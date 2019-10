Helena Espert, corte de honor 2020: «Estoy preparada para ser la embajadora de las Fallas y de Valencia»

Helena es una persona muy segura y afirma sin preocupación que está preparada para ser la fallera mayor de Valencia. Pertenece al Mercado Central y se declara 'fan' de Carmen Sancho.

-Perteneces a la falla del Mercado Central. ¿Seguiste de cerca el reinado de Carmen Sancho como fallera mayor de Valencia de 2014?

-En esa época todavía no pertenecía a Mercado Central, pero era una de sus mayores fans. Me encantó la Crida que hizo. Lanzó mensajes muy potentes y cómo no acordarse de ese espolín de 'espigas de Montserrat' negro que llevó.

-¿Cómo vivieron el año pasado la situación del botellón junto a las verbenas del centro?

-Creo que si se toman las medidas oportunas debe de haber una convivencia cívica. El año pasado la situación superó el límite.

-¿Cómo ves la peatonalización que se anuncia en la plaza de la Reina y del Ayuntamiento?

-Creo que es una buena medida, siempre que esté abierto a residentes porque no tenemos que olvidarnos de los vecinos del centro. .

-¿Puedes comentar alguna anécdota del proceso de selección?

-El día de la excursión a Calvestra íbamos todas con muchas ganas de divertirnos, pero luego de hacer las actividades de aventura nos hicieron un examen de cultura fallera y después de estar lanzándote por tirolina o subiendo por el rocódromo, no te esperabas un examen. Al final salió bien.

-¿Has vivido en el extranjero?

-Estuve en Tercero de ESO tres meses en Irlanda y en Cuarto de ESO en EE. UU.

-¿Qué echas de menos cuando estás fuera de la ciudad?

-Cuando vuelvo de cualquier sitio, siempre digo 'molt bonico tot, pero com en la meua terra, res'. Echo de menos la comida, la calidad de vida de Valencia, el clima y la comida.

-¿Qué cambiaría de las Fallas?

-No se nos tiene que olvidar que la esencia de esta fiesta son las fallas, el sentimiento, la pólvora y no querer transformarlo en una fiesta de juerga que pierda la esencia. Tenemos que reivindicar que la gente venga a Valencia para ver las fallas, no sólo vivir la fiesta.

-Dime tus aficiones.

-No soy muy deportista, pero procuro cuidarme un poco y correr por el río. Y tengo familia que navega y me gustaría sacar el título de patrón de embarcaciones de recreo.

-¿Cuál ha sido su último viaje y el último libro?

-Mi último viaje ha sido a Mallorca. Y el libro, 'El hombre en busca del sentido', de Viktor Frankl.

-Dime un lugar para perderse por Valencia.

-El Mercado Central. .

-¿Cuántos trajes te hiciste para el reinado?

-Cinco. Uno era rojo, otro verde y amarillo, un tercero negro, uno de color visón y uno azul.

-¿A quién le gustaría conocer en el balcón del Ayuntamiento en una mascletà?

-A lo candidatos al Gobierno de España, para que se aclaren ya.

-¿Quieres ser la fallera mayor? ¿Qué aportarías?

-Claro que quiero ser la fallera mayor de Valencia. Mis compañeras de sector siempre me dicen que soy la que hago grupo. Soy una persona que siempre me acordaría de mi corte y siempre soy la que organizo cenas. Estoy preparada para ocupar el puesto de fallera mayor y ser la embajadora de las fiestas y de Valencia. Soy fallera y valenciana de los pies a la cabeza.