Programa completo de las fiestas de Benifaió 2025 Las fiestas se llevan a cabo del 1 al 22 de agosto

Imagen de archivo de la banda de Benifaió celebrando su fiesta.

Benifaió se viste de gala para celebrar sus fiestas mayores 2025. La localidad valenciana comenzó el pasado viernes 1 de agosto los actos festivos con la inauguración de una exposición de Julián Lladosa, y continuará con las actividades hasta el viernes 22 de agosto. Casi un mes de fiestas organizadas por el ayuntamiento y las clavariesas que harán que el municipio brille de luz y alegría.

Se mezclan tanto actos religiosos y tradicionales como actividades más lúdicas para todos los públicos. Torneo de petanca, de ajedrez, cenas, orquestas... Un sinfín de opciones en las que sus habitantes, y todo aquel que se atreva a acercarse, podrá participar y disfrutar durante estas semanas.

Programa completo de las fiestas de Benifaió 2025:

VIERNES 1 DE AGOSTO

19.30 horas: Inauguración de la exposición 'Retratos de Japón' de Julián Lladosa. En el interior de Torre de la Plaza. Estará abierta hasta el 30 de agosto. El horario de visita es de lunes a viernes de 09.00 a 13.00 horas.

23.00 horas: Concierto de fiestas 'Eurosinfónico, las grandes canciones de la história de Eurovisión', a cargo de la Banda de la Sociedad Aerística Musical de Benifaió.

SÁBADO 2 DE AGOSTO

21.00 horas: Cena de quintos y discomóvil, organizado por la Falla La Verge, en el Colegio Santa Bárbara.

DOMINGO 3 DE AGOSTO

22.00 horas: Concierto de fiestas de la Banda Sinfónica Amics de la Música de Benifaió, 'Rubén Simeó - tour 2025', con los grandes clásicos bajo la batuta del director Vicent Villar Blasco, en el Colegio Santa Bárbara.

JUEVES 7 DE AGOSTO

12.00 horas: Inauguración de la exposición fotográfica 'Un poble en festes, Benifaió als ulls de Maiques', en la planta baja del ayuntamiento.

18.00 horas: Concurso de Tractor y remolque, en las instalaciones de COHOC. Organizado por el Consejo rector Cohoca.

VIERNES 8 DE AGOSTO

18.00 horas: Concurso de Caballerias en las instalaciones de COHOCA. Orhanizado por el Consejo rector Cohoca.

23.30 horas: Presentación de las Clavariesas de la Mare de Déu de Agosto 2025, en el Colegio Santa Bárbara. A continuación, espectáculo musical 'The legend'.

SÁBADO 9 DE AGOSTO

23.00 horas: Noche de artístas locales con la adaptación musical en valenciano de la obra 'Mare meua mare meua', basada en el sainet 'El pare de la criatura' de Joaquin Llácer Maiques y con canciones del grupo ABBA. Se abrirán las puertas una hora antes en el Colegio Santa Bárbara.

23.00 horas: Visitas culturales nocturnas al patrimonio histórico local con Enric Mari, cronista oficial de Benifaió. La visita iniciará en la Plaza del Progrés, y hay plazas limitadas a 25 personas por grupo. Se podrá hacer las inscripciones en el propio ayuntamiento del 4 al 8 de agosto de 10.30 a 13.00 horas.

00.00 a 04.30 horas: Discomóvil. Eres del Trullàs.

DOMINGO 10 DE AGOSTO

22.30 horas: Sainet valenciana a cargo del Quadre Artñistic de Vilamarxant con la obra 'La barraqueta del nano'. Se llevará a cabo en el Colegio Santa Bárbara y será de entrada libre.

23.00 horas: Visitas culturales nocturnas al patrimonio histórico local con Enric Mari, cronista oficial de Benifaió. La visita iniciará en la Plaza del Progrés, y hay plazas limitadas a 25 personas por grupo. Se podrá hacer las inscripciones en el propio ayuntamiento del 4 al 8 de agosto de 10.30 a 13.00 horas.

