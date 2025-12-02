El mundo fallero da luz verde a la JCF para destituir a jurados en el transcurso de las votaciones en caso de incompatibilidades

Quedan tres meses para que los jurados emitan su veredicto en la Exposició del Ninot, con el que reconocen la mejor pieza de cada sección ... y las que tienen más Ingenio y Gracia, y menos de cuatro para que salgan a valorar las fallas plantadas en las demarcaciones de las distintas comisiones y la Junta Central Fallera quiere sentar las reglas del juego que marcarán el sistema de elección de jurados de este año.

Después del malestar creado y las críticas formuladas por los padres de varias candidatas infantiles por el sistema de elección de los jurados de falleras mayores de Valencia 2026, donde pidieron incluso retirar a uno de los miembros del jurado en medio del proceso por presuntas incompatibilidades, algo que no pudo hacerse factible desde la presidencia, ahora desde la Junta Central Fallera (JCF) quieren evitar que se produzcan nuevas complicaciones, en este caso, en los jurados de fallas de 2026 y de la Exposició del Ninot.

En el pleno de Junta Central Fallera celebrado este martes se han puesto sobre la mesa las nuevas bases que desde la directiva han ido consensuando con los colectivos de la fiesta y que se someterán a votación de los presidentes el próximo 16 de diciembre.

Hoy, los delegados de sector presentes en el pleno, ya han dado un primer visto bueno al proyecto para que se eleve a la asamblea de presidentes y una de las principales novedades es incluir en las normas una autorización de los presidentes de falla para que el presidente de la JCF, en este caso, el concejal de Fallas, Santiago Ballester, pueda intervenir y apartar inmediatamente a cualquier miembro del jurado en caso de detectarse incompatibilidades en el transcurso de las votaciones.

En la propuesta, que ya tiene el visto bueno del pleno y que pasará a la asamblea, también se pide por primera vez una declaración jurada tanto de la comisión del candidato a jurado como del propio aspirante donde se manifieste que no tiene incompatibilidad alguna o, en caso de tenerla, la especifique.

Incompatibilidades y obligaciones

Entre las incompatibilidades que harían rechazar a los candidatos figuran: Haber pertenecido a otra comisión fallera diferente en la que se encuentra censado actualmente; tener familiares hasta tercer grado en otras comisiones; colaborar o tener relación laboral y/o sentimental con algún artista fallero, colaborador de taller o con la comisión, ya sea en el mismo taller, haciendo guiones, bocetos o escribiendo las poesías para el llibret y tener relación laboral y/o sentimental con componentes de otras comisiones.

A la hora de conformar los jurados, se recogen obligaciones como no poder juzgar la sección en que concursa su comisión; no se podrá juzgar las secciones en las que compitan comisiones a las que pertenezcan familiares suyos hasta tercer grado (padres, hijos, hermanos y cónyuge); no se podrá valorar secciones en las que compitan comisiones a las que pertenezcan componentes con los que guarde cualquier tipo de relación laboral o sentimental; tampoco podrán valorar la misma sección en la que hubiera sido jurado u oyente el año anterior; ni tampoco la sección o secciones en que concursen los artistas de su comisión ni secciones donde compitan artistas y colaboradores de taller con los que se tenga una relación laboral o de colaboración, y/o sentimental.

En el listado de obligaciones de obligado cumplimiento también se indica que no se podrá juzgar secciones donde militen comisiones a las que se ha pertenecido anteriormente y se añade, como novedad, que no podrá haber en la misma sección más de un jurado de la misma comisión.

A ello se suma el hecho de que no podrá haber en la misma sección dos jurados con vinculación familiar, laboral o sentimental y que no podrán ejercer el mismo año de jurado infantil y mayor salvo causa de fuerza mayor.

Sanciones: tres años a la falla y cinco al candidato con incompatibilidades

Otra cuestión novedosa es que se contemplan sanciones para aquellos candidatos a jurados que oculten incompatibilidades. De este modo, se detalla que la omisión de cualquier incompatibilidad en la declaración jurada «conllevará para la comisión fallera la pérdida del derecho de poder designar jurado alguno durante los tres ejercicios siguientes» y, para el candidato, no podrá ejercer de jurado «durante los cinco ejercicios siguientes».

