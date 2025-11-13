Las fallas establecen en el Reglamento los horarios de la plantà

Las comisiones falleras han celebrado este jueves un nuevo congreso para determinar el contenido del Reglamento fallero. En esta cita se ha acordado que quede ... por escrito el horario límite de la plantà, y se hace constar que los monumentos deberán estar acabados antes de las 8 de la mañana de los días establecidos por Junta Central Fallera. Aunque no se detalla el día concreto, por si por algún motivo las Fallas cambiaran de fecha alguna vez, como ocurrió tras la pandemia con el mes de septiembre, esos días serán siempre 15 de marzo para las infantiles y 16 para las mayores.

Así se ha añadido en la enmienda del artículo 6 que se ha aprobado este jueves en el Palau de la Música, que viene a completar y añadir el texto original del anteproyecto. Se define la plantà como «conjunto de actividades realizadas en el lugar de emplazamiento con el objetivo de proceder al montaje de la Falla y dejarla lista para su exposición pública, en la que intervienen los artistas falleros y los miembros de la comisión» y que este acto se efectuará en el emplazamiento autorizado.

Sobre las actividades propias del ejercicio fallero, los asistentes han pedido que se añada el folklore, donde estarían incluidos los bailes regionales, y la frase «todas las actividades tradicionalmente falleras», como así constará en el texto definitivo del Reglamento.

Además, en el artículo de la constitución de las comisiones falleras se ha pedido que se añada en el título «de nueva creación» para las futuras fallas nuevas que se añadan al censo de JCF. Este jueves