Los municipios valencianos donde el Jueves Santo sí es festivo y tienen un puente de 5 días

La Semana Santa depara un calendario laboral muy diferente según la zona de España. El Viernes Santo es festivo nacional, y el Domingo de Resurreción siempre se celebra. Sin embargo, el Jueves Santo no es fiesta en la Comunitat Valenciana ni Cataluña, pero sin embargo sí que es día no lectivo, por lo que no hay clase y los empleados del sector eductivo no trabajan.

Para rematar el galimatías, en varios municipios de Valencia, Alicante y Castellón el Jueves Santo sí que es festivo, por lo que pueden encadenar un puente de 5 días sin trabajar.

Festivo local

Según la 'Resolución por la que se aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y no recuperables, en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el año 2025', el Jueves Santo es festivo local en al menos cuatro localidades de la Comunitat: Riba-roja del Turis, Crevillent, Daya Vieja y Albocàsser. Dos municipios de Alicante, uno de Valencia y otro de Castellón donde habrá un puente de 5 días, desde el jueves hasta el lunes, ambos incluidos.

En la Comunitat Valenciana el Jueves Santo dejó de celebrarse cuando la Generalitat Valenciana determinó que ese festivo autonómico se trasladara al 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, ya que las autonomías tienen la posibilidad de ejercer la facultad de sustitución sobre determinados festivos no nacionales.

Así, en la Comunitat Valenciana y Cataluña, que suman una población de 13'3 millones de habitantes, cerca de 8 millones de trabajadores no podrán disfrutar del Jueves Santo como festivo, descontando los empleados del mundo educativo y los colectivos para los que la Semana Santa es festiva por uno u otro motivo, como pueden ser pensionistas o parados.

Sin embargo, tanto en Valencia, Alicante y Castellón como en Cataluña sí que es festivo el Lunes de Pascua, en este caso del 21 de abril. Y no será el único lugar donde se alargue la Semana Santa, ya que La Rioja, Navarra y País Vasco también celebran este día y disfrutan así de un puente de cinco días festivos seguidos.

Festivos nacionales de 2025

- 1 de enero, Año Nuevo (miércoles).

- 6 de enero, Epifanía del Señor (día de Reyes) (lunes).

- 18 de abril, Viernes Santo (viernes).

- 1 de mayo, Fiesta del Trabajo (jueves).

- 15 de agosto, Asunción de la Virgen (viernes).

- 1 de noviembre, Día de Todos los Santos (sábado).

- 6 de diciembre, Día de la Constitución (sábado).

- 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción (lunes).

- 25 de diciembre, Navidad (jueves).