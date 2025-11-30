Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Colas en las taquillas de la Plaza de Toros de Valencia para adquirir las localidades de la Feria de Fallas del año pasado. JL BORT

Un mano a mano entre Borja Giménez y Tomás Rufo entre las novedades de Fallas

El valenciano Samuel Navalón entrará en el cartel | Roca Rey que hará un solo paseíllo | Los toros de La Quinta y Román volverán a encontrarse en Valencia | Ponce estrena responsabilidad, ahora apoderado de David de Miranda

José Luis Benlloch

José Luis Benlloch

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:06

Los carteles de Fallas y los de Castellón, que este año va por delante en el calendario, están en el punto álgido de cocción y ... del interés mediático. La otra noticia del momento ha sido el apoderamiento de David de Miranda, por las muchas expectativas que trae el propio torero, pero en este caso mayormente porque supone la incorporación al mundo del apoderamiento de Enrique Ponce que de esa manera debuta en otro frente del toreo: primero torero, luego ganadero y ahora apoderado.

