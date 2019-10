Gabriela García, corte de honor infantil 2020: «Sería un honor decir: Senyor pirotècnic» Jueves, 10 octubre 2019, 00:01

¿Cómo fue la noche de la Fonteta?

Lloré desde el principio y pensé que corte más bonita; cuando me nombraron fue una explosión.

¿Qué se siente?

Ha sido un sueño hecho realidad, ahora tengo 72 nuevas amigas, tengo esa suerte.

¿Te ves como la próxima representante?

Creo que es difícil, pero sería un honor decir por el micro: «Senyor pirotècnic pot començar la mascletà».

¿Con qué disfrutas en el colegio?

Me gusta mucho inglés y valenciano, también sociales porque aprendemos mucho de historia.

¿Tienes alguna afición?

Suelo pintar, dibujar me gusta escribir poemas, bailar y pasar tiempo en la falla.

¿Y allí cómo disfrutas?

Me gusta ir a la junta y poder escuchar todo lo nuevo que se va a hacer en la falla.

Tu padre es presidente de agrupación, ¿qué consejo te ha dado?

Que tengo que ser yo misma, que he ido a muchos actos y que no me ponga nerviosa porque lo haré bien.