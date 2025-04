Los premios de los milagros vicentinos se mudan de la plaza de la Virgen a la del Mercado La actividad, que se realizará el sábado a las 11 horas y que incluirá la representación de la obra ganadora, se cambia de ubicación para no interferir en las misas en honor al Papa Francisco de la Basílica y Catedral

Lola Soriano Pons Valencia Jueves, 24 de abril 2025, 20:43

La entrega de los premios a los altares vicentinos participantes en el concurso de los milagros se mudan de escenario.

Si bien estaba previsto celebrar ... este acto en la plaza de la Virgen, que es su ubicación habitual, la entrega de los galardones se muda a la plaza del Mercado. Como explica el vicepresidente de la Junta Central Vicentina, aunque no ha habido ninguna instrucción oficial, «desde los altares hemos decidido hacer la entrega de premios en la plaza del Mercado y no en la de la Virgen porque el sábado se realizarán misas con motivo del fallecimiento del Papa Francisco en la Catedral o en la Basílica y no queremos que los aplausos de la entrega de estos premios pueda interferir en estas celebraciones religiosas».

Noticia relacionada Pistoletazo de salida a la fiesta de San Vicente con el concurso de los milagros Así pues, el escenario donde recibirán los galardones será la plaza del Mercado, a partir de las 11 horas, y en este mismo acto se volverá a poner en escena el milagro sobre la vida de San Vicente que resulte ganador. No hay que olvidar que será este viernes cuando, a partir de las 19 horas, se dé lectura en la sede de Lo Rat Penat de los premios obtenidos. En total este año participan 179 niños en la puesta en escena de los milagros, ya que el altar del Oliveral, iba a representar 'El milagro del Pouet o sabateta', pero como se vio afectado por la dana, tuvieron que cancelar su presencia. El jurado del concurso de milagros está integrado este año por Carles Bori, Joan Romero, Remigi Pons y Emilio Aracil y cuenta como director del concurso con Joan Antoni Alapont.

