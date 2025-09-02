Moros y Cristianos de Villena 2025: programación completa Del 4 al 9 de septiembre

Desfile de Moros y Cristianos en Villena

Florencia Goycoolea Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 13:36

El municipio de Villena, parte de la provincia de Alicante, se prepara un año más para recibir sus famosas Fiestas de Moros y Cristianos 2025. Tendrán lugar del 4 al 9 de septiembre, seis días de pura tradición, cultura, historia y participación de los vecinos y visitantes que quieran asistir.

La programación de este año ha revelado todos los actos y espectáculos que esta celebración tiene para el público; con desfiles, trajes, música en vivo, actividades para todas las edades, y mucho más para disfrutar. Se trata de una fecha en donde la localidad se transforma, las calles se llenan de color y alegría, y el ambiente festero está por todas partes.

Programa completo

Jueves 4 de septiembre

- 19:00h: Concierto de la Banda Municipal de Música de Villena (Teatro Chapí).

- 22:00h: Cena de confraternidad festera (locales de las comparsas).

- 01:00h: Gran castillo de fuegos artificiales (desde el Castillo de la Atalaya).

Finalizado el espectáculo pirotécnico darán comienzo las verbenas en los sitios de costumbre.

Viernes 5 de septiembre

- 08:00h: Comenzarán los actos de culto. Rosario y Novena (8:00h) y Santa Misa (08:30h) con disparo de salvas de arcabucería y ruedo de banderas al alzar a Dios a cargo de los arcabuceros y rodadores de cada una de las catorce comparsas, en la Plaza de Santiago.

- 12:00h: Será pronunciado el pregón de fiestas (balcón del Ayuntamiento). Seguidamente, será izado el pabellón nacional y se disparará una gran traca. A continuación, la Banda Municipal interpretará el Himno-Pasodoble 'Villena Festera'.

Luego, comenzará la 'Fiesta del Pasodoble', encabezada por las Regidoras junto a la Banda Municipal de Música de Villena. Les seguirán las bandas de música de todas las comparsas, con sus Capitanes, Alféreces y Madrinas, todos debidamente uniformados. El desfile lo cerrará la Sociedad Musical Ruperto Chapí.

Recorrido: Plaza de Santiago, Ramón y Cajal, Joaquín María López, Corredera, Plaza del Rollo, inicio de la Calle Nueva.

- 16:00h: Gran entrada de las comparsas de Moros y Cristianos.

El desfile comenzará en la Calle Nueva, en la intersección con la Avenida de Elche, encabezado por la Banda Municipal de Música de Villena. A continuación, desfilarán las comparsas del Bando Moro, seguidas por las del Bando Cristiano, según el orden tradicional. Abrirá el desfile el Embajador Moro y su cortejo, junto a la comparsa de Moros Viejos.

El recorrido finalizará en la Avenida de la Constitución, en las intersecciones con las calles Coronel Selva y San Isidro. También participarán las bandas oficiales de música de cada comparsa.

- 18:00h: Apertura de la puerta lateral de la Iglesia Arcedianal de Santiago Apóstol, para que quien lo desee pueda visitar a la Patrona, que permanecerá abierta hasta la 01:00h.

Sábado 6 de septiembre

- 07:00h: Diana por todas las comparsas con sus bandas de música, iniciando el desfile la comparsa de Moros Viejos y, a continuación, las demás.

Recorrido: Plaza de Santiago, C/ Ramón y Cajal, Avda. de la Constitución hasta la C/ Cervantes, C/ Blasco, C/ Menéndez Pelayo, Maestro Chanzá, Joaquín Mª López, Corredera, C/ Nueva, Plaza Biar, San José, C/ Palomar, Pl. Maestros Sánchez Griñán, Pl. Santa María, C/ Teniente Hernández Menor hasta Santiago.

- 07:00h: Comenzarán los actos de culto. Santa misa (08:00h y 09:00h).

