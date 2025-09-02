Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Personas disfrutando de las fiestas de Elda Roberto Milán

Fiestas Mayores de Elda 2025: programa de conciertos

La música en vivo es una de las actividades protagonistas de la celebración

Florencia Goycoolea

Valencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:35

La localidad de Elda, se prepara un año más para sus esperadas Fiestas Mayores 2025, que tendrán lugar del 6 al 9 de septiembre. En esta festividad se conmemora la llegada de los Santos Patronos a la ciudad en el año 1604, la Virgen de la Salud y el Cristo del Buen Suceso. Son cuatro días de actividades y espectáculos para disfrutar en familia, con amigos o pareja. Desde verbenas, música en vivo y actos en la calle, hasta ceremonias religiosas y sus famosos globos aerostáticos en la Plaza Mayor.

Los días más importantes son el 8, festividad de la Virgen de la Salud y el 9, festividad del Cristo del Buen Suceso. En ambos días se celebra una misa en la Iglesia de Santa Ana, y por la tarde, procesiones con imágenes de los patronos por las calles de la ciudad. Durante estos días, también se celebra uno de los actos más importantes y tradicionales: 'Correr la Traca'. Donde cientos de personas con pañuelos y paraguas protagonizan una carrera bajo la traca, en un recorrido de casi un kilómetro.

Programa conciertos

EXPLANADA ALMAFRÁ

Sábado 6 de septiembre

- 01:30h: Los 40 Session (Dani Moreno - San Bernardino - Aitor Belda).

Domingo 7 de septiembre

- 23:00h: DJ Fredy Vidal.

- 00:30h: Bombai.

- 02:00h: DJ Toledo.

Lunes 8 de septiembre

- 00:00h: Henry Mendez.

- 01:00h: Tallarina on tour.

PLAZA CASTELAR

Domingo 7 de septiembre

- 23:30h: Efecto mariposa.

Lunes 8 de septiembre

- 23:30h: Coldday (Tributo Coldplay).

