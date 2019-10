Paula Navarro, corte de honor 2020: «La responsabilidad de ser la fallera mayor de Valencia no me asusta»

Paula se apuntó a la falla de sus suegros, Arzobispo Olaechea-San Marcelino, y ha conseguido sentirse como en casa. Es una apasionada del trabajo de los artistas y reivindica a las fallas de barrio.

-Tu comisión ha sido subiendo de categoría y ya está en Primera A. ¿Qué ha supuesto para tu falla?

-Es un esfuerzo porque es invertir más en la falla, pero apostamos por ello. Es un orgullo salir a la plaza y ver esos trabajos. Y hemos notado que han venido gente en autobuses para hacer el recorrido.

«Es hora de que la gente mayor disfrute más de las fallas y de que los jóvenes tomen las responsabilidades»

-¿Haces un llamamiento para que la gente no sólo visiten las fallas del centro?

-En los barrios también hay fallas que merecen la pena y animo a que la gente las visite.

-¿Colaboras con la directiva?

-Soy vicesecretaria y también ayudo a hacer los decorados de las presentaciones o teatros. Siempre estoy dispuesta a aprender.

-¿Cómo es que te apuntaste a la falla de tus suegros antes que tu pareja?

-Siempre me han gustado las fallas, pero antes no había tenido la oportunidad de vivirlas desde dentro. Cuando ya tuve cierta edad y economía me apunté. He conocido a gente maravillosa y es como si fuera mi casa. Mi novio se hizo fallero al año siguiente porque de lo contrario, no me veía el pelo.

-¿Qué artista te gustaría que plantará en el futuro en tu casal?

-Paco Torres es muy bueno y ya hemos tenido la fortuna de que nos ha plantado y los actuales me encantan. En un futuro, me gustaría contar con Algarra o Carsí.

-¿Cómo ve la situación de los artistas que han acordado bajar volúmenes?

-Es un tema que tienen que tratar entre ellos y con las comisiones. Nosotros encargamos una falla, no una altura. Tienen que saber jugar con un presupuesto, la plaza y sus cualidades.

-¿Qué cambiaría del proceso de selección de las cortes?

-No creo que se haga largo. Es más, es de alabar que en tan poco tiempo puedan conocer a 73 personas.

-Dime cuál ha sido la prueba más complicada y la más fácil.

-La más fácil es la entrevista personal porque es hablar de ti, de tu familia y de cómo tú eres y eso te nace. Y la más difícil prepararnos un discurso para hablar. Era de tema abierto y podías comentar muchas cosas, pero decidí centrar el discurso en mis padres porque siempre me han apoyado y era una manera de rendirles un homenaje en mi intervención de un minuto.

-¿Cuáles son tus aficiones?

-Quedar con mis amigos, salir a cenar y el cine. Me encanta cenar en italianos y comer arroz.

-¿Por dónde le gustaría perderse por Valencia?

-Me gusta muchísimo el Mercado Central. Y me encanta comprar pescado, marisco, frutas y dulces.

-¿Hace falta que los jóvenes se impliquen más en las Fallas?

-Sí, claro. Ha llegado el momento de que la gente mayor disfrute más de las fallas y de que los jóvenes tomen las responsabilidades.

-¿Cómo se mueve por la ciudad?

-Para trabajar voy en coche, pero para el resto, viajo en EMT.

-¿Qué fallera mayor sigues? ¿Quieres ser la elegida?

-Alicia Moreno me encantó. Me transmitió que fue una gran fallera mayor y gran fallera de base. Y sí me gustaría ser la elegida. Soy cercana, agradable, con saber estar y la responsabilidad de ser la fallera mayor no me asusta.