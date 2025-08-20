Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos medios aéreos se incorporan a las tareas de extinción del incendio en Artana
Imagen de archivo de Jammes Garibo actuando. Javi Martín

Programa de actos de las fiestas de Torrebaja 2025

Entre las actividades planteadas se encuentra un karaoke y actos lúdicos

Luna Catalán

Luna Catalán

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:43

Torrebaja tiene ya todo preparado para el comienzo de sus fiestas patronales. La localidad valenciana pondrá el broche de oro a todo un año organizando los actos para estas fiestas que van del sábado 16 al lunes 25 de agosto. Dentro de la programación se encuentran diversas actividades como misas, musicales, torneos, etc. Durante estos 10 días, tanto mayores como pequeños, tanto en grupo como en solitario, se podrá disfrutar de la buena fiesta que tiene para ofrecer el municipio.

Programa completo de las fiestas de Torrebaja 2025:

SÁBADO 16 DE AGOSTO

19.00 horas: Misa de San Roque en la Ermita. Habrá vino de honor a cargo del ayuntamiento.

22.30 horas: Musical 'Las Novias Viudas' de Ícara Teatro.

LUNES 18 DE AGOSTO

18.00 horas: Torneo de Ping-Pong.

19.30 horas: Concurso de Triples.

MARTES 19 DE AGOSTO

18.00 horas: Campeonato de Ajedrez -1ª jornada.

22.30 horas: Noche de karaoke popular.

MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO

11.00 horas: Aquagym con la Comisión.

18.00 horas: Campeonato de Ajedrez -2ª jornada.

22.30 horas: Escpectáculo de magia con Jammes Garibo.

JUEVES 21 DE AGOSTO

19.00 horas: Pasacalles infantil de disfraces.

20.00 horas: Globotada de inicio de fiestas.

23.00 horas: Pregón y pasacalles de disfraces con la charanga SMA.

00.30 horas: Discomóvil SCREAM.

VIERNES 22 DE AGOSTO

12.00 horas: Guerra de agua y cañón de espuma.

18.00 horas: Tardeo remember con dj.

19.00 horas: Concursos de tortillas y postres.

00.00 horas: Orquesta Bella Donna. Al finalizar, habrá discomóvil SCREAM.

SÁBADO 23 DE AGOSTO

12.00 horas: Misa en honor a Santa Marina y procesión con SMA.

17.00 horas: Torneos de guiñote, parchís y dominó.

18.00 horas: Tardeo ibicenco.

19.00 horas: Taller de cerámica con Inmaculada Juan Pardo.

00.00 horas: Orquesta La Pirata, en el descanso habrá bingo. Al finalizar, discomóvil SCREAM.

DOMINGO 24 DE AGOSTO

12.30 horas: Misa en honor a San Roque y procesión con SMA.

17.00 horas: Gymnkana infantil.

18.30 horas: Jotas Aragonesas (Agrupación Folclórica Ciudad de los Amantes).

20.00 horas: Pase de tarde con la Oquesta Zander.

23.00 horas: Orquesta Zander. Al finalizar, discomóvil X-SOUND.

07.00 horas: Despertá con la charanga SMA. Además, habrá cañón de espuma.

LUNES 25 DE AGOSTO

12.00 horas: Misa en honor a los fieles difuntos.

13.00 horas: Vino español y detalle a jubilados.

21.00 horas: Cena tradicinal de la Vaca. Al finalizar, baile de farolillo y pasodobles.

00.00 horas: Discomóvil X-SOUND.

Publicidad

Top 50
  1. 1 AEAT da a los mutualistas jubilados un nuevo plazo para rellenar el segundo formulario y reclamar miles de euros
  2. 2 La casa de lujo más cara de la Comunitat Valenciana no encuentra comprador
  3. 3 Aemet anuncia chubascos y tormentas fuertes este miércoles en la Comunitat y detalla dónde lloverá
  4. 4

    «Olía a gasolina y el hijo bajó gritando que su padre estaba muerto antes de la explosión»
  5. 5

    Otro día de lucha sin cuartel en el monte valenciano con 12 fuegos activos
  6. 6 Día negro en la carretera: seis personas mueren en solo unas horas en accidentes de tráfico
  7. 7 Este es el pueblo de Valencia con la mejor piscina para ir en familia, según ChatGPT
  8. 8 Jupol afirma que los policías abatieron al hombre armado con un cuchillo ante «un ataque directo»
  9. 9

    De expresidentes a grandes empresarios, los invitados a la exclusiva fiesta de cumpleaños de Ángela Pla
  10. 10

    El Valencia reorganiza su delantera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Programa de actos de las fiestas de Torrebaja 2025

Programa de actos de las fiestas de Torrebaja 2025