- 23:00h: Embolada de los toros probados por la tarde.

Miércoles 3 de septiembre

- 12:00h: Barra, terraza & vermut especial con tapas y aperitivos (plaza Sant Antoni).

- 13:00h: Entrada de la ganaderia Víctor Guillamón y prueba de ganado.

- 17:00h: Entrada infantil al estilo pamplonés. Inicio en la carretera de Ribesalbes.

- 17:30h: Fomo Fest, tardeo con el Show Moon (parque Hermanas Ferrer Bou).

- 18:00h: Animación infantil (plaza la Sangre).

- 18:00h: Prueba de toros

- 18:00h: Pasacalle de animación a cargo de la charanga local Watekeros.

- 18:30h: Fomo Fest, tardeo con Genz (parque Hermanas Ferrer Bou).

- 18:30h: Fiesta de peñas The Chayans &Sense Res, con la actuación del grupo Sin Bikini (pub Studio).

- 19:00h: Actuación del grupo Saragata (plaza San Antonio). A continuación, más música a cargo del pub Manhattan.

- 20:30h: Fomo Fest con discomóvil y DJ Eva Manhattan (parque Hermanas Ferrer Bou).

- 22:15h: Toro embolado (carretón) para niños y niñas.

- 23:00h: Fomo Fest con discomóvil Bandalay y los DJs Diego Marzá y Guillem Nebot (parque Hermanas Ferrer Bou).

- 23:00h: Embolada de los toros probados por la tarde.

- 23:00h: X Aniversario Remember de Fiestas STUDIO17 (pub Studio).

- 02:00h: Macrodiscomóvil Bandalay (Pista Jardín).

Jueves 4 de septiembre

- 12:00h: Barra, terraza & vermut especial con tapas y aperitivos (plaza Sant Antoni).

- 13:00h: Entrada de la ramaderia Capota y prueba de ganado.

- 17:00h: Entrada infantil de 2 a 12 años al estilo pamplonés.

- 17:00h: Bingo popular. Fiesta 50 aniversario Peña Petrel. (plaza Roquetes)

- 17:30h: Actividad de aventura infantil (calle Peiró).

- 18:00h: Fiesta aniversario PeñaPetrel con DJ Óscar (plaza Roquetes).

- 18:00h: Actuación del grupo Resilientes (pub Studio).

- 18:00h: Prueba de toros

- 18:00h: Pasacalle de animación a cargo de la charanga local Watekeros.

- 20:30h: 'The Neón Party', degustación de las mejores hamburguesas gourmet (plaza San Antonio).

- 21:30h: Cena con 'tombet de bou' (Pista Jardín).

- 22:15h: Toro embolado (carretón) para niños y niñas de 2 a 12 años.

- 23:00h: Embolada de los toros probados por la tarde.

Viernes 5 de septiembre

- 12:00h: Barra, terraza & vermut especial con tapas y aperitivos (plaza Sant Antoni).

- 13:00h: Entrada de la ganaderia Hnos Cali y prueba de ganado.

- 17:00h: Novillada sin picadores - XVII Trofeo Manolo Madrid (plaza de toros portátil).

- 18:00h: Petardeo con el Show de Moon (pub Studio).

- 18:00h: Toro mecánico, castillos hinchables, perímetro deportivo y taller de maquillaje a cargo de Saltimbanquis (plaza la Sangre).

- 18:00h: Tradicional exhibición de anillas y recortadores de la ganaderia Hnos Bellés (plaza España).

- 19:00h: 'Grand Prix' para las peñas, con suelta de vacas (plaza de toros portátil).

- 19:00h: Tardeo con la actuación del grupo de rumba Jarana (parque Hermanas Ferrer Bou).

- 20:30h: 'The Neón Party', degustación de las mejores hamburguesas gourmet (plaza San Antonio).

- 21:00h: Cena de bocadillos de Catering Lidón. A continuación, discomóvil con DJ Clare Apir, Diodeperfect y DJ Álvaro Ruiz.

- 22:30h: Actuación en directo del grupo Vudú (plaza San Antonio).

- 23:00h: Orquesta La Kinky Band (pub Studio).

- 23:00h: Vacas enfundadas de la ganaderia La Espuela.

- 00:00h: Discomóvil con DS Events (Pista Jardín).

Sábado 6 de septiembre

- 09:00h: Tirada Fiestas del Cristo Compack Sporting (campo de tiro municipal Salvador Bartoll).

- 12:00h: Barra, terraza & vermut especial con tapas y aperitivos (plaza Sant Antoni).

- 12:00h: Grupo Kalima (plaza Sant Antoni).

- 13:00h: Entrada de la ganaderia Germans Princep y prueba de ganado.

- 13:05h: XXX aniversario de las peñas El Ses y Vint de Copes, con la actuación de 2&Roll (plaza Piedra Caliente).

- 17:00h: Fun Fest MNH foodtruck (parque Hermanas Ferrer Bou).

- 17:00h: Alvarito DJ (plaza Piedra Caliente).

- 18:00h: 'Fiesta SPM X MDO' con losDJs Gilo y M&M's (pub Studio).

- 18:00h: Prueba de toros

- 18:00h: Toro mecánico, castillos hinchables, perímetro deportivo y taller de brochetas dechucherías (plaza la Sangre).

- 18:00h: Pasacalle de animación a cargo de la charanga local Watekeros.

- 18:00h: XV aniversario de la peña Xa Tu Quin Retrio con la actuación de Canal 69 (calle José Mascarós).

- 18:30h: Grupo Beni-cai (plaza San Antonio).

- 19:00h: Tardeo con elgrupo Los Indios (plaza Piedra Caliente).

- 19:30h: Actuación de pop-rock con el grupo Pagafantas (parque Hermanas Ferrer Bou).

- 20:30h: 'The Neón Party', degustación de las mejores hamburguesas gourmet (plaza San Antonio).

- 20:30h: DJ Álvaro Ruiz y DJ Fran (plaza San Antonio).

- 22:00h: Actuación del 'rey del verano', King África (parque Hermanas Ferrer Bou).

- 22:30h: 'SPMxMDO Fest' con Chiki DJ, Adrián Martínez y Nelo Rubio (pub Studio).

- 23:00h: Actuación de los DJsVicent Añó, Peku y Josvi (plaza San Antonio).

- 23:00h: Embolada de los toros probados por la tarde.

- 23:00h: Actuación de Mägo de Oz y, a continuación, concierto del grupo Reincidentes (Pista Jardín).

- 23:30h: 'La Encerrona' (pub Manhattan).

- 00:00h: Cañas, Rock 'n' Roll, puños arriba y ruido del bueno con el grupo Five (parque Hermanas Ferrer Bou).

Domingo 7 de septiembre

- 18:00h: Pregón infantil, con la charanga Una i Monanem. Pasacalle 'Personajes'. Finalizará en la Pista Jardín con el gran espectáculo itinerante de Tchyminigagua, 'Sueños Encantados', teatro acrobático circense. Al finalizar, 'globotà'.

- 20:00h: Clausura de todas las exposiciones.

- 23:00h: Traca fin de fiestas, con gran apoteosis final (plaza del Ayuntamiento)