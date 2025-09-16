Programa completo de las Fiestas en honor a la Virgen de los Dolores de Buñol 2025 Un fin de semana lleno de actividades religiosas y de entretenimiento

La localidad valenciana, Buñol, se prepara un año más para recibir una fiesta sumamente relevante, se trata de las Fiestas en honor a la Virgen de los Dolores 2025. Tendrán lugar del 12 al 14 de septiembre, un fin de semana lleno de emoción y fe entre los participantes. Los actos principales son de carácter religioso, conservando la tradición, pero también hay otras actividades como juegos, eventos gastronómicos, funciones pirotécnicas, y muchos más para gozar de esta festividad.

Programa completo

Todos los días (12,13 y 14)

- 19:00h: Tributo en honor a Nuestra Señora Virgen de los Dolores. A continuación Santa Misa.

Viernes 12 de septiembre

- 19:00h: Último día del Triduo.

- 19:30h: Santa Misa.

- 22:30h: Espectáculo 'Homenaje a los grandes', interpretado por Manu Rodríguez (plaza de las Ventas).

Sábado 13 de septiembre

- 11:30h: Especial niños, fiesta de la espuma, tobogan acuático y diversión (plaza de las Ventas).

- 18:30h: Chocolatá con pan San Blas (plaza de las Ventas).

- 18:30h: Demostración y concurso de arte floral, realizado por la floristería Tesabel (plaza de las Ventas).

- 19:30h: Santa Misa.

- 21:30h: Cena de Hermandad (Colegio Parroquial Sagrada Familia).

Domingo 14 de septiembre

- 11:30h: Pasacalle desde el Colegio Parroquial Sagrada Familia hacia la Parroquia, con las Clavarías, Cofrades de honor, Mises y Reinas y autoridades, acompañados de la Reina de la Feria y Fiestas y Fallera Mayor.

- 12:00h: Eucaristía en honor a la patrona.

- 14:00h: Mascletá (plaza de las Ventas).

- 14:30h: Comida de Fraternidad.

- 20:00h: Solemne procesión. Con las Clavarías, Cofrades de honor, Mises y Reinas y autoridades, acompañados de la Reina de la Feria y Fiestas, Corte de Honor, y Fallera Mayor.