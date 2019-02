L'Antiga persigue su cuarto título Una de las piezas de Carlos Carsí para L'Antiga. / lp La falla de Campanar celebra su treinta aniversario en la sección Especial LOLA SORIANO Jueves, 21 febrero 2019, 00:59

Llegar a lo más alto es difícil, pero todavía es más complicado mantenerse durante tiempo, pero L'Antiga de Campanar lo ha conseguido. Y es que esta comisión que preside el triunvirato formado por Xelo Salavert, Rafael Mengó y Quique Soler quiere dejar huella. A pesar de que no están en la 'ruta del centro' de la ciudad, tienen claro que si hay un buen proyecto y un buen artista, la gente cruzará el río para visitarlos.

Este año, además, están de celebración ya que cumplen tres décadas en la máxima categoría. «Estamos contentos de cumplir 30 años en la sección Especial donde nos sentimos muy cómodos y trabajamos con esfuerzo para mantenernos», indicaron los presidentes.

Anoche reunieron en una cena a los dos artistas que repiten en la plaza. Por un lado, Carlos Carsí, artista de la falla grande que firma su segunda propuesta en L'Antiga; y Mario Pérez, que ya es como uno más de la familia, puesto que es su quinta falla infantil en esta plaza.

Nueva estética

La falla que plantea para esta edición Carsí lleva por lema 'Juga, juga... i voràs' y cuenta con el diseño de Alejandro Santaeulalia. Romperá esquemas, ya que no habrá un cuerpo central del que partan todos los elementos, si no que habrá una parte delantera con un taller de viejos juguetes pendientes de reparar y una parte trasera que no se desveló anoche para mantener hasta el final el misterio que servirá de sustento de los remates, entre ellos tres hadas que darán vida a los juguetes que están también en los remates.

En este proyecto se hablará de juguetes rotos, de héroes de hoy en día sin capa y de los males de hoy en día de la sociedad.

L'Antiga cuenta con tres primeros premios en la máxima categoría y quiere lograr un cuarto. El primero fue en 1989 con Ramón Espinosa y la falla 'Eroticrónica'. El segundo llegó en 1991, también de la mano de Espinosa con 'Cuentos chinos' y en 2017 recuperó la gloria con Julio Monterrubio y el lema de 'Eterna seducción'.

La falla infantil de Mario Pérez llevará por lema 'Per dins i per fora' y utilizará técnicas como pintura, ropa y los ninots tendrán hasta pelo. Quieren repetir con Mario el éxito del pasado año, ya que lograron el primer premio de Tercera y el primero de Ingenio y Gracia.

Como se detalló anoche, quieren celebrar el 30 aniversario en Especial de una forma singular, por eso «queremos llegar a toda la población», indicaron. Quieren que todas las personas con diversidad funcional puedan acercarse y comprender la falla. Por eso, anuncian que harán accesible el recinto para las personas con movilidad reducida. En segundo lugar, pondrán carteles con un lenguaje especial para los niños con trastorno autista.

Por último, han creado la aplicación móvil 'l'antigainclou', creada por Quasar Dynamics para explicar oralmente las escenas de la falla para ayudar a las personas con diversidad funcional visual.