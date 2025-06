El pleno de JCF dice no a una nueva falla próxima a Mestalla La decisión que afecta a una propuesta para Artes Gráficas-Doctor Rodríguez Fornos es provisional a la espera del pronunciamiento de la asamblea de presidentes I Este jueves 5 de junio se presentan los bocetos de los monumentos municipales para 2026

Lola Soriano / Laura Garcés Miércoles, 4 de junio 2025, 00:07 Comenta Compartir

De momento no habrá falla Artes Gráficas-Doctor Rodríguez Fornos. La solicitud no ha sudo aceptada por el pleno de la Junta Central Fallera (JCF). ... Ello no significa que nos encontremos ante una negativa definitiva. Esta decisión es provisional, en tanto que ahora el asunto debe pasar por la asamblea. En el pleno, en el que se han abordado distintas incidencias, el presidente de la JCF, Santiago Ballester, ha anunciado que este miércoles 4 de junio, las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor, realizarán el tradicional Besamanos a la Virgen de los Desamparados.

La agenda de actos también incluye el jueves 5 de junio, a las 19 horas en la nave de 'Els Tallers' de la Ciudad del Artista Fallero, la presentación de los bocetos de las fallas municipales para 2026. La infantil es obra del artista Mario Pérez, mientras que para la mayor repite la dupla formada por Alejandro Santaeulalia y Vicente Llácer con diseño de Josete Santaeulalia. Ya este sábado, 7 de junio, tendrá lugar la 55 edición del Concurso de Dibujo. La Junta Central Fallera (JCF) ha celebrado este martes el pleno de junio. Tras presentar a la directiva continuista para el presente ejercicio, en esta ocasión uno de los puntos del orden del día era someter a debate el proyecto de una falla de nueva creación. La iniciativa se planteaba para una comisión Artes Gráficas-Doctor Rodríguez Fornos, una localización a un paso del estadio del Valencia CF, pero también muy próxima a la calle Micer Mascó, donde ya hay otra comisión fallera : Exposición-Micer Mascó, a una sola calle de distancia. Si bien la iniciativa ha sido estudiada desde el área de Incidencias, tras hacer las habituales labores de consulta a comisiones colindantes, se ha determinado que coincide en demarcación con algunas de ellas y, por eso, en este pleno se ha decidido rechazar de forma provisional la iniciativa. Eso sí, el asunto se elevará a la asamblea de presidentes, que tendrá lugar dentro de dos semanas, para que se valore de nuevo el tema. En cuanto a los impulsores de este proyecto, que tendrán que esperar a ver qué resuelve en la asamblea de presidentes que es la que tiene la última palabra, se trata de un grupo de jóvenes que se han dedicado a la música, a tocar en las bandas que acompañan a las comisiones falleras, según ha podido saber este periódico, y que ahora querían vivir la fiesta desde el otro lado. La apuesta era convertirse en comisión fallera marcada por su carácter juvenil. Noticia relacionada Santaeulalia y Llácer repiten en la falla municipal de Valencia y Pérez Sánchez se estrena en infantil Aunque ahora no han recibido el visto bueno inicial, habrá que esperar No hay que olvidar que en las pasadas Fallas fueron dos las comisiones que sí recibieron el visto bueno para sumarse a la familia fallera, por un lado, la de Turianova, con el nombre oficial de Gonzalo Tejero Langarita-Vicente Chuliá Campos (con el número de censo 397), en la zona en expansión próxima a Malilla y, por otro lado, la falla Les Moreres, censada con el número 396 y el nombre oficial Suiza-Alquería del Favero, que este año presentarán candidata a las preselecciones falleras que comienzan a final de mes. Por otro lado, las comisiones que no estarán en activo este año porque no han presentado la documentación este año son la de Montesa-Doctor Marañón y Horta Sud-La Costera. Durante e pleno Ballester ha recordado que el pasado día 22 de mayo se realizó en el Complejo La Petxina, la Gala de la Solidaridad. Un acto por el que ha querido dar la enhorabuena a todos los premiados y premiadas y, por supuesto, a todos los participantes por el gran trabajo que se realiza desde muchísimas comisiones. De hecho, en esta gala se entregó una placa como reconocimiento por la gran labor solidaria realizada durante la dana del pasado 29 de Octubre a las tres fallas que, por su proximidad, estuvieron al pie del cañón durante muchísimos días: San Marcelino, San Isidro y José Soto Micó.

