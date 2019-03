«Estamos satisfechos, sobre todo por el triunfo en Ingenio y Gracia» El conjunto del artista José Gallego para Convento, anoche. / consuelo chambo El presidente de Convento, Francisco Segura, alaba al artista José Gallego por su «inmejorable trabajo» MAR GUADALAJARA VALENCIA. Sábado, 16 marzo 2019, 01:35

Convento lo logra de nuevo. La competición estaba muy reñida y el jurado tardó en deliberar. Se hizo esperar el veredicto definitivo que no llegó hasta pasadas las 21.30 horas de la noche. La tensión se respiraba entre las comisiones que se disputaban el primer premio: Maestro Gozalbo y Convento Jerusalén. Un año más Iván Tortajada consigue sacarle la ventaja a José Gallego que alcanzó el segundo puesto en una disputa muy igualada entre los rivales de Especial.

«Estamos satisfechos, sobre todo por el triunfo en Ingenio y Gracia, es un gran reconocimiento», dijo Francisco Segura momentos después de conocer que con el trabajo del artista José Gallego quedaban en segunda posición.

Aunque el ambiente en un primer momento era de decepción en el casal, después se fue animando. «Hay decepción porque siempre jugamos a ganar y aunque pueden ser momentos tristes, estamos conformes porque ante todo asimilamos que es una sección muy complicada y el jurado no tenía tarea fácil, todos son muy buenos trabajos», comentó Segura quien también aprovechó para dar la enhorabuena a la ganadora Maestro Gozalbo-Conde Altea y al equipo del artista Iván Tortajada.

El jurado, que se esperaba a las 18:30 horas, llegó con una hora de retraso a la plaza en la que estuvo «un buen rato, han dedicado mucho tiempo a mirar todo cada detalle», aseguraba el presidente.

Finalmente no pudo ser para la comisión que desde hace dos ejercicios no consigue llevarse el primer premio. Pero «el espíritu de Convento es imbatible y vamos a seguir trabajando para conseguirlo». La comisión no pierde la confianza en un año que ahora vuelca todos sus esfuerzos en el monumento del artista Pere Baenas.

José Gallego, que no se encontraba entre los miembros de la comisión y prefirió celebrarlo en la intimidad, fue alabado por el presidente de Convento, que le invitó a la comisión donde prometían recibirle con «una gran ovación». Segura reconoce su «admirable» trabajo que este año giraba entorno a los cuentos.

Con el lema 'Contes a la valenciana' Gallego repite por segundo año consecutivo en la falla, con un trabajo minucioso y de multitud de detalles. El monumento invita a sumergirse en un auténtico libro infantil 'made in' Valencia. La delicadeza de la Blancanieves ataviada con indumentaria fallera o el flautista de Hamelin de saragüell tocando, en esta versión, la dolçaina. Ratones, pájaros y un sin fin de personajes conocidos rondan el Micalet de una ciudad de cuento.

La tradición y el estilo más clásico vuelven ha ser los elegidos para liderar las fallas de infantil de la sección Especial y la comisión de Convento luchó hasta el final sin perder la esperanza.