Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El municipio valenciano que ha dormido con manta este viernes 15 de agosto en plena ola de calor

Les 'alfàbegues' y 11.000 kilos de confeti siembran la fiesta en Bétera

La localidad de l'Horta Nord pasea por las calles 16 albahacas de mas de dos metros de altura

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 11:24

Bétera vive su fiesta grande. Las calles rebosantes de gente ya contemplan la 'rodà' de les 'alfábegues'. Ha salido el desfile, que como cada año, ha sacado a la calle las monumentales albahacas, de hasta 2,80 metros, que perfuman la población sobre la que descargará una lluvia de 11.000 kilos de confeti.

Las dos obreras solteras, acompañadas por los mayorales y los numerosos voluntarios que portan las plantas se dirigen hacia la iglesia donde las esperan las obreras casadas.

Fiesta, mucha fiesta en las calles. Se respira la ilusión propia de los días grandes del pueblo, de la tradición que une a sus habitantes. Todos contemplan el paso de las dieciséis albahacas de más de dos metros de altura que ahora recorren la calle del Calvario. El público corea a los portadores esa voz tan conocida entre los propios: «La volteta, la volteta». Y los 'coseters', como así se llama a los portadores, responden dando la vuelta a la monumental albahaca. Es un regalo para el público, que también provoca a los 'majorals' para que les lancen confeti. Llega entonces la descarga de papel de colores.

Las dos obreras casadas esperan en la iglesia la llegada de la comitiva a las dos obreras solteras para cubrir sus cabezas con mantilla. Y así entrarán en el templo para ofrecer a la Mare de Déu d'Agost, Nuestra Señora de la Asuncion, las plantas que desde marzo se cultivan bajo la atenta mirada de Ramón, el especialista en sus cuidados.

Y confeti, mucho confeti. Tanto como 11 toneladas. Dicen en el Ayuntamiento que nueve mil kilos de colores y otros dos mil de un solo color, el que hayan elegido los 'majorals'.

Fiesta, mucha fiesta. Fiesta grande hoy en Bétera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de Valencia tras sufrir un golpe de calor en una piscina pública en Bilbao
  2. 2 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  3. 3 Problema serio para la Real Sociedad con Guedes antes de su regreso a Mestalla
  4. 4 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  5. 5 El Levante UD - Alavés se emite en abierto por televisión: a qué hora juega y dónde ver gratis
  6. 6

    La CV-35 sufrirá cortes nocturnos durante casi dos meses por el cambio de asfalto
  7. 7 Un camionero da positivo en drogas tras un accidente en la V-30
  8. 8 Aemet mantiene el aviso naranja durante el puente de agosto en Valencia, no descarta chubascos y señala las zonas donde caerán
  9. 9 Un maltratador retiene a su ex durante dos días en su domicilio de Valencia y la ata a la cama para obligarle a volver con él
  10. 10

    Estos son los tres bares de tapas de la Comunitat seleccionados por la Guía Michelin

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Les 'alfàbegues' y 11.000 kilos de confeti siembran la fiesta en Bétera

Les &#039;alfàbegues&#039; y 11.000 kilos de confeti siembran la fiesta en Bétera