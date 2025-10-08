¿Quién es la indumentarista Amparo Morales Fabra?

La Junta Central Fallera ya tiene nueva firma para confeccionar los segundos trajes de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y sus doce compañeras ... de la corte, tras la renuncia formal del indumentarista Jorge Fabuel la pasada semana.

La costura corresponderá a la firma Amparo Fabra, que en la actualidad la gestiona Amparo Morales Fabra.

Amparo, que ha tomado el relevo generacional de su madre, explica que se produjo la vacante «y ha sido una cosa pensada a última hora, pero hemos dicho que 'sí' porque jay que apoyar a una institución del calado de la Junta Central Fallera, que hace mucho por la fiesta».

También ha explicado que, a pesar del gran listado de encargos que ya tienen «lo asumimos y nos vamos a dedicar a fondo porque cuento con una gran taller y unos grandes profesionales y nos entregaremos con el segundo traje de la fallera mayor infantil de Valencia y su corte».

Es importante destacar que hacía muchos años que esta firma no optaba a ser indumentarista oficial. Las dos únicas ocasiones anteriores fue en 1997, con la corte infnatil de Natalia Bisbal, como recuerda Amparo Morales Fabra.

La segunda ocasión fue al año siguiente, en 1998. En este caso, confeccionaron el traje de la corte de la fallera mayor de Valencia 1998, Susana Remohí.

Además, ese mismo año «hicimos por primera vez el traje de la fallera mayor infantil de Valencia de aquel año, Ruth Galán».

Cabe recordar que Amparo Fabra Indumentaria abrió sus puertas en 1987 en la calle Mestre Gozalbo, 14 y, desde entonces, ha sido todo un referente dentro del mundo de la indumentaria valenciana. En la actualidad, en su taller se preparan, cortan, montan, cosen y terminan cada una de las piezas. Todas y cada una de ellas se realizan según patronaje del siglo XVIII y siglo XIX, basándose en piezas originales que guardan en su archivo personal.

El equipo de Amparo Fabra lo forman doce profesionales encabezados por Amparo Morales Fabra, que sigue los pasos de su madre.

Amparo Morales Fabra, en su tienda del Ensanche. JCF/ Armando Romero

No hay que olvidar que desde sus inicios, Amparo Fabra ha sido una investigadora de la indumentaria valenciana, tanto de hombre como de mujer, contando entre sus clientes a muchas familias, llegando a vestir ya a tres generaciones en una misma familia.

Entre sus clientas destacadas, numerosas falleras mayores de Valencia y cortes de honor. Desde Ruth Galán (FMIV98), pasando por Laura M.ª Ortega (FMIV04), Lucía Gil (FMV06), María Berbel (FMIV09), Laura Caballero (FMV11), Begoña Jiménez (FMV13), Raquel Alario (FMV17), Marina Civera (FMV19) o Consuelo Llobell (FMV20/21). Y no sólo eso, tras su reinado, se han sumado muchas otras como Laura Segura (FMV94), Raquel Giner (FMV95), Sandra Climent (FMV97) o Amparo Morosoli (FMIV99).

Además, Amparo Fabra está presente en toda la Comunidad Valenciana ya que tiene clientas en numerosas localidades de nuestra tierra como Benicarló, San Mateo, Requena, Turís, Cullera, Alzira, Xàtiva, Jávea o Denia. Y es que son muchos los clientes que se desplazan hasta su taller para ser aconsejados en la elección de su indumentaria, muy cuidada desde la primera vez que entran en la tienda hasta cuando se termina el proceso de confección.

Amparo Fabra ha conseguido muchos premios y reconocimientos entre los que destaca haber sido finalistas en el premio Nacional de Artesanía o la Aguja de Brillantes del Gremio Artesano de Sastres y Modistas. Esto se suma a la gran labor de la firma para que se conozca la cultura de la seda en Valencia, siendo colaboradores activos en el Colegio del Arte Mayor de la Seda. De hecho, Amparo Fabra fue la primera presidenta de la Fundación tras su rehabilitación durante siete años.

En definitiva, como explican desde la JCF; Amparo Fabra es un valor seguro en el mundo de la indumentaria valenciana que ahora pasa a formar parte de la gran familia de indumentaristas oficiales para las Fallas 2026. Desde la firma han mostrado su ilusión y ganas de poner toda su profesionalidad al servicio de las Fallas de Valencia.