- 10:00h: Misa solmne dedicada a la juventud (a Iglesia Arcedianal de Santiago Apóstol). Tendrá lugar la representación de la Conversión del Moro al Cristianismo por los Embajadores Infantiles.

Finalizada la Santa Misa, la banda de música de la Comparsa de Estudiantes y el Coro Juvenil Interparroquial interpretarán el pasodoble 'La Morenica' (Plaza de Santiago).

- 12:00h: Guerrilla y embajada del Moro al Cristiano (desde la Plaza de Santiago, hasta las inmediaciones del Castillo).

Recorrido bando Cristiano: Calles Ramón y Cajal, Juan Chaumel, la Cruz, San Ramón, Hernán Cortes, General Prim, Libertad, ocupando seguidamente el castillo.

Recorrido bando Moro: Calles Teniente Hernández Menor, Plaza Mayor, Plaza de Santa María, El Hilo, Nueva, Rulda, Plaza Biar, Onil, Castalla, Rambla, Plaza Virgen de Fátima y Explanada del Castillo.

- 18:00h: Representación del contrabando (altura de la calle Elda).

Recorrido: Plaza María Auxiliadora, siguiendo por la Avda. Constitución, Joaquín María López y Corredera, finalizando en la Plaza del Rollo.

- 18:30-19:00h: Santo rosario y santa misa 'Primer día del Triduo en honor a la Patrona'.

- 21:00h: Gran cabalgata de todas las comparsas.

Recorrido: Empezará en la Avda. Constitución, intersección con las calles Coronel Selva y San Isidro y finalizará al comienzo de la calle Nueva, intersección con calle El Hilo.

Terminada la Cabalgata, darán comienzo las verbenas en los sitios de costumbre.

Domingo 7 de septiembre

- 07:00h: Diana por todas las comparsas con sus bandas de música, iniciando el desfile la comparsa de Cristianos y, a continuación, las demás.

Recorrido: Plaza de Santiago, C/ Ramón y Cajal, Avda. de la Constitución hasta la C/ Cervantes, C/ Blasco, C/ Menéndez Pelayo, Maestro Chanzá, Joaquín Mª López, Corredera, C/ Nueva, Plaza Biar, San José, C/ Palomar, Pl. Maestros Sánchez Griñán, Pl. Santa María, C/ Teniente Hernández Menor hasta Santiago.

- 07:00h: Comenzarán los actos de culto. Santa misa (08:00h y 09:00h).

- 11:00h: Misa solemne dedicada a los enfermos (Iglesia Arcedianal de Santiago Apóstol).

- 12:00h: Ofrenda a la patrona de la ciudad, Sra. María de las Virtudes y presentación de infantes por las diferentes comparsas, desfilando en ellas sus respectivos Cargos Festeros y Bandas de Música, siguiendo la Junta Central de Fiestas, Regidoras, Corporación Municipal y Banda Municipal de Música de Villena.

Recorrido: Avda. Constitución, intersección con las calles San Isidro y Coronel Selva; Avda. Constitución, Joaquín María López, Corredera, Párroco Azorín, Marqués de Villores, Iglesia de Santiago Apóstol y Plaza de Santiago.

- 19:00h: Desfile de la esperanza.

Recorrido: Avda. Constitución, a la altura de la Plaza de María Auxiliadora, Avda. Constitución, Joaquín María López, Corredera, y al principio de la Calle Nueva, intersección con la Calle El Hilo.

Abrirá el desfile la Regidora Infantil acompañada por los Embajadores Infantiles y la Banda Juvenil de Música de Villena, seguidamente irá la comparsa de Moros Viejos y a continuación, el resto de comparsas en el orden tradicional.

- 19:30-20:00h: Santo rosario y Santa misa 'Segundo día del Triduo en honor a la Patrona'.

- 23:00h: Retreta por todas las Comparsas y sus respectivas bandas de música.

