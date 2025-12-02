Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Unjurado de falla, visitando las comisiones de la sección Especial en pasadas ediciones. LP

El mundo fallero da luz verde a la JCF para destituir a jurados en el transcurso de las votaciones en caso de incompatibilidades

Las nuevas bases exigirán a las comisiones y candidatos firman una declaración jurada y se incluyen sanciones si detectan impedimentos| El secretario general remitirá antes del 4 de marzo el listado de quince aspirantes para que puedan hacer alegaciones y se buscan tribunales paritarios

Lola Soriano Pons

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 21:03

Quedan tres meses para que los jurados emitan su veredicto en la Exposició del Ninot, con el que reconocen la mejor pieza de cada sección ... y las que tienen más Ingenio y Gracia, y menos de cuatro para que salgan a valorar las fallas plantadas en las demarcaciones de las distintas comisiones y la Junta Central Fallera quiere sentar las reglas del juego que marcarán el sistema de elección de jurados de este año.

