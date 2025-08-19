Programa completo de las Fiestas de Chiva 2025: Incluye el Torico de la Cuerda Los actos taurinos toman protagonismo del 15 al 25 de agosto

Florencia Goycoolea Valencia Martes, 19 de agosto 2025, 08:20

Chiva, el municipio de la Comunidad Valenciana, se encuentra celebrando sus esperadas Fiestas 2025. Luego de la especulación de que se realizaran a causa de la DANA, la localidad ha decidido seguir adelante con estas importantes celebraciones. Comenzaron el pasado 4 de agosto, y terminarán el 25 del mismo mes, más de 20 días llenos de espectáculos y actividades para todas las edades.

Algunas de las celebraciones durante el mes de agosto son: la festividad de la Virgen del Castillo, la fiesta de San Roque y la fiesta de la flor, y las míticas carreras del Torico de la Cuerda. Organizada por la Asociación Peña Taurina El Torico, junto con el Ayuntamiento de Chiva.

Programa completo

Lunes 18 de agosto

- 06:30h: Diana con Dulzaina y tamboril.

- 07:30h: Tercera carrera de Torico. Con toros de Ganadería Miguel Parejo de Cabanes (Castellón).

A continuación, típicos almuerzoas (pl. Constitución).

- 17:30h: Diana con Dulzaina y tamboril.

- 18:30h: Cuarta carrera de Torico. Con toros de Ganadería Hermanos Belles de Torre Embesora (Castellón).

Martes 19 de agosto

- 06:30h: Diana con Dulzaina y tamboril.

- 07:30h: Quinta carrera de Torico. Con toros de Ganadería La Espuela de Alcora (Castellón).

A continuación, típicos almuerzoas (pl. Constitución).

- 17:30h: Diana con Dulzaina y tamboril.

- 18:30h: Sexta carrera de Torico. Con toros de Ganadería Evaristo López de Teruel.

- 23:00h: Las Rondas por el centro de la población.

- 24:00h: Toro embolado de la Ganadería Fernando Machancoses de Cheste, en la puerta de los toriles. La embolada será donada por Emboladores La Tenalla de Chiva.

Miércoles 20 de agosto

- 18:30h: Entrada de vacas y prueba de un novillo y toro de la Ganadería Héctor López de Chiva.

- 20:00h: Feria gastronómica (Paseo Argentina).

- 23:30h: Noche homenaje a la cuadrilla Emboladores La Tenalla de Chiva. Invitan: A la cuadrilla Emboladores de Taurinas Maneras de Almazora y a la cuadrilla Emboladores de Colmenar de Oreja (Madrid). Se embolarán 4 toros de las ganaderías:

- Fernando Machancoses de Cheste.

- Héctor López de Chiva.

- Hermanos Navarro Morell de Cheste.

- M. A. Minguez de Siete Aguas.

Jueves 21 de agosto - Día de los niños

- 09:00h: Concentración de Peñas Ataviadas Infantiles (puente nuevo).

- 09:30-10:00h: Primera Carrera de Cuerda con Manolito para menores de 6 años.

Recorrido: Desde los toriles hasta la Plaza de la Constitución, y volver.

- 10:30-11:15h: Segunda Carrera de Cuerda con Manolito para mayores de 6 años, por los barrios de San Miguel y Bechinos, Cruz de Piedra y Paseo Argentina.

- 11:00h: Típicas cucañas para niños (Paseo Argentina).

- 13:30h: Trashumancia de Becerros.

- 17:30h: Diana con Dulzaina y tamboril.

- 18:30h: Primera Carrera del Torico Juvenil para mayores de 16 años por los barrios de Cruz Piedra y Paseo Argentina.

- 19:00h: Segunda Carrera del Torico Juvenil para mayores de 16 años por los barrios de San Miguel y Bechinos. Novillos de Ganadería Héctor López de Chiva.

- 20:00h: Feria gastronómica (Paseo Argentina).

- 21:00h: Embolada de Manolito donada por Emboladores La Tenalla de Chiva.

- 23:30h: Noche de Peñas, Ganadería Hermanos Navarro Morell de Cheste.

Viernes 22 de agosto

- 18:30h: Tarde de Toros Cerriles. A cargo de la cuadrilla La Carcasa asustado de la ganadería Ángel Gomez Nuñez en la finca de Sergio Centelles de Ares del Maestre (Castellón).

A continuación, entrada de vacas y prueba de un novillo y toro de la Ganadería M. A. Minguez de Siete Aguas.

- 20:00h: Feria gastronómica (Paseo Argentina).

- 23:30h: Se embolarán los toros cerriles disfrutados por la tarde. Las emboladas serán en la puerta de los toriles a cargo de Emboladores La Tenalla de Chiva.

Sábado 23 de agosto - Día del socio

Encierro Campero

- 07:15h: Concentración en el puente de la corredora.

- 08:00h: Traslado de toros desde el monte hasta el pueblo.

- 12:30h: Llegada de los toros conducidos por los jinetes a caballo hasta los toriles por el recorrido habitual.

- 20:00h: Feria gastronómica (Paseo Argentina).

Domingo 24 de agosto

- 08:00h: Exhibiciones de los pueblos invitados.

Al finalizar las exhibiciones, se hará un pasacalle de los pueblos invitados desde los toriles hasta la plaza, acompañados por una charanga.

- 19:30h: Grupas en las cuales participarán las Clavarias de la Asunción engalanadas con mantones de manila en carros de caballos típicos valencianos por el recorrido habitual.

- 20:00h: Feria gastronómica de pueblos (paseo Argentina).

Lunes 25 de agosto - Carrera especial de Torico de la Cuerda

- 06:30h: Diana con Dulzaina y tamboril.

- 07:30h: Primera carrera especial de Torico. Toros de Ganadería Héctor López de Chiva.

A continuación, típicos almuerzos en la Plaza de la Constitución.

- 17:30h: Diana con Dulzaina y tamboril.

- 18:30h: Segunda carrera especial de Torico. Toros de Ganadería El Ruiseñor de Frescano (Zaragosa).