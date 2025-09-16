Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Saxofones de la armónica en Buñol durante las fiestas Javier Peiró

Programa completo de las Fiestas en honor a la Virgen de los Dolores de Buñol 2025

Un fin de semana lleno de actividades religiosas y de entretenimiento

Florencia Goycoolea

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:07

La localidad valenciana, Buñol, se prepara un año más para recibir una fiesta sumamente relevante, se trata de las Fiestas en honor a la Virgen de los Dolores 2025. Tendrán lugar del 12 al 14 de septiembre, un fin de semana lleno de emoción y fe entre los participantes. Los actos principales son de carácter religioso, conservando la tradición, pero también hay otras actividades como juegos, eventos gastronómicos, funciones pirotécnicas, y muchos más para gozar de esta festividad.

Programa completo

Todos los días (12,13 y 14)

- 19:00h: Tributo en honor a Nuestra Señora Virgen de los Dolores. A continuación Santa Misa.

Viernes 12 de septiembre

- 19:00h: Último día del Triduo.

- 19:30h: Santa Misa.

- 22:30h: Espectáculo 'Homenaje a los grandes', interpretado por Manu Rodríguez (plaza de las Ventas).

Sábado 13 de septiembre

- 11:30h: Especial niños, fiesta de la espuma, tobogan acuático y diversión (plaza de las Ventas).

- 18:30h: Chocolatá con pan San Blas (plaza de las Ventas).

- 18:30h: Demostración y concurso de arte floral, realizado por la floristería Tesabel (plaza de las Ventas).

- 19:30h: Santa Misa.

- 21:30h: Cena de Hermandad (Colegio Parroquial Sagrada Familia).

Domingo 14 de septiembre

- 11:30h: Pasacalle desde el Colegio Parroquial Sagrada Familia hacia la Parroquia, con las Clavarías, Cofrades de honor, Mises y Reinas y autoridades, acompañados de la Reina de la Feria y Fiestas y Fallera Mayor.

- 12:00h: Eucaristía en honor a la patrona.

- 14:00h: Mascletá (plaza de las Ventas).

- 14:30h: Comida de Fraternidad.

- 20:00h: Solemne procesión. Con las Clavarías, Cofrades de honor, Mises y Reinas y autoridades, acompañados de la Reina de la Feria y Fiestas, Corte de Honor, y Fallera Mayor.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6

    El Roig Arena se blindará para la visita del Hapoel Tel Aviv
  7. 7 Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar
  8. 8

    La misteriosa desaparición de Raba en el Valencia
  9. 9 Condenan al Rambo de Requena a once años y medio de cárcel por la oleada de robos en Valencia
  10. 10

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Programa completo de las Fiestas en honor a la Virgen de los Dolores de Buñol 2025

Programa completo de las Fiestas en honor a la Virgen de los Dolores de Buñol 2025