¿Cuándo es el Besamanos de la Virgen de los Desamparados este año?

Los valencianos demostrarán que el fervor por la Mare de Déu no tiene límites

Andoni Torres Valencia Miércoles, 7 de mayo 2025, 19:03

La Basílica de la Virgen de los Desamparados permanecerá abierta el miércoles 21 de mayo desde las 7:00 de la mañana hasta el paso del último devoto de la Mare de Déu que quiera participar en el tradicional Besamanos público, uno de los principales actos organizados en el mes de mayo con motivo de la fiesta de la Patrona de los valencianos.

La imagen procesional de la Virgen será colocada en el altar mayor para poder recibir, uno a uno, a todos los fieles que le presentan súplicas, acciones de gracias y peticiones.

Un año más, los valencianos demostrarán que el fervor por la Mare de Déu no tiene límites. Está previsto que la Basílica no cierre las puertas hasta que no pase el último devoto, que será previsiblemente de madrugada.