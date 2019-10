Marta Tejedo, corte de honor 2020: «No oí mi nombre, pero me quedo con la sorpresa de ser elegida» Pertenece a la comisión Arquitecto Alfaro SORIANO / GUADALAJARA VALENCIA. Miércoles, 2 octubre 2019, 02:11

Marta Tejedo pasará a la historia por no salir al escenario de la Fonteta hasta que no terminó el Himno. Una confusión con el apellido de otra compañera hizo que su minuto de gloria sufriera un retraso, ya que fue otra candidata la que acudió por error.

-Han sido protagonistas sin quererlo de la Fonteta por la confusión de apellido con una compañera. ¿No salió porque no escuchó que era usted?

-Creí escuchar el nombre de mi compañera Marta Tendero. Como estaba cerca, le di la enhorabuena.

Confiesa que tiene un carácter aventurero y que en el futuro le gustaría ser presidenta de Arquitecto Alfaro

-¿Le da pena haberse perdido el minuto de gloria de ser aclamada entre aplausos?

-Al principio sí, pero mira, es una anécdota que podré contar. Me quedo con la parte positiva de la sorpresa de ser elegida en la Fonteta.

-Cuénteme alguna anécdota de su reinado en Arquitecto Alfaro.

-Mi padre es el presidente y fue un honor que me acompañara en la Ofrenda. Cuando llegamos al centro me dijo 'la calle de la Paz es tuya'.

-Algún recuerdo destacable de su año de fallera mayor.

-El día de la cremà llovió y me quería llevar un ninot muy grande. Lo cogí y no cabía en el coche y tuvimos que alquilar una furgoneta para transportarlo. En casa no cabía y está embalado en el chalé. Me lo llevaré cuando tenga mi propia casa.

-¿Le gustaría ser presidenta, para seguir la estela de su padre?

-Sí, me gustaría dentro de unos años. Y ahora tenemos una vicepresidenta, Isa Estrela.

-¿Ha vivido en el extranjero? ¿Qué notaría a faltar de Valencia?

-Estuve cinco meses de Erasmus en Holanda. Echaba de menos el clima y las horas sol. Anochecía a las cuatro de la tarde.

-Dígame su plato preferido y el que no le gusta nada.

-Me gusta la paella de mi iaia. Y el pescado no me entusiasma.

-Aficiones de ocio y deporte.

-Me gusta ir al cine para ver películas musicales. Me encantaría poder ir más veces a Madrid, que es donde están las grandes producciones. Vi 'El rey león' y 'Anastasia'. Y de deporte, voy dos o tres veces a la semana a practicar 'spinning'. Te sientes revitalizada tras cada clase.

-Como periodista, ¿qué rama le gustaría cubrir?

-Me encantaría ser corresponsal porque viajar es una de mis pasiones. Me atrae EE.UU. y la ruta 66 es uno de mis viajes pendientes. Tengo un carácter muy aventurero.

-¿Qué noticia le gustaría cubrir y alguna que no?

-No me gustaría cubrir el fútbol porque no estoy pendiente. Y la que me gustaría, seguir una campaña electoral.

-Recuérdeme su último viaje.

-Este verano, a Zaragoza.

-¿Cómo ve que no se haya llegado a un acuerdo de gobierno?

-La coyuntura política es esa y hay que aceptarlo. Independientemente del color, tendrían que hacer un esfuerzo por intentar entenderse.

-¿A qué destinaría el dinero que costarán las elecciones?

-A cooperación o medio ambiente.

-¿Cómo se mueve por la ciudad?

-No tengo carnet. Me muevo en autobús y metro.

-¿Cómo ve el drama de las pateras?

-Es momento de ponerse de acuerdo para que el Mediterráneo sea un lugar seguro.

-¿Está vinculada con alguna entidad solidaria?

-Hice prácticas en Cruz Roja. Y en mi falla hacemos un día solidario. Una vez fue para la Casa Ronald Mc Donald y el pasado ejercicio para una familia del barrio.