Les 'alfàbegues' y 11.000 kilos de confeti siembran la fiesta en Bétera La localidad de l'Horta Nord pasea por las calles 16 albahacas de mas de dos metros de altura

Bétera vive su fiesta grande. Las calles rebosantes de gente ya contemplan la 'rodà' de les 'alfábegues'. Ha salido el desfile, que como cada año, ha sacado a la calle las monumentales albahacas, de hasta 2,80 metros, que perfuman la población sobre la que descargará una lluvia de 11.000 kilos de confeti.

Las dos obreras solteras, acompañadas por los mayorales y los numerosos voluntarios que portan las plantas se dirigen hacia la iglesia donde las esperan las obreras casadas.

Fiesta, mucha fiesta en las calles. Se respira la ilusión propia de los días grandes del pueblo, de la tradición que une a sus habitantes. Todos contemplan el paso de las dieciséis albahacas de más de dos metros de altura que ahora recorren la calle del Calvario. El público corea a los portadores esa voz tan conocida entre los propios: «La volteta, la volteta». Y los 'coseters', como así se llama a los portadores, responden dando la vuelta a la monumental albahaca. Es un regalo para el público, que también provoca a los 'majorals' para que les lancen confeti. Llega entonces la descarga de papel de colores.

Las dos obreras casadas esperan en la iglesia la llegada de la comitiva a las dos obreras solteras para cubrir sus cabezas con mantilla. Y así entrarán en el templo para ofrecer a la Mare de Déu d'Agost, Nuestra Señora de la Asuncion, las plantas que desde marzo se cultivan bajo la atenta mirada de Ramón, el especialista en sus cuidados.

Y confeti, mucho confeti. Tanto como 11 toneladas. Dicen en el Ayuntamiento que nueve mil kilos de colores y otros dos mil de un solo color, el que hayan elegido los 'majorals'.

Fiesta, mucha fiesta. Fiesta grande hoy en Bétera.

