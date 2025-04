El fervor de vivir 12 años con imágenes de la Semana Santa

Con nervios, ilusión y con ganas de que muchos fieles acudan a visitarlos, los vecinos de los Poblados Marítimos agraciados con las imágenes de Semana ... Santa Marinera de Valencia, ya tienen listas las capillas que han preparado con mucho mimo, con ricas telas y con un jardín variado de flores en tono Pasión, típicas para estas fechas.

Desde primera hora del lunes han preparado los centros florales, los focos de luces y un hilo musical con el sonido de cornetas y tambores o incluso con el sonido del romper de las olas para que la ambientación sea perfecta.

Todo está listo para que los fieles completen el recorrido por los 32 puntos donde albergan las tallas de imaginería y este lunes ya han sido muchos los devotos que han hecho su particular 'procesión' para conocer cómo han quedado estos altares y para conseguir una de las estampitas que recuerdan la imagen y la familia que la custodia.

En cada una de las capillas domésticas que se ha abierto en la Semana Santa Marinera de Valencia hay anécdotas con mucha historia. Como es el caso de un vecino del Cabanyal, Pepe Carabal, que es muy conocido en el barrio porque ya ha creado doce años altares.

Charo Suárez, con el Cristo del Savador y del Amparo; Amparo y Pepa Senent López, con el Cristo del Savador y cofrades de Jesús en la Columna. Bort/ LP

«Cuando era pequeño, mi madre y mi tía me llevaban a ver las imágenes en las casas de los vecinos y siempre soñé en poder tenerlas yo», indica emocionado Carabal.

Son ya doce las ocasiones que ha podido completar su deseo, «empecé en 2008 con la imagen de los Longinos, al Cristo del Salvador lo he tenido tres veces en 2009, 2015 y para el 75 aniversario de la cofradía; a la Dolorosa de los Granaderos le he podido montar altar en cuatro ocasiones; también he tenido la imagen de Oración en el Huerto y dos veces a Jesús de Medinaceli del Grao», añade. Además, para 2026 tendrá al Cristo del Perdón, en el año del centenario.

De hecho, esta es la imagen que custodia este año en la calle Reina 228, en la floristería 'Más que flor'. Como explica el florista, Paco Elías, «los trece centros florales llevan más de 200 rosas rojas, cerca de 200 lilium orientales de un tono rojo muy especial, anturium blanco, crisantemo de botón en tono morado, paniculata y limonium morado, además de eucalipto». Esta imagen se podrá visitar hasta el 25 de abril de 10 a 14 horas y de 17 a 00 horas.

Justo al volver la esquina, en Pintor Ferrandis 35, se encuentra el altar del Cristo del Salvador y del Amparo. Como curiosidad, la familia que ha sido agraciada son descencientes de pescadores. «Mi padre fue pescador y mi abuelo también», indica Francisco Marqués. Su madre, Charo Suárez, relata que lleva décadas soñando con tener la imagen. El año pasado estuvo malita y no podía ser «y este año nos ha tocado, se han alineado los astros, y estamos felices».

Entre las flores que decoran este espacio de devoción destacan los gladiolos rojos, las rosas del mismo tono, orquideas rojas a rayas, gerberas del mismo tono, aves del paraíso y unas ramas de solidrago rojo que cuando abre muestra frutos de tono amarillo muy llamativos.

A pocas calles de distancia, está el altar del Santísimo Cristo del Salvador, en la casa de la familia Senent López. «Nuestra madre siempre había querido tener al Cristo en casa y es ahora cuando las hijas hemos podido, como a ella le hubiera gustado», indican Amparo y Pepa Senent.

Explican que hace dos años que estaban en lista de espera. «Nos apuntamos en diciembre de 2023 y en el sorteo del día de la fiesta del Cristo, que es en noviembre, nos dieron la grata noticia».

En un ambiente donde no falta la arena y el sonido del romper de las olas, se contempla también en esta casa una decoración con espigas, claveles en tono burgundi y todo ello se completa con unos candelabros con amarantus, ánforas y cuerdas marineras.

Santo encuentro y visita a la playa

No hay que olvidar que un año más, el Viernes Santo por la mañana, poco después de las 7.30 horas el Cristo del Salvador saldrá de Padre Luis Navarro 341 para acudir al encuentro del Cristo del Salvador y del Amparo, sito en Pintor Ferrandis 35 y tras el encuentro el primero será trasladado al mar para ofrendar una corona de laurel y sobre las 12 horas, tras el Vía Crucis harán lo mismo con la otra talla.

