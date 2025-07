Fiestas de L'Eliana 2025: Programa de actos completo

Luna Catalán Valencia Jueves, 3 de julio 2025, 14:29 Comenta Compartir

L'Eliana ya tiene los motores calentados y está esperando a que llegue el sábado, 5 de julio, para dar paso a las Fiestas Mayores 2025. Tras un año trabajando en ofrecerle a su pueblo las mejores dos semanas del año, han conseguido crear un programa de fiestas completo que interese tanto a los más grandes como a los más pequeños.

Las fiestas se celebrarán del 5 al 17 de julio, y tendrá como protagonistas a la Purísima, la Virgen del Carmen y el Cristo del Consuelo. Una serie de eventos que juntará la tradición con la fiesta, y permitirá disfrutar de actividades como verbenas, conciertos y mascletà, entre otras citas.

Programa completo de las fiestas de L'Eliana 2025:

SÁBADO 5 DE JULIO

19.45 horas: Pasacalles de las diversas Clavarias. Se saldrá desde C/ Mare de Déu del Carme hasta la plaza del País Valencià.

20.30 horas: Pregón de inicio de las Fiestas Mayores 2025, se dará desde el balcón del ayuntamiento con el encendido del tro d'avís. Al terminar, se hará un pasacalles de las Clavarias junto a todas las personas que quieran unirse hasta el parque de la Pinada.

21.00 horas: Noche de paellas valencianas en el parque de la Pinada. Como en años anteriores, todas las personas que quieran participar tendrán que inscribirse y abonar 2€ por persona.

Una vez que haya terminado la noche de paellas, tendrá lugar en la plaza de Europa la primera noche de verbena con la orquesta Euforia.

DOMINGO 6 DE JULIO

22.30 horas: Concierto de la Orquesta de Guitarras de la Societat Unió Musical de L'Eliana, en la plaza del País Valencià.

LUNES 7 DE JULIO

22.30 horas: Concierto de la Orquesta Sinfónica de la Societat Unió Musical de L'Eliana, en la plaza del País Valencià.

MARTES 8 DE JULIO

18.30 horas: Tarde de Cuentacuentos para los más pequeños en la plaza del País Valencià.

22.30 horas: Concierto de Jazz de la JazzUME Big Band de la Societat Unió Musical de L'Eliana, en la plaza del País Valencià.

MIÉRCOLES 9 DE JULIO

21.00 horas: XX Cena de la Solidaridad en la plaza del País Valencià. Al terminar, habrá noche de espectáculos artísticos locales.

JUEVES 10 DE JULIO

22.30 horas: Gran concierto de Fiestas Mayores de la Banda Sinfónica de la Societat Unió Musical de L'Eliana junto al Coro de la Unió Musical, en la plaza del País Valencià con el tema 'Zarzueleando'.

VIERNES 11 DE JULIO

20.30 horas: Concierto de Andreu Soler en la palza del País Valencià.

23.00 horas: Gran correfoc de las Fiestas Mayores, a cargo de l'Associació Cultural la enya del Coet Bufat de l'Eliana.

00.15 horas: Gran noche musical de los años 90 en la plaza de Europa.

SÁBADO 12 DE JULIO

19.00 horas: Traslado de la imagen de la Purísima a casa de la Festera Mayor en la calle Moli.

20.30 horas: Cordà infantil en la zona de fuegos del aparcamiento del polideportivo. Se lanzarán alrededor de 1200 cohetes infantiles.

23.30 horas: Gran noche de tributos a dos bandas muy conocidas tanto a nivel nacional e internacional. La primera en tributo a la 'Oreja de Van Gogh', y la segunda al 'Canto del loco'.

00.30 horas: Gran cordà de las Fiestas Mayores, miles de cohetes iluminarán el cielo desde la zona de fuegos del aparcamiento del polideportivo.

DOMINGO 13 DE JULIO

10.45 horas: Recogida de festeros y pasacalles por las calles del pueblo.

12.00 horas: Misa en honor a la festividad de la Purísima, en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.

13.00 horas: Pasacalles de las festeras de la Purísima y clavarios del Crist del Consol, hasta el ayuntamiento.

14.00 horas: Mascletà por la pirotécnia Valenciana en el aparcamiento del polideportivo.

20.00 horas: Salida de la Purísima desde la casa de la Festera Mayor hasta la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.

21.00 horas: Procesión general a la Purísima Concepción. Cuando la imagen haya entrado a la iglesia, se lanzarán fuegos artificiales y, al terminar la procesión, se nombrán a las festeras y festera mayor del 2026.

23.00 horas: Noche de verbena con la orquesta T-Chairs, en la plaza de Europa.

LUNES 14 DE JULIO

22.30 horas: Gran noche de música valenciana con La Fúmiga.

MARTES 15 DE JULIO

12.15 horas: Pasacalles por las calles del pueblo junto a las clavarias.

13.00 horas: Lanzamiento de la recuperada tradición de los 'Morterets', con Salvas y Volteo General de Campanas en honor a la Mare de Déu del Carme en la plaza del País Valencià.

19.00 horas: Misa de tarde en la iglesia de Nostra Senyora del Carme, y entrega de medallas a los nuevos cofrades de la Cofradía de la Mare de Déu del Carme. Al finalizar, en la parroquia, el presidente de la cofradía hará la entrega de la imagen de la Mare de Déu del Carme al clavario mayor.

20.00 horas: Traslado de la imagen de la Mare de Déu del Carme hasta el cruce entre la calle Francisco Alcayde con la calle Mayor. Se tirarán salvas, cohetes, saldrán y bailarán gigantes...

Recorrido del traslado: C/ Santa Teresa, C/ Plaza del País Valencià, C/ Moli, C/ Marqués de Cáceres, C/ General Pastor, C/ Valencia, C/ Fco. Alcayde, C/ Olocau, C/ Fuerzas Armadas, C/ Ave María.

00.00 horas: Sarao valenciano en la calle Fco. Alcayde, junto a la Mare de Déu del Carme.

00.15 horas: Noche de fiesta con la orquesta Mónaco en la plaza de Europa.

MIÉRCOLES 16 DE JULIO

10.45 horas: Recogida de clavarios y pasacalles.

12.00 horas: Misa mayor a la patrona de L'Eliana.

13.00 horas: Pasacalles de vuelta general por los clavarios hasta el ayuntamiento.

14.00 horas: Gran mascletà por la piroténica Hermanos Caballer, en el aparcamiento del polideportivo.

20.00 horas: Salida de la Mare de Déu del Carme desde la casa del clavario mayor hasta la iglesia de Nuestra Señora del Carme.

20.30 horas: Salida y baila de gigantes, enanos y enanas de L'Eliana, los caballetes y otros bailes valencianos.

21.00 horas: Procesión general a la Mare de Déu del Carme de L'Eliana.

00.00 horas: Orquesta Seven Crasher en la plaza de Europa.

JUEVES 17 DE JULIO

10.45 horas: Recogida de festeras y pasacalles por las vias del pueblo.

12.00 horas: Misa en honor a la festividad del Santísimo Cristo del Consuelo, patrón del pueblo.

13.00 horas: Pasacalles de festeras del Cristo del Consuelo y festeras de la Purísima, hasta el ayuntamiento.

14.00 horas: Mascletà por la pirotecnia Valenciana en el aparcamiento del polideportivo.

20.00 horas: Pasacalles de los clavarios del Cristo del Consuelo hasta la iglesia.

21.00 horas: Procesión general al Santísimo Cristo del Consuelo.

23.00 horas: Orquesta Montecarlo amenizará la noche en la plaza de Europa.