Fiestas Mayores de Elda 2025: programa de conciertos La música en vivo es una de las actividades protagonistas de la celebración

La localidad de Elda, se prepara un año más para sus esperadas Fiestas Mayores 2025, que tendrán lugar del 6 al 9 de septiembre. En esta festividad se conmemora la llegada de los Santos Patronos a la ciudad en el año 1604, la Virgen de la Salud y el Cristo del Buen Suceso. Son cuatro días de actividades y espectáculos para disfrutar en familia, con amigos o pareja. Desde verbenas, música en vivo y actos en la calle, hasta ceremonias religiosas y sus famosos globos aerostáticos en la Plaza Mayor.

Los días más importantes son el 8, festividad de la Virgen de la Salud y el 9, festividad del Cristo del Buen Suceso. En ambos días se celebra una misa en la Iglesia de Santa Ana, y por la tarde, procesiones con imágenes de los patronos por las calles de la ciudad. Durante estos días, también se celebra uno de los actos más importantes y tradicionales: 'Correr la Traca'. Donde cientos de personas con pañuelos y paraguas protagonizan una carrera bajo la traca, en un recorrido de casi un kilómetro.

Programa conciertos

EXPLANADA ALMAFRÁ

Sábado 6 de septiembre

- 01:30h: Los 40 Session (Dani Moreno - San Bernardino - Aitor Belda).

Domingo 7 de septiembre

- 23:00h: DJ Fredy Vidal.

- 00:30h: Bombai.

- 02:00h: DJ Toledo.

Lunes 8 de septiembre

- 00:00h: Henry Mendez.

- 01:00h: Tallarina on tour.

PLAZA CASTELAR

Domingo 7 de septiembre

- 23:30h: Efecto mariposa.

Lunes 8 de septiembre

- 23:30h: Coldday (Tributo Coldplay).