El tándem PichiAvo se une con Paco Ribes para sumarse a las fallas experimentales

Las fallas que militan en la categoría Especial y Primera A ya presentaron en octubre sus proyectos y, ahora, ha llegado el turno de las ... fallas que integran la Federación de Falles Innovadores i Experimentals. la nave 'Els tallers' de la Ciudad del Artista Fallero, perteneciente al Gremio de Artistas Falleros ha sido el escenario escogido este jueves para que las dieciséis comisiones que integran este colectivo presenten sus cartas.

Una de las novedades es que los diseñadores y maestros del graffiti PichiAvo (Antonio Sánchez y Álvaro Herández), artistas valencianos que cautivaron al público con la colaboración con Latorre y Sanz en la falla municipal de 2019 'Procés creatiu', vuelven a escena y lo hacen en unión con el artista fallero Paco Ribes.

Será en la falla Borrull-Socors y el lema será 'Per ofrenar'. Como relata Avo (Álvaro Herández) «el proyecto nació del remanente de papel que teníamos almacenado después de tener que reimprimir un libro que recopila diez años de nuestro trabajo», ya que han dejado su sello en grafitis en Nueva York, Sueca o Roma, entre otros muchos escenarios.

El gusanillo creado en el mundo de las Fallas, tanto con el mural de la Ciudad Fallera como con la falla municipal de 2019, ha calado hondo y ahora han decidido reutilizar el papel de la impresión de un libro en una falla que firmarán con Ribes. «Ofrecemos el papel que teníamos apra hacer una falla. Será una falla visitable, con un elemento de arquitectura del clasicismo, inspirada en el Grecia, y donde se podrá ver plasmadas imágenes de nuestros trabajos y textos».

La incorporación de PichiAvo es un ejemplo, pero hay cinco artistas más que se estrenan en fallas innovadoras y experimentales. José Luis Platero y Socarrat estarán en la plaza de Honduras con el lema infantil 'Érase una vez un emoji' y en la grande, 'La emojifalla'. «Es un reto diferente participar en las fallas experimentales y queremos que incluyan emoticonos falleros en los mensajes de móvil», detalla Platero.

En Misser Rabassa-Poeta Maragall, Amparito Taconcitos, participante en el concurso 'Maestros de la costura' plantará en solitario la falla grande, con el lema 'L'Almassereta' y la infantil. 'Obri la porta'.

En la falla Penya El Mocador de Sagunto, comisión que se integra este año en la federación, se estrena JoanTorres con 'Estima'm' y en infantil estará Ricard Balanzà con 'Paradís'.

En Plaza del Patriarca-Universitat Vella, también se estrena Javi Valiente (Revolution) con el lema de la falla grande de 'Manual de formes falleres' y en infantiles está Fet d'Encarrec con 'Llapis i paper'.

En la comisión Avenida de Portugal-Fragata, que también se suma a la federación, se estrena en experimentales Jordi Palanca con el lema 'The dark side of the moon'.

La diseñadora Pepita Grilla por segundo año estará en la plaza de Maestro Belllver-Mariano Ribera con 'Monstruosa soledat'.

Destaca que el maestro mayor del gremio, Vicente Julián García, firma muchos proyectos en experimental. Destaca, por ejemplo, los de la falla San Vicente de Paúl-Diputada Clara Campoamor, donde hace una potente reflexión de la dependencia actual a los teléfonos móviles y las pantallas.

El artista Vicente Julián García y bocetos de fallas experimentales. LP

El lema de la falla grande es 'Connectades', e invita a reflexionar sobre la sociedad actual y su vínculo con el mundo digital, con un laberinto donde se nos muestra cómo los móviles son aliados diarios y se transforman en una trampa invisible. Vicente Julián propone volver a conectar con la vida real.

En la falla infantil el lema es 'Des-connecta', y se ve un teléfono clásico rojo de mesa que no recibe llamadas. El artista reivindica el valor de mirarnos a los ojos y jugar, en un mundo donde la imaginación une más que cualquier red social.

Regreso de David Moreno

Otra novedad es que este año, en la Plaza de Jesús, donde siempre plantaban los hermanos J. J., ahora dejará su sello personal David Moreno, que vuelve a plantar. El lema es 'Saló de ball' y se creará un pabellón donde poder bailar y hacer actividades. «Parte de la idea de que la semilla del odio se siembra porque no conocemos al otro. Hablo de que las sociedades tienen en el baile un ritual donde encontrarse». Y añade que está contento de volver a recalar en experimental.

En la plaza del Ángel, que entra en la federación este año, estará Fet d'Encarrec, colectivo que este año firma seis fallas de experimental. El lema de la grande es 'En línea recta' y la infantil, Fem equip. rectes i corbes'.

La falla Tarongers (Politècnica) también se suma a la federación I+E con el artista Vicente Julián que firma este año seis fallas experimentales. El lema de la grande es 'Som' y la infantil, 'Serem'.

En Lepanto-Guillem de Castro, un año más es la demarcación en la que planta Anna Ruiz. El lema es 'Usuaris', veremos con qué propuesta sorprende y la infantil es de 'Fet d'Encarrec', y el lema 'Ombra de colors'.

En la plaza del Árbol por tercer año planta Miguel Hache. Las fallas llevan por lema 'La casa per la finestra'. Hache hace una reflexión sobre el impacto que puede tener el turismo masivo sobre la vida cotidiana de los residentes locales y se centra en la difícil situación que vive el barrio del Carmen.

En la falla Jesús Morante y Borrás (La Punta), plantan Ricard Balanzà y Albert Ferrer con el juego de palabras de 'Espurnadors d'estels', 'Estels espurnadors'.

Bocetos de fallas experimentales. LP

En J. J. Dómine plantan las dos fallas Fet d'Encarrec (Marisa Falcó y Paco Pellicer) con los lemas 'Per un futur de colors' y 'Somiant'. La grande de Penya El Mocador es 'Estima'm' de Joan Torres y la infantil, 'Paradís', de Ricard Balanzà.

En Pes de la fulla, comisión de Carcaixent, Vicente Julián García, firma 'Llibertat', un boceto donde se muestra un corazón enjaulado y 'Somnis', una falla infantil donde se muestra un niño feliz y con un gran corazón.

Al acto han asistido la fallera mayor infantil de Valencia 2026, Marta Mercader, y se ha incorporado la fallera mayor de Valencia 2026, Carmen Prades.

El presidente de la federación I+E, Sebas Marín, ha explicado que han elegido 'Els Tallers' del gremio para mostrar su apoyo a los artistas falleros. Marín ha recordado que la «innovación es un camino exigente, pero también es el que da sentido a esta federación: un espacio donbde la creatividad se escucha, se valora y se respeta».