Y se añade con firmeza la idea de que todo ello, «sin perjuicio de que se puedan llevar a cabo las acciones pertinentes por parte de la delegación de Incidencias en función de la gravedad del caso».

Otra sanción ya indicada es la potestad del presidente de la JCF para apartar a un jurado durante el proceso de votación nada más detectar incompatibilidades. En este caso, se inhabilitaría durante cinco ejercicios y, de inmediato, sería sustituido por otro.

Otra causa de sanción es la no asistencia, sin causa justificada, el día indicado para ejercer la función de jurado, supondrá la inhabilitación del candidato durante los próximos ejercicios.

En la fase de designación del jurado, se detalla que en las secciones de Especial (mayor e infantil), Primera A, Primera y Segunda de Infantil y Primera B los jurados deberán tener una experiencia mínima de 5 años como jurado de fallas o concurso de la Exposició del Ninot.

De entre los que cumplan este requisito, se realizará un sorteo ante notario para seleccionar 15 candidatos. Y como novedad se incluye «la singularidad de que sean paritarios o acorde al porcentaje que marca la ley».

Las fallas podrán presentar alegaciones

Otra de las novedades de las bases, para que los candidatos pasen varios filtros con el fin de evitar incompatibilidades, es que la Secretaría de la Junta Central Fallera «remitirá antes del 4 de marzo de 2026 a cada una de las secciones el listado con los 15 candidatos elegidos a sorteo para que las comisiones puedan efectuar las alegaciones que consideren oportunas respecto a la idoneidad como jurados de las personas del listado facilitado por JCF antes del 8 de marzo, debiendo ser devuelto el listado con un mínimo de 10 candidatos».

También es novedoso el punto que añade que el 11 de marzo se efectuará otro sorteo ante notario para establecer los componentes de los jurados de estas categorías.

En Especial, Especial Infantil y Primera A se mantienen los siete miembros del jurado y un oyente con voz pero sin voto. Para Primera B y Primera y Segunda Infantil, cinco componentes del jurado y un oyente.

En el resto de secciones se designarán tres componentes y un oyente y deberán de tener una experiencia mínima de un año. Y el día 11 de marzo se hará un sorteo ante notario para seleccionar los componentes de cada uno de los jurados con la singularidad que sean acorde al porcentaje que marca la ley para ambos sexos.

Es importante destacar que no podrá formar para del jurado más de una persona con sólo un año de experiencia o habiendo sido oyente el año anterior y en el sorteo concurrirán los candidatos que no hayan sido elegidos en las secciones superiores.

Las secciones se responsabilizan de las incompatibilidades del jurado propio

En estas bases se sigue contemplando la posibilidad de que las fallas de una misma sección elijan su propio jurado. «Tendrán libertad para designar sus jurados y para elegir el sistema empleado para la deliberación». Eso sí, quedan sometidos igualmente a las incompatibilidades «siendo responsable la misma sección de que dichas incompatibilidades hayan sido cotejadas, excluyendo de responsabilidad a la JCF en el caso de que algún miembro incumpla alguna de ellas».

En la fase de valoración, se entregará un dossier a los jurados donde tendrán que apuntar de forma individual los siguientes apartados: Impacto Visual, composición, y riesgo, si lo tuviera; acabado, pintura y modelado de los ninots que la componen y su coherencia con el conjunto y estilo de la falla; diseño y originalidad y, por último, Ingenio y Gracia, y guión de la misma.

A la hora del veredicto, el jurado someterá su valoración final a la deliberación de todos sus miembros, excepto el oyente.

Para los jurados de mejor ninot de sección y con más Ingenio y Gracia, también se recoge que las fallas de especial mayor e infantil , las de Sección Primera y Primera A y las de Primera B y sección Segunda infantil, tendrán cinco jurados y un oyente y el resto de secciones tres jurados y oyente.

Se exige a los jurados una experiencia mínima de un año y hasta cinco años si son para Especial, Primera A, Primera B o Primera de infantil. Y el 3 de febrero se hará un sorteo ante notario para seleccionar a los jurados con la singularidad de que se cumpla el porcentaje que marca la ley para ambos sexos. Para el resto de secciones no podrá haber más de un miembro que tenga únicamente un año de experiencia.

En el mismo sorteo se elegirán 23 oyentes. Y el jurado elaborará un acta única conjunta donde constará el mejor ninot de sección y ninot con más Ingenio y Gracia.