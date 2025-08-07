Fiestas Patronales de Foios 2025: programa de actos completo La festividad inicia el 8 de agosto y acaba el 18 del mismo mes

Luna Catalán Valencia Jueves, 7 de agosto 2025, 12:13 Comenta Compartir

La localidad de Foios se prepara para la celebración de sus fiestas patronales que tienen lugar del 8 al 18 de agosto. La festividad cuenta con una amplia programación, entre las actividades que se han planteado se encuentran actos litúrgicos, actuaciones musicales de orquestas, entre las que se encuentra la Orquesta Montecarlo, actividades infantiles, y no tan infantiles, como juegos acuáticos, y sobre todo, mucha pirotecnia.

Programa completo de las fiestas patronales de FOIOS 2025:

SÁBADO 9 DE AGOSTO

21.30 horas: Cena para todas las personas jubiladas y pensionistas que tengan ticket.

23.00 horas: Espectáculo para bailar con el duo Chamam.

DOMINGO 10 DE AGOSTO

08.00 horas: Diana de inicio de fiestas a cargo de la Asociación de Música Tradicional Pepe Palau.

20.30 horas: Pregón de inicio de fiestas a cargo de Raquel Lacruz Martínez. Al finalizar, fuegos artificiales de la pirotecnia Caballer FX.

22.00 horas: Noche de torrada en la plaza Claro Campoamor y cena en la plaza del Pueblo.

23.59 horas: Gran actuación de Los Inhumanos, después fiesta remember 90's.

LUNES 11 DE AGOSTO

20.00 horas: Concierto Tres a pèl & Zaida Almeida, en la casa de la Cultura.

21.30 horas: Cena de sobaquillo en la plaza del pueblo. Después, desfile de las comisiones de fiestas hacia la plaza Rei en Jaume acompañadas por las charangas ABDLB y Terremoto.

23.00 horas: Concentración de los grupos disfrazados en la plaza Rei en Jaume, y pasacalles hasta la plaza del pueblo.

00.15 horas: Veredicto del jurado con premios a los mejores disfraces (infantil, individual y grupal), y ambientación musical para todos los públicos.

MARTES 12 DE AGOSTO

20.30 horas: Traslado de la Mare de Déu dels Desemparats a la calle Castelló 2.

22.00 horas: Se repartirán los bocadillos en la calle La Unió.

23.59 horas: Actuación de la Orquesta Matrix.

04.00 horas: Pasacalles por el recorrido de costumbre con la charanga Terremoto, acabará en el Forn Vell para terminar con sus pizzas como es tradición.

MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO

11.30 horas: Recogida por todo el pueblo de los festeros.

12.00 horas: Solemne misa ofrecida por el retor Juan Antonio Lloret Bañuls.

14.00 horas: Minimascletà en la plaza del pueblo, disparada por Caballer FX.

20.00 horas: Procesión en honor a la Mare de Déu dels Desemparats.

20.30 horas: Traslado de la Imagen de la Inmaculada Concepción, desde la Iglesia hasta la calle Francesc Corell, 14.

22.00 horas: Reparto de la cena en la calle Jerònim Montalt.

23.59 horas: Orquesta Seven Crashers.

JUEVES 14 DE AGOSTO

10.30 horas: Recogida de los festeros por la C.A.M. Santa Cecilia de Foios.

12.00 horas: Solemne misa en honor a la Inmaculada Concepción a cargo del rector Juan Antonio Lloret Bañuls, y cantada por el coro del Centre Júnior MD.

14.00 horas: Mascletà en el parquing del Sector Sud a cargo de la pirotecnia Caballer FX.

20.00 horas: Solemne procesión en honor a la Inmaculada Concepción por el itinerario de costumbre.

21.30 horas: Traslado de la Mare de Déu de Agosto, desde la iglesia hasta la calle Ruiz de Lihory. Recorrido: Plaza, Mayor, Sant Vicent y Sarieta.

22.00 horas: Reparto de la cena popular en la calle La Unión, a cargo de Tissarra.

23.59 horas: Gran noche con la Orquesta Platino, por parte del grupo Exclesior Producciones.

VIERNES 15 DE AGOSTO

10.00 horas: Recogida de las festeras acompañadas por la banda de música.

12.00 horas: Solemne misa en honor a la Mare de Déu de Agosto en la iglesia.

14.00 horas: Mascletà en el parquing del sector sud, a cargo de la pirotecnia Caballer FX.

20.00 horas: Solemne procesión por el recorrido habitual.

21.30 horas: Traslado de la imagen de San Roque, desde la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción hasta la casa del festero mayor.

22.00 horas: Reparto de la cena popular a las personas que tengan ticket, en la calle La Unión.

23.59 horas: Gran actuación de la Orquesta Tokio Band, de Espectáculos Excelsior.

SÁBADO 16 DE AGOSTO

10.00 horas: Recogida de festeros de San Roque acompañados por la C.A.M. Santa Cecilia de Foios. El recorrido terminará en la casa del festero mayor, desde donde todos juntos acomapañarán la imagen del patrón hasta la iglesia.

12.00 horas: Solemne misa en honor al patrón, oficiada por el retor D. Juan Antonio Lloret Bañuls, para celebrar la festividad de San Roque.

14.00 horas: Macletà en el parquing del Sector Sud, a cargo de la prestigiosa Pirotecnia Caballer FX.

17.30 horas: Gran partido de Pilota Valenciana en la calle Mayor.

20.00 horas: Solemne procesión del patrón San Roque por el itinerario de costumbre. Al llegar a la iglesia se disparará un pequeño castillo para dar por finalizada la fiesta.

21.30 horas: Noche de paellas en la plaza Clara Campoamor.

21.30 horas: Traslado de la Mare de Déu del Patrocini, después de la procesión de San Roque y acompañados por el Grupo de Danzas de Foios, la Asociación de Música Tradicional Pepe Palau y la banda de la C.A.M. Santa Cecilia de Foios, se procederá al traslado de la imagen de la Mare de Déu del Patrocini a casa del festero mayor. Al terminar, habrá fuegos artificiales.

23.59 horas: Gran actuación a cargo del Grupo Titanic en la plaza del Poble.

DOMINGO 17 DE AGOSTO

08.00 horas: Volteo general de campanas.

10.30 horas: Recogida de festeros y acompañamiento a cargo de la banda del C.A.M. Santa Cecilia de Foios.

12.00 horas: Solemne misa mayor en honor a la Mare de Déu del Patrocini, oficiada por el rector Juan Antonio Lloret Bañuls y cantada por el coro del Centro Júnior MD.

14.00 horas: En el parquing del sector sud, mascletà a cargo de la pirotecnia Hermanos Caballer d'Almenara. Antes, se repartirán refrescos y se amenizará el tiempo con la xaranga ABDLB.

16.30 horas: Al paseo de la Cultura de la Albereda: inflables acuáticos para todos los niños/as. Además habrá fiesta de la espuma (se recomienda ir con gafas de buceo).

17.00 horas: Extraordinaria partida de galotxa con los equipos: Puchol II, Javi, Cachola y Bauset vs. Giner, Hilari, Marc y Juanma.

19.30 horas: Procesión en honor a la Mare de Déu del Patrocini por el recorrido habitual.

21.00 horas: Reparto de la cena en el inicio de la calle Alcalde Jerònim Montalt Ruiz.

21.30 horas: Traslado del Cristo a la Casa Abadia. Recorrido: Iglesia, Sarieta, Portalet, Mayor, Doctor Marco.

22.00 horas: Espectacular cena de caldereta de toro en la plaza del pueblo, cocinado por el chef José Vicente Albert 'Tissarra'.

23.55 horas: Actuación de la Orquesta Montecarlo.

LUNES 18 DE AGOSTO

11.30 horas: Recogida de los clavarios y traslado del Cristo desde la Casa Abadia hasta la iglesia de la Asunción de la Mare de Déu.

12.00 horas: Solemne misa en honor al Santísimo Cristo de la Sangre., oficiada por el rector En Juan Antonio Lloret Bañuls, acompañado del coro Juniors de Foios.

14.00 horas: Minimascletà a cargo de la pirotecnia Caballer FX, en la plaza del pueblo.

20.00 horas: Procesión del Santísimo Cristo de la Sangre por el recorrido habitual.

22.00 horas: Cena popular en la plaza del pueblo.

23.59 horas: Actuación musical de la Orquesta La Pato. A continuación, fiesta remember de los 80-90's con Raúl Platero.