Dolorosa y Ecce Homo, y Ana Sobrino con la Vera Cruz e imágenes del álbum familiar. LP

También está llena de anécdotas la capilla donde se encuentra la Dolorosa de los Granaderos del Cabanyal y el Ecce Homo, en Felipe Vives de Cañamás 38. Y es que cuatro familias se han unido para poder tener a las dos imágenes. «En 2021, por el Covid, no hubo procesiones, pero un grupo de amigos hicimos un recorrido y una de las amigas del grupo, Lola, lanzó el reto de tener a la Dolorsa y al Ecce Homo juntos, cuadramos las agendas y en 2021 dijimos que en 2025 podría ser y dicho y hecho», indican.

Las cuatro familias que se han unido para hacerlo realidad son dos integrantes de la Corporació de Granaders las integradas por Carles-Rams; Martínez-Tortajada; Muñoz-Benavent y Valero-Parra, además, otro amigo, Enrique Juan les ha cedido la planta baja donde se exponen. Además, explican que es la tercera ocasión que las dos imágenes coinciden juntas.

Otra historia interesante es la que se puede descubrir en la 'capilla' instalada en el hogar de Ana Sobrino, en la calle Barraca 226. Aquí se puede visitar el Lignum Crucis, de la hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz. «En mi caso he apostado por en lugar de poner flores, está decorado con plantas y la curiosidad es que han sido cultivadas por personas de poblaciones afectadas por la dana y por amigos. Hay plantas cultivadas en Sedavo Alfafar y luego de amigos que me han traído de Asís (Italia)», indica Ana Sobrino.

Además, hay otra anécdota, Ana es componente de esta hermandad y ha creado un cuadro explicando su árbol genealógico, «ya que mi abuelo, Vicente Sobrino, ya era cofrade; mi padre, también Vicente lo fue; mi tío Domingo Mengual y mi madre, Félix Payá, que fue una de las primeras mujeres ene star en la directiva de la parroquial y junta mayor».

Carmen Gimeno y Vicente José Ferrer, con el Cristo del Perdón; componentes de la hermandad Coronación de Espinas y estampas de Jesús de Medinaceli. Bort / LP

En la calle Ramón de Rocafull 40 se puede visitar la 'capilla' del Santísimo Cristo del Perdón. «Hace dos años tuvo el Cristo mi sobrino y ahora lo he podido tener yo y es una satisfacción muy grande», indica Carmen Gimeno, que posa en la imagen con su marido, Vicente José Ferrer.

En este caso, se podrá visitar hasta el día 23 de abril, de 10 a 14 horas y de 17 horas hasta la noche. En este caso, han decorado la estancia con rosas azules, a juego con un decorado que imita las olas del mar.

En la Real Cofradía de Jesús en la Columna también han abierto sus puertas a los fieles para que puedan visitar a la imagen, que Manu Himujosa ha decorado con flores variadas como rosas de tono champagne, lilium blanco, gerberas naranjas, clavel fucsia y anturium rosa.

Ampliar Cruz rodeada de los carteles de los pueblos afectados por la dana. Simón Piza Una capilla con homenaje a los pueblos afectados por la dana Cristo Rey de los Dolores. Simón Piza En la sede del colegio Chiner de Villarroya, en la calle Felipe Vives de Cañamás 47, también hay una capilla muy especial. La hermandad de Coronación de Espinas ha recreado el ambiente de una Catedral con vidrieras y rosetones hechos a mano con laca de bombillas y plomo líquido. Además, en el altar que reproducen han instalado la primera cruz con la que procesionaron, antes de tener imagen, y han llenado toda la zona con carteles donde se pueden leer los nombres de todos los pueblos afectados por la dana, «queríamos hacerles un sentido homenaje», detallan. Otra curiosidad es que al final del recorrido todos los años instalan lo que llaman el 'arbol de las plegarias', un árbol donde los fieles se pueden acercar hasta este jueves para colgar pequeños papeles plegados con plegarias. «Estos mensajes se pondrán en una urna que irá en el anda en la procesión del Santo Entierro, luego se guardan todo el año y en el árbol se pone una rosa por cada plegaria recibida y el Miércoles de Ceniza del año siguiente se unen con las palmas del año anterior y se quema y la ceniza se utiliza para ese Miércoles de Ceniza. El año pasado nos llegaron cerca de 500 plegarias».

No hay que olvidar que estos altares domésticos se podrán visitar hasta antes del Santo Entierro, y también la próxima semana.

Además, el sábado por la noche en todos ellos se festejará el Sábado de Gloria, a las 00 horas, se celebra la resurrección de Jesucristo y no faltarán en muchos de ellos los disparos de pequeños castillos o el reparto de pastas y mistela, cava o limón granizado, según el caso.