LUNES 11 DE AGOSTO

10.00 horas: Almuerzo popular. El precio será de 3 euros e incluirá: picaeta, coca de cansalà con embutido y bebida, en la calle Nou.

12.00 horas: Cucanyes en la Plaza Major / 13.00 horas: Pato a la Font de la Carrasca. A cargo de las Clavariesas MDA 2025.

19.00 horas: Espectáculo infantil 'Salvem el Planeta' en la plaza Major, con la compañía Dorotea Teatro.

19.00 horas: Taller de danzas (en el taller se hará el sorteo para participar en las danzas del 15 de agosto), en la plaza del progrés.

21.30 horas: VI Concurso de mantó de manila con la participación de los artístas locales de Benifaió.

MARTES 12 DE AGOSTO

12.00 horas: Cucanyes en la Plaza Major/ 13.00 horas: Pato a la Font de la Carrasca. A cargo de las Clavariesas MDA 2025.

19.00 horas: Taller de Fanalets con cercabila. Colabora Cohoca Benifaió. En la plaza Major.

19.00 horas: Taller de danzas.

21.00 horas: Cena homenaje a nuestros mayores, en el Colegio Santa Bárbara. Con el espectáculo 'Mi tierra, voces del mediterráneo'. Los tiquets se podrán recoger en el Centro Cultural Enric Valor, del 4 al 8 de agosto de 11.00 a 14.00 horas.

MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO

12.00 horas: Cucanyes en la Plaza Major/ 13.00 horas: Pato a la Font de la Carrasca. A cargo de las Clavariesas MDA 2025.

19.00 horas: Espectáculo infantil 'Dorotea i un fum de dones' en la Plaza Major.

21.30 horas: Cena solidaria contra el cáncer. El precio será de 10 euros y se acomapañará con la actuación de la Rondalla de Benifaió y del Grupo Musical 'Paradis'. Al terminar habrá discomóvil hasta las 04.30 horas.

JUEVES 14 DE AGOSTO

20.00 horas: Coloquio 'Adelina Domingo' Entre la história y la leyenda. En el edificio Biblioteca Municipal, de entrada libre.

A partir de las 20.00 horas: Noche de paellas y discomóvil (00.00 a 04.30 horas) en la calle Nueva / Colegio Santa Bárbara. El precio del tiquet será de 28 euros cada 8 personas.

23.00 horas: Visitas culturales nocturnas al patrimonio histórico local con Enric Mari, cronista oficial de Benifaió. La visita iniciará en la Plaza del Progrés, y hay plazas limitadas a 25 personas por grupo. Se podrá hacer las inscripciones en el propio ayuntamiento del 4 al 8 de agosto de 10.30 a 13.00 horas.

VIERNES 15 DE AGOSTO

09.30 horas: Campeonato de petanca, en el parque Valmontone.

09.30 horas: Torneo de ajedrez, en la calle Sant Josep de Calassanç.

A partir de las 17.00 horas: Recogida de las Clavariesas de la Mare de Déu d'Agost.

20.00 horas: Misa en honor a la Mare de Déu d'Agost, en la iglesia Parroquial. A continuación, procesión y fuegos artificiales.

22.00 horas: Danzas en honor a Santa Bárbara con el grupo 'Benifaió en danza'. Desde la Rotonda Tropicanahasta la Plaza Mayor. Después de las danzas, reparto gratuito de agua de valencia.

00.00 a 04.30 horas: Disomóvil en el Colegio Santa Bárbara.

SÁBADO 16 DE AGOSTO

10.30 a 13.00 horas: Juegos de agua y talleres tradicionales en la piscina municipal de verano.

19.30 horas: Desde la Rotonda Tropicana, salida de los fiesteros y fiesteras de San Roque, hasta la iflesia con la musica del tabal i la dolçaina.

20.00 horas: Misa en honor a San Roque, en la iglesia Parroquial. A continuación, procesión y fuegos artificiales.

