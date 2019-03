José Ramón Espuig, maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros: «Están cerrando muchos talleres y más que bajarán la persiana tras las Fallas» El maestro mayor del gremio, José Ramón Espuig, en su visita a L'Antiga. / jesús signes El artesano afirma que los artistas añaden más volumen a sus obras y superan el presupuesto debido a la dureza de la competencia LOLA SORIANO VALENCIA. Martes, 19 marzo 2019, 01:00

El maestro mayor del gremio, José Ramón Espuig, se pone de ruta a primera hora para poder ver las fallas de Especial antes de que las plazas se llenen de público. Asegura que son proyectos de gran volumen.

-¿Ha visto las tres fallas de podio?

-Mi familia y yo nos hemos levantado pronto y salimos de casa a las 6.30 horas para ver los proyectos de Especial y la de Maestro Gozalbo.

-¿Están poniendo los artistas más cantidad de volumen en la falla que el valor del presupuesto?

-En general sí. Nos estamos pasando todos los artistas en volumen. Se nota en todas las secciones por la dureza de la competencia.

-Un proyecto como el que luce L'Antiga, ¿qué precio tendría?

-Una falla del volumen que hay plantado tendría que valer 300.000 euros porque hay muchas piezas.

-¿Y la falla de El Pilar y Convento qué costarían?

-El Pilar y Convento incluso costarían más dinero, entre 350.000 euros y 400.000 euros porque los artistas han creado grandes obras.

-¿Cómo soporta eso un taller?

-No lo sé porque de hecho están cerrando varios talleres y más que bajarán las persiana tras las Fallas. El que puede se va a trabajar con otros compañeros o busca otro sector.

-Carsí dijo que el robot que ha puesto en la parte trasera es impactante y que las traseras de otras fallas eran insípidas. ¿Cómo ve las traseras de Convento y El Pilar?

-Tanto en Convento como en El Pilar también eran espectaculares.

-¿Qué quiniela tenía usted?

-No lo voy a decir, todos son amigos y compañeros. Me parece espectacular que se lo hayan dado a Carlos Carsí. Pere Baenas está acostumbrado a llevarse primeros y Paco Torres está tirando el resto para llevarse el premio y el pobre no se lo ha llevado. Estaban las tres muy bien.

-Dígame un punto fuerte del proyecto de Carsí, Baenas y Torres.

-De Carsí, que tiene muchas figuras juntas, y creo que el Ingenio y Gracia le ha ayudado. De Convento, es una falla espectacular, el tema es bonito y tiene muchas escenas con Ingenio. Es para estudiarlas. Y de El Pilar, tiene un acabado espectacular. Tiene muchas piezas en el aire. Es muy buena. Las tres tienen remates que parece que vuelen.

-El podio está bien dado independientemente del orden?

-Esas tres fallas eran de podio.

-¿Entiende el enfado de la falla El Pilar porque sólo se produjo un punto de diferencia?.

-El enfado es lógico porque desde un principio se esperaban el primer premio. Al escuchar que Baenas era el tercero, creo que ya empezaron a saltar y es normal que estén fastidiados, pero tienen una gran falla. Los premios son lo de menos.

-¿Cuántas fallas ha plantado?

-En Valencia he plantado seis y dos en pueblos.

-No les dejan hacer una valoración de precios. ¿Hay que decidir algo?

-Es preciso hacer algo porque los artistas lo vamos a pasar mal para poder continuar plantando fallas, que es lo que nos gusta.

-¿Tiene en venta un taller?

-Uno no, los dos. Primero puse a la venta uno, pero es pequeño y por eso ofrezco los dos. Si los vendiera, seguiré haciendo fallas porque me quedan tres años para jubilarme y me iría de alquiler.

-¿Le gusta la falla municipal?

-Sí, pero creo que es enorme. Igual si hubiera sido algo más pequeña hubiera sido más manejable porque han acabado justos. La falla municipal tiene que ser diferentes a los demás y esta tiene gran empaque.

-¿Los hosteleros deberían ayudar económicamente?

-Sí porque están las calles llenas de gente consumiendo por las fiestas que crean las comisiones y no hay retorno. El otro día tenía invitación para ir al balcón y no pude ni llegar por el río de gente que había.

-Ha terminado el mandato del gobierno, ¿qué queda por hacer?

-Todo. Tenían voluntad, pero no han empezado nada y la Ciudad Fallera está estancada. Hace falta que ayuden a la profesión porque hay gente buena, como Iván Tortajada, que se va a formarse.

-¿Qué sistema de jurado de Especial les gusta más?

-Sí lo hacen las comisiones creo que es mejor, así no se pueden quejar ni a la Junta ni al gremio.