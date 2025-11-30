Un mano a mano entre Borja Giménez y Tomás Rufo entre las novedades de Fallas

Los carteles de Fallas y los de Castellón, que este año va por delante en el calendario, están en el punto álgido de cocción y ... del interés mediático. La otra noticia del momento ha sido el apoderamiento de David de Miranda, por las muchas expectativas que trae el propio torero, pero en este caso mayormente porque supone la incorporación al mundo del apoderamiento de Enrique Ponce que de esa manera debuta en otro frente del toreo: primero torero, luego ganadero y ahora apoderado.

El cierre de las fallas tiene los primeros flecos asegurados y otros muchos en plenas negociaciones que todavía pueden variar sustancialmente sobre los planes iniciales, que ya se sabe, los empresarios proponen y los apoderados (los que pueden) … pues eso, reorganizan. Nada que rebaje el grado de ebullición de los despachos, al contrario, ni mucho menos de las redacciones y tertulias queriendo saber.

La negociación con Roca Rey está cerrada salvo pirueta de última hora nada probable. Estará una sola tarde, el sábado 14 con toros de Victoriano del Río. Abrirá cartel Alejandro Talavante y comparecerá como tercer espada Samuel Navalón, que se presentará como matador de alternativa en Valencia en lo que es una de las noticias más gratas y esperanzadoras del abono para los aficionados de la tierra. Había que darle sitio y se le ha dado. Ya se sabe lo importante que puede llegar a ser para revitalizar una plaza la aparición de un torero de la tierra con atractivo y para lograrlo son precisos los exámenes en las alturas como este.

El ciclo de festejos mayores se habrá abierto la víspera, día 13, con la corrida de toros de La Quinta como gran atractivo tras el triunfo de sus toros en la edición anterior, tarde épica en la que cayó herido Borja Jiménez lo que supuso que Román estoquease los seis ejemplares y abriese la puerta grande, motivos más que sobrados para que este año vuelvan a comparecer con los toros cárdenos de la citada divisa como parece que sucederá, con Román en el cartel; ese primer ciclo se cerrará el domingo 15 con una terna compuesta por Castella, José María Manzanares y Pablo Aguado.

Una novillada el día 16, lunes, servirá de parteaguas ferial con los tres últimos festejos mayores entre los que se planea un mano a mano, se puede dar por hecho, entre Borja Giménez y Tomás Rufo. El primero se erigió como uno de los triunfadores de Madrid y Bilbao la temporada 2025 que abrió con una actuación heroica en Valencia, detalles que le hacen merecedor de un trato especial, mientras que Tomás Rufo, que también está en un momento de ascensión, mantiene una excelente relación con Valencia, donde salió en hombros las pasadas Fallas y al que la Federación Taurina Valenciana acaba de proclamar triunfador de la temporada. Se quiere que las reses sean de tres ganaderías diferentes, fórmula que este año se va a ver en muchas plazas. Otro cartel que estaba muy avanzado es el del día 19, tarde en la que hará su segundo paseíllo Alejandro Talavante que ha asumido el compromiso de la fecha de la que los últimos años las figuras huyen como del agua hirviendo. Emilio de Justo y Juan Ortega serían sus compañeros de cartel.

Se sabe también que las corridas pertenecerán a las divisas La Quinta, Victoriano del Río, Santiago Domecq, Jandilla, Cuvillo y Puerto de San Lorenzo más las que entren en la tarde del mano a mano; y que las divisas de las novilladas serán las de Talavante y Fuente Ymbro, una de las cuales alzará el telón de la feria el domingo 8 de marzo.

Ponce apoderado

Enrique Ponce debutará esta temporada en el terreno del apoderamiento para dirigir la carrera de una de las revelaciones de la temporada de 2025: David de Miranda. La noticia la ha anunciado directamente el mismo maestro de Chiva a esta redacción. El acuerdo entre Ponce y De Miranda llega después de que el joven torero onubense rompiese la relación con su anterior apoderado José Luis Pereda y no llegase a firmar un nuevo contrato con Ramón Valencia tal y como se daba por hecho, sobre todo cuando se detectó su presencia en la Feria del Señor de los Milagros de Lima donde actuó el onubense.

El maestro Ponce ha confirmado a Las Provincias que el acuerdo ha tenido lugar en Cetrina, su finca de Jaén «tras el acuerdo hemos toreado un par de novillos los dos y hemos echado un rato fenomenal toreando y hablando de toros» y añadió «El año pasado lo vi varias tardes y me impactó, vi que tenía unas condiciones para ser figura, con personalidad, valor, firmeza, seguridad y pureza en su concepción del toreo». De Miranda ha abierto la puerta grande, entre otras plazas, de Málaga, Madrid, Linares y la Puerta del Príncipe de Sevilla.

El apoderamiento, una nueva actividad profesional para el torero de Chiva, lo plantea a partir de la experiencia propia «Lo primero que tiene que hacer un apoderado es defender los intereses de su torero al cien por cien, ver qué es lo mejor para él y si puedes aportarle cosas como torero, pues mucho mejor. Esas son las bases fundamentales y en mi caso, el hecho de ser torero y haber vivido el toreo en estos últimos cuarenta años, me puede dar esa posibilidad de aportarle y enriquecerle como torero. Hay que mirar por él en todos los sentidos».

Se le ve muy ilusionado, consciente de cuál es su papel: «Creo que un apoderado es mucho más que un agente que firma contratos, al menos así lo he vivido yo. El apoderado tiene que hacer de mentor, de psicólogo a veces, tiene que estar al lado del torero y sacar de él lo mejor que tenga».