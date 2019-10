Jessica Iranzo, corte de honor 2020: «Soy una persona enamorada de Valencia y de las Fallas»

Jessica presume de vivir en Benimàmet y le encanta el nuevo Parque Lineal. Es una joven con ideas muy claras y disfruta con el baile.

-Háblame de tu formación profesional.

-Estudié Derecho y Criminología. Quería ser juez, pero en cuarto estudié Derecho Penitenciario. Hice prácticas en Picassent y me gustó. Suelo ver el lado bueno de las personas, a pesar de que estén internas por no haber hecho algo bien. Por eso, estoy opositando para Instituciones Penitenciarias.

-¿Qué tenías que hacer en esas prácticas?

-Iba con el jurista que hacía las entrevistas para preparar el Tercer Grado y también colaboré con 'Iniciatives solidàries', que formaban internos para ayudar a otros. Colaboraba en la parte jurídica.

-¿Qué ha descubierto de la solidaridad de las fallas?

-Siempre hay mucha 'germanor'. Recuerdo que un año en mi comisión nos quedamos sin falla y fue el ejercicio que más ninots tuvimos porque todas las comisiones de la zona nos trajeron.

-Vives en Benimàmet. Cuéntame si resides en una casa de pueblo.

-Me encanta vivir en una casa de pueblo y tener un patio enorme donde cenamos al aire libre y en verano montamos piscina.

-¿Qué cambiarías de tu zona?

-Benimàmet ha mejorado con el Parque Lineal. Gracias a él te recorres toda la pedanía fácilmente, pero falta que la gente lo cuide.

-Enumérame tus aficiones de deporte y ocio.

-Me encanta leer e ir al cine. Hace años bailaba, hacía jazz, musical y durante una temporada, bailes de salón. Y voy casi todos los días al gimnasio porque hago pesas.

-¿Cómo colaboras en la falla?

-Hasta ahora era la secretaria, pero al estar en la corte no podrá ser.

-¿Quieres ser la fallera mayor de Valencia? ¿Qué cualidades tienes?

-Sería un honor ser la fallera mayor de Valencia. Soy muy sencilla y humilde. Me preocupo por los demás para que otras personas se sientan importantes. Y me gustaría, como fallera mayor, hacer que todas las personas con las que hable se sientan así.

-Si por trabajo le mandan a otra ciudad, ¿se iría?

-Al estudiar para penitenciaría sería posible, si me toca ir me iré, pero que conste que como en Valencia, en ningún sitio.

-Si vivieras fuera, ¿qué echaría de menos?

-El clima y la gente. Estoy enamorada de Valencia y de las Fallas.

-Un lugar para pasear por la ciudad.

-El barrio del Carmen.

-A la hora de desplazarte, ¿cómo viajas?

-Suelo ir de Benimàmet al centro en metro y luego, la verdad es que me gusta mucho andar.

-¿Ves bien que se peatonalicen las plazas del Ayuntamiento y de la Reina?

-Lo veo genial porque da mucha facilidad que la gente pueda andar tranquilamente y sin coches.

-¿Qué plato te gusta y cuál no?

-Me encanta la fideuà y no me gusta nada el jamón.

-¿Cuántos trajes te hiciste para el año de reinado?

-Me hice cuatro y dos cuerpos. Eran morado y blanco; otro rosa; un tercero dorado melocotón, verde y blanco y azul y tenía otros trajes hechos. Mi madre se dedica al sector de la indumentaria y me ha hecho todo el ajuar.