Recorrido: Calle Nueva, intersección con Avda. de Elche, y la Avda. Constitución, intersección con la Plaza María Auxiliadora.

- 00:00h: Concierto en honor a nuestra Sra. María de las Virtudes.

- 01:00h: Alborda en honor a nuestra Sra. María de las Virtudes.

- 01:30h: Gran castillo de fuegos artificiales (desde el Castillo de la Atalaya).

Finalizado el espectáculo pirotécnico, darán comienzo las verbenas en los sitios de costumbre.

Lunes 8 de septiembre - Festividad de Nuestra Señora María de las Virtudes

- 07:00h: Diana por todas las comparsas con sus bandas de música, iniciando el desfile la comparsa de Moros Viejos y, a continuación, las demás.

Recorrido: Plaza de Santiago, C/ Ramón y Cajal, Avda. de la Constitución hasta la C/ Cervantes, C/ Blasco, C/ Menéndez Pelayo, Maestro Chanzá, Joaquín Mª López, Corredera, C/ Nueva, Plaza Biar, San José, C/ Palomar, Pl. Maestros Sánchez Griñán, Pl. Santa María, C/ Teniente Hernández Menor hasta Santiago.

- 07:00h: Comenzarán los actos de culto. Santa misa (08:00h y 09:00h).

- 10:30h: Misa solemne en honor a la Patrona (Iglesia Arcedianal de Santiago Apóstol) 'Tercer día del Triduo'.

- 12:15h: Guerrilla y embajada del Cristiano al Moro. En el mismo orden que la del día 6, intercambiando los recorridos del Bando Moro con el del Cristiano.

- 18:00h: Representación de la conversión del Moro al Cristiano en el Altar Mayor de la Iglesia Arcedianal de Santiago Apóstol.

A continuación: Solemne procesión.

Recorrido: Iglesia Arcedianal de Santiago Apóstol, calle Marqués de Villores y las calles Párroco Azorín, Ramón y Cajal y Puerta Almansa, casco antiguo e Iglesia de Santa Maria, y calle Teniente Hernández Menor.

A continuación darán comienzo las verbenas en los sitios de costumbre.

Martes 9 de septiembre

- 07:30h: Inicio de la 'Romería de despedida' de la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. María de las Virtudes que será precedida por los arcabuceros de todas las comparsas, desde Moros Viejos hasta Cristianos.

Comenzarán los actos de culto. Santa misa (08:00h y 09:00h).

- 09:00h: La Sagrada Imagen saldrá en Romería por la Iglesia Arcedianal de Santiago Apóstol acompañada por Clero, Autoridades y Pueblo en general.

Recorrido: Plaza de Santiago, Ramón y Cajal, Joaquín Mª López (antes Luciano López Ferrer), Cánovas del Castillo, Cristóbal Amorós, Gil Osorio, y el paso a nivel de la carretera de Yecla.

Una vez despedida Nuestra Patrona, será trasladada en Romería al Santuario, donde será recibida con salvas de arcabucería por parte de la Comparsa de Piratas, a continuación la Santa misa, donde se repetirá la Conversión del Moro al Cristianismo.

- 17:00h: Entrada de nuevos capitanes, Alféreces y Madrinas.

Recorrido: Avda. Constitución, intersección con las calles Coronel Selva y San Isidro, hasta la Calle Nueva, intersección con la calle El Hilo. Las comparsas que entran en la Plaza de Santiago, subirán por la Calle El Hilo.

Una vez terminado, en la Plaza de Santiago, desde los balcones de la Casa del Festero se darán a conocer los nombres de los Nuevos Cargos Festeros. De la misma manera, desde el balcón del M.I. Ayuntamiento, se darán a conocer las Nuevas Regidoras

A continuación desde la Casa del Festero, será leída el Acta de Premios concedidos por las actuaciones durante los festejos celebrados.

A continuación darán comienzo las verbenas en los sitios de costumbre.