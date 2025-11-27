Fallece José Vicente Lahuerta, histórico del mundo fallero

R. V. Valencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:25 Comenta Compartir

Ha fallecido José Vicente Lahuerta, histórico dirigente del mundo de las Fallas que ha conocido con dolor la muerte de un figura relevante en la fiesta. Miembro de la Junta Central Fallera, siempre fue fiel a la comisión avenida Burjassot-Joaquín Ballester a la que pertenecía desde los años 80. Tenía 77 años

Aunque fue presidente de su falla, las últimas décadas ha estado ligado a la Junta Central como delegado del sector de Campanar y en estos momentos era miembro del Congreso fallero aunque por su estado de salud su aportación ha sido limitada. Fue uno de los redactores del reglamento fallero y era de los que más lo conocía. «Ha vivido por y para las Fallas», dicen los que lo conocía.