Programa de actos de las fiestas de Torrebaja 2025
Entre las actividades planteadas se encuentra un karaoke y actos lúdicos
Valencia
Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:43
Torrebaja tiene ya todo preparado para el comienzo de sus fiestas patronales. La localidad valenciana pondrá el broche de oro a todo un año organizando los actos para estas fiestas que van del sábado 16 al lunes 25 de agosto. Dentro de la programación se encuentran diversas actividades como misas, musicales, torneos, etc. Durante estos 10 días, tanto mayores como pequeños, tanto en grupo como en solitario, se podrá disfrutar de la buena fiesta que tiene para ofrecer el municipio.
Programa completo de las fiestas de Torrebaja 2025:
SÁBADO 16 DE AGOSTO
19.00 horas: Misa de San Roque en la Ermita. Habrá vino de honor a cargo del ayuntamiento.
22.30 horas: Musical 'Las Novias Viudas' de Ícara Teatro.
LUNES 18 DE AGOSTO
18.00 horas: Torneo de Ping-Pong.
19.30 horas: Concurso de Triples.
MARTES 19 DE AGOSTO
18.00 horas: Campeonato de Ajedrez -1ª jornada.
22.30 horas: Noche de karaoke popular.
MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO
11.00 horas: Aquagym con la Comisión.
18.00 horas: Campeonato de Ajedrez -2ª jornada.
22.30 horas: Escpectáculo de magia con Jammes Garibo.
JUEVES 21 DE AGOSTO
19.00 horas: Pasacalles infantil de disfraces.
20.00 horas: Globotada de inicio de fiestas.
23.00 horas: Pregón y pasacalles de disfraces con la charanga SMA.
00.30 horas: Discomóvil SCREAM.
VIERNES 22 DE AGOSTO
12.00 horas: Guerra de agua y cañón de espuma.
18.00 horas: Tardeo remember con dj.
19.00 horas: Concursos de tortillas y postres.
00.00 horas: Orquesta Bella Donna. Al finalizar, habrá discomóvil SCREAM.
SÁBADO 23 DE AGOSTO
12.00 horas: Misa en honor a Santa Marina y procesión con SMA.
17.00 horas: Torneos de guiñote, parchís y dominó.
18.00 horas: Tardeo ibicenco.
19.00 horas: Taller de cerámica con Inmaculada Juan Pardo.
00.00 horas: Orquesta La Pirata, en el descanso habrá bingo. Al finalizar, discomóvil SCREAM.
DOMINGO 24 DE AGOSTO
12.30 horas: Misa en honor a San Roque y procesión con SMA.
17.00 horas: Gymnkana infantil.
18.30 horas: Jotas Aragonesas (Agrupación Folclórica Ciudad de los Amantes).
20.00 horas: Pase de tarde con la Oquesta Zander.
23.00 horas: Orquesta Zander. Al finalizar, discomóvil X-SOUND.
07.00 horas: Despertá con la charanga SMA. Además, habrá cañón de espuma.
LUNES 25 DE AGOSTO
12.00 horas: Misa en honor a los fieles difuntos.
13.00 horas: Vino español y detalle a jubilados.
21.00 horas: Cena tradicinal de la Vaca. Al finalizar, baile de farolillo y pasodobles.
00.00 horas: Discomóvil X-SOUND.
