Las granaderas llegan al Cabanyal

Este viernes comienzan las procesiones de la Semana Santa Marinera de Valencia, donde las imágenes de las Dolorosas, con sus expresivos rostros de angustia y ... desconsuelo, llenan las calles de fervor.

Es el día en que los Granaderos acompañan y custodian estas tallas de imaginería y, este año, como novedad, destaca que la Corporació de Granaders de la Verge, colectivo del Cabanyal, tendrá por primera vez una granadera.

Se trata de Aroa Haba Navarro, vecina de toda la vida, que desde bien joven soñaba con pertenecer a esta Corporació y poder llevar con gran sentimiento el uniforme que está inspirado en el ejército napoleónico, en el que no falta la chaqueta conocida como 'guerrera' y el gorro, bautizado como 'morrión', realizado en terciopelo negro, con la 'M' de María bordada en lentejuelas y con un cubre caras que llevan en el Santo Entierro en señal de duelo.

Como explica Jorge Simó, presidente de la Corporación de Granaders de la Verge, entidad que dirige junto al hermano mayor, José Manuel Benaches, «en la asamblea general de la Corporació de inicio de este ejercicio se llevó a consulta, como uno de los puntos del orden del día, la incorporación de la mujer como granadera y tuvo buena aceptación. Se decidió abrirlo a las mujeres».

Simó asegura que «estamos en el siglo XXI, es un paso más y en cuento a la uniformidad, van igual hombre sy mujeres: con el pantalón negro, la guerrera, el fajín, la espada y el morrión (gorro)».

La primera granadera de la Semana Santa Marinera fue del Grao

Cabe recordar que en 2022 el primer colectivo de Granaderos de la Semana Santa Marinera en incorporar a la mujer como granadera fue la Cofradía de Granaderos de la Virgen de los Dolores del Grao, de la parroquial de Santa María del Mar. Entonces, como recuerd José María Orero, fue María José Cuenca, la primera en salir junto a sus compañeros en la procesión del Vienes de Dolor de 2022. Llevaba años saliendo como el personaje de Débora y de clavariesa, pero fue la primera granadera de la Semana Santa Marinera y ahora ya son unas 25 las que procesionan, según Orero.

En el caso del Cabanyal, Aroa será la primera del Cabanyal y única este año. «Estoy nerviosa y a la vez emocionada porque mi hermana, Susana, me incucló la devoción por la Dolorosa, y todos los años salimos detrás de la Virgen en la procesión del Santo Entierro».

Aroa Haba, junto a su hermana y junto a Carlos Amores, granadero. LP

También confiesa que su vinculación a la Corporació de Granaders del Cabanyal viene de muchos años atrás. «A los 11 años la hermana del presidente, Lydia Simó, me dijo que si quería jugar en un torneo de fútbol sala femenino de la Junta Mayor. Desde entonces me vinculé a la Corporació y el entrenador, Miguel Blat (El Chato) nos transmitió el amor por la cofradía y la devoción por la Dolorosa».

Desde entonces, Aroa explica hizo su grupo de amigos en este colectivo «y siempre estuve a la espera de ver si algún día se pudieran vestir las mujeres de granaderas y cuando me dijeron que se había dado el visto bueno en la asamblea, de inmediato me apunté».

Añade emocionada que será «la primera granadera del Cabanyal y llevaré el mismo uniforme que mis compañeros». Como integrante de la Policía Local de Valencia, explica que en el Cuerpo tanto hombres como mujeres llevan el mismo uniforme y ahora ocurrirá lo mismo en los Granaderos.

En la primera procesión del Viernes de Dolor llevará el traje de granadero, pero será un traje con historia. «Me he hecho el pantalón nuevo, pero la madre de una amiga mía, Lola, que es clavariesa, me dijo que me iba a dejar el gorro y la guerrera (la chaqueta) de su nieto y le hecho los arreglos para llevarla».

Además, las charreteras, las hombreras metálicas que lleva la chaqueta también tienen anécdota. «Llevaré unas piezas que pertenecen al padre de una amiga, que se llamaba 'Melchorín', unas charreteras de más de 60 años. Mi amiga me las ha dejado porque quería que llevara algo de su padre. Es emocionante pensar que llevaré un poco de historia de varios amigos».

Aroa asegura que va a ser un día muy especial para ella «porque es la Corporació de mi vida y siempre quise ser granadera. Además, un amigo mío, era granadero y falleció de un accidente de moto a los 18 años, y también me acordaré de él».

En este mismo Viernes de Dolor participarán en la procesión María Estela Arlandis Ferrando y Marina García Arribas. falleras mayores de Valencia 2024, como clavariesas de honor.

Además, cabe destacar que la Corporació de Granaders de la Verge dels Dolors de la parroquia de los Ángeles del Cabanyal de Valencia ha nombrado a los Granaderos de Honor de 2025 a la Fundación per Amor a l'Art, cuya vicepresidenta es Susana Lloret; en el Maestro Mayor del Gremi de Forners i Pastisser, Juanjo Rausell, al delegado de la ONCE en la Comunidad Valenciana, José Manuel Pichel, y al empresario valenciano, Jaime Balart.