21.30 horas: Cena de fiestas 2025. El precio es de 2'5 euros e incluye picaeta, bebida y helado. Se hará en el Colegio Santa Bárbara y contará con la actuación de la orquesta Matrix 8de 23.00 a 04.30 horas).

DOMINGO 17 DE AGOSTO

20.00 horas: Misa en honor a Sant Gaietà, en la iglesia Parroquial.

23.30 horas: Noche de correfuegos, en la salida de la plaza del Progrés.

LUNES 18 DE AGOSTO

12.00 horas: Entrega de trofeos de los concursos Cojoca y Consejo Agrario. En las instalaciones Cohoca Benifaió.

20.00 horas: Misa en honor a San Isidro, en la iglesia Parroquial. A continuación, procesión y fuegos artificiales.

23.00 horas: Noche de tributos con 'La Oreja de Van Gogh' y 'El Canto del Loco', en el Colegio Santa Bárbara. La entrada será libre. Al acabar, habrá discomóvil hasta las 04.30 horas.

MARTES 19 DE AGOSTO

18.30 horas: Espectáculo infantil de gimnásia rítmica, en la plaza Mayor de Benifaió.

19.00 horas: Merienda de orxata y fartones en la plaza Mayor.

20.00 horas: 'Passejá' de fuego infantil (de 8 a 16 años) desde la Rotonda Tropicana hasta la Plaza Mayor. (Para poder participar es imprescindible tener el CRE)

21.30 a 22.00 horas: Cordà infantil (de 8 a 11 años) en el Coetòdrom Plaza Mayor. (Para poder participar es imprescindible tener el CRE)

22.00 A 22.30 horas: Cordà infantil (de 12 a 18 años) en el Coetòdrom Plaza Mayor. (Para poder participar es imprescindible tener el CRE).

00.00 a 04.30 horas: Noche joven con 'Comuna 13 urban show' Eres del Trullás.

MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO

08.30 horas: Despertà con salida desde la Plaza Mayor a cargo de la Peña El Coet. Recorrido: Plaza Mayor, C/ Nou, C/ Cavallers, C/ Francisco Morote, C/Ermita, C/ Quevedo, C/ Sant Ferran, C/ Trullás, Avd. Germanies, C/ Santa Bárbara y Plaza Mayor.

12.00 horas: Misa en honor a la Divina Aurora, en la iglesia Parroquial a cargo de los Clavarios de la Divina Aurora del año 2000 en su 25 aniversario.

14.00 horas: Mascletá en honor a la Divina Aurora en la calle Santa Bárbara. Estará a cargo de la pirotécnica Hermanos Caballer.

21.00 horas: Procesión del fuego en honor a la Divina Aurora. La salida se hará desde la iglesia Parroquial. Al acabar habrá un castiggo de fuegos desde la Plaza San Antonio.

02.00 a 04.00 horas: Cordá en la Plaza Mayor, coordinada por la Peña El Coet y la Peña El Xiflec.

JUEVES 21 DE AGOSTO

19.00 horas: Partido entre el CD Benifaió y Almussafes CF, en el campo de fútbol Benifaió.

23.00 a 04.30 horas: Baile de fiestas 2025. El precio es de 3 euros e incluye Agua de Valencia y dulces. Se hará en el Colegio Santa Bárbara y actuará la orquesta 'Evasión'.

VIERNES 22 DE AGOSTO

12.00 horas: Misa en honor a la patrona Santa Bárbara, en la iglesia parroquial. Con las voces del coro Madrigal de Benifaió.

14.00 horas: Mascletà en honor a la ptrona Santa Bárbara en la calle Santa Bárbara. Será a cargo de la pirotécnica Hnos. Caballer.

21.00 horas: Procesión en honor a la patrona Santa Bárbara. Estará precedida por 'La Nova Muiceranga' de Algemesí. Grupo Bastonets de Alguinet y el grupo 'Benifaió en dansa'. La salida será desde la iglesia Parroquial. Al finalizar, Castillo de fuegos artificiales.

02.30 a 04.30 horas: Cordà. Coordinada por la peña El Coet y la peña El Xiflec.