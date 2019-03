«Es la noche soñada para nosotros, no podía habernos salido mejor» Monumento que se ha llevado el tercer premio. / CONSUELO CHAMBó Duque de Gaeta-Pobla de Farnals felicita a Fernando Foix, que debuta en Especial con un resultado «que no ha podido ser mejor» ÁLEX SERRANO VALENCIA. Sábado, 16 marzo 2019, 01:35

En Duque de Gaeta-Pobla de Farnals, la explosión de alegría fue gradual. Séptimo, sexto, quinto, cuarto... se colaron en el podio cuando no se lo esperaban con una falla obra de Fernando Foix, un joven artista que se estrenaba en Especial tras varios años de idilio de la comisión de Algirós con Julio Monterrubio.

«Estamos felices y emocionados, llorando. Es la primera vez que apostamos por alguien que no tiene nombre», dijo el presidente de la comisión, Marcos Soriano, en referencia a Foix, que años anteriores había plantado en Obispo Amigó. Pero era su debut en Especial «y no ha podido ser mejor». En Duque, acostumbrada a los puestos altos de la clasificación año tras año, descorcharon ayer champán por un tercer puesto: no hay que confundir esta alegría por un artista «que ha trabajado mucho» con conformismo. «Nosotros íbamos a por todas pero había muchos gallos en el corral y grandísimos proyectos y presupuestos», explicaba un emocionado Soriano, que reconocía en el casal hubo lágrimas de alegría: «Acabo de hablar con Fernando y él está llorando, no se lo puede creer». «Es su noche soñada», explicó Soriano.

La comisión, así las cosas, está dispuesta a repetir con Foix y conformar una de esas uniones falleras que se afianzan con el paso de los ejercicios y que dan proyectos más que válidos. Soriano aprovechó para felicitar a los artistas que les han superado, «que son buenos amigos».