«El robot da empaque y consigue que la falla no quede insípida como otras» Carlos Carsí asegura que su primer reconocimiento en Cuba no fue una casualidad ya que en el taller «hemos tenido dos primeros, un tercero y un cuarto» LOLA SORIANO VALENCIA. Lunes, 18 marzo 2019, 01:15

Carlos Carsí ha conseguido su segundo premio de Especial en su cuarto año de trabajo en la máxima categoría. Celebró el premio con L'Antiga y con los falleros de su comisión, Ramiro de Maeztu.

-¿Si no llega a ganar el primer premio se hubiera disgustado?

-Puede que sí, puede que no. Tienes que estar contento con el trabajo que has realizado porque todos queremos ganar.

-Se están haciendo fallas con mucho volumen para los presupuestos que tienen. ¿Cómo puede aguantar eso un taller?

-Los artistas acabamos hipotecando los talleres para poder competir. Es difícil porque tienes que reinvertir el poco dinero de beneficio que te queda de un año a otro.

-¿Cómo celebró el premio?

-Primero estuve en L'Antiga y después, como soy fallero de Ramiro de Maeztu, me fui a mi casal. Me estaban esperando para felicitarme.

-¿Cuántas fallas ha plantado?

-Nueve fallas en categorías desde Cuarta C hasta la sección Especial.

-¿A quién le dedica el premio?

-A mi padre, Paco Carsí, que haya donde esté seguro que estará contento. Él tuvo la oportunidad de celebrar conmigo mi primer premio de Especial de Cuba.

-¿Cuál es la clave del éxito?

-La clave es ser humilde, trabajador e intentar dar lo mejor de sí de uno mismo y del equipo de taller.

-¿Cuántas personas integran su equipo del taller?

-Ahora mismo somos diez. Y cuando empecé estaba yo solo.

-¿Hay chicas?

-Hay tres. Lucía Carsí, que es mi prima; Elena Antón y Gema Roselló.

-L'Antiga le ha renovado para 2020. ¿Eso da tranquilidad?

-Es una forma de demostrar que hay confianza mutua.

-¿Cuántos años le gustaría estar con esta comisión?

-Los que me quieran.

-¿Quiere estar más años en Especial o hacer un alto en el camino?

-Estar en Especial es bonito y me gustaría tener continuidad.

-¿A qué artistas de Especial admiraba cuando era pequeño?

-A Miguel Santaeulalia, a Julio Monterrubio y también a Pepet.

-Hay gente que dudó de su primer premio en Cuba. El reconocimiento de ahora ¿es la confirmación de que no fue por casualidad?

-El premio de Cuba no fue una casualidad. Desde la entrada de mi taller en Especial no hemos bajado de un cuarto premio. Hemos tenido dos primeros, un tercero y un cuarto.

-¿Qué elemento de la falla considera el mejor acierto?

-El mayor acierto ha sido poner un robot en la parte trasera, le da empaque y hace que la falla no se quedara insípida como otras.

-¿Entiende el disgusto de El Pilar?

-Pueden estar disgustados, pero hay que ser señores y felicitar al ganador e intentar ver los errores cometidos.

-El presidente de El Pilar les visitó. ¿Se refiere al artista?

-Sí. No ha llamado ni llamará. Yo hubiera hecho lo contrario. Primero hay que llamar al ganador y ver en qué has fallado. La culpa no siempre es de los jurados.

-¿Qué opina de las críticas por no salir ninguna mujer de jurado?

-Es una polémica que no viene al cuento porque fue un sorteo. Si hubieran salido nueve mujeres tampoco hubiera pasado nada.

-¿Qué ha de valorar el público?

-La composición, el modelado y el riesgo y acabado. Arriba lleva más de cincuenta figuras.

-Hacer fallas no da demasiado dinero. ¿Hará otros trabajos?

-Estamos haciendo tematizaciones para tener rentabilidad y no tener tanto trabajo para la plantà.