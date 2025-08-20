Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Toro embolado Jose Luis Bort Izquierdo

Fiestas Mayores de Sollana 2025: programa completo de actos taurinos

Más de una semana llena de espectáculos y eventos

Florencia Goycoolea

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:56

Un año más, llegan las Fiestas Mayores a la localidad de Sollana, las cuales comenzaron el pasado 12 de julio y terminarán el próximo 24 de agosto. Más de un mes lleno de distintas celebraciones como: las Fiestas en honor a Santa María Magdalena, al Santísimo Cristo de la Piedad, a la Virgen de Aguas Vivas, a la Madre de Dios de agosto, entre muchas otras.

Entre ellas, una de las que más destaca es la semana de toros, del 17 al 24 de agosto. Ocho días llenos de actividades y espectáculos taurinos clásicos, llenos de cultura, tradición y emoción para todos sus asistentes.

Programa completo

Domingo 17 de agosto

- 14:00h: Entrada de toros y vacas en el itinerario de la calle Purísima y prueba en la plaza.

- 20:00h: Exhibición ecuestre.

- 00:00h: Prueba de vaquillas y toros en la plaza.

Lunes 18 de agosto

- 14:00h: Entrada de toros y vacas en el itinerario de la calle Purísima y prueba en la plaza

- 20:00h: Entrada de toros y vacas en el itinerario de la calle Purísima y prueba en la plaza

- 00:00h: Prueba de vaquillas y toros embolados.

Martes 19 de agosto

- 14:00h: Entrada de toros y vacas en el itinerario de la calle Sueca y prueba en la plaza.

- 20:00h: Concurso de anillas.

- 00:00h: Prueba de vaquillas y toros en la plaza.

Miércoles 20 de agosto

- 14:00h: Entrada de toros y vacas en el itinerario de la calle Sueca y prueba en la plaza.

- 20:00h: Prueba de vaquillas y toros en la plaza.

- 00:00h: Prueba de vaquillas y toros embolados.

Jueves 21 de agosto

- 14:00h: Entrada de toros y vacas en el itinerario de la calle Santiago Vidal y prueba en la plaza.

- 20:00h: Concurso de recortes.

- 00:00h: Prueba de vaquillas y toros en la plaza.

Viernes 22 de agosto

- 14:00h: Entrada de toros y vacas en el itinerario de la calle Santiago Vidal y prueba en la plaza.

- 20:00h: Prueba de vaquillas y toros en la plaza.

- 00:00h: Prueba de vaquillas y toros en la plaza.

Sábado 23 de agosto

- 14:00h: Entrada de toros y vacas en el itinerario de la calle López Ibor y prueba en la plaza.

- 20:00h: Trashumancia infantil.

Recorrido circular por la calle López Ibor y la Plaza del Mercado con finalización en la plaza.

Domingo 24 de agosto

- 20:00h: Entrada de toros y vacas en el itinerario de la calle López Ibor y prueba en la plaza.

- 00:00h: Prueba de vaquillas y toros en la plaza con «Espectáculo Cómico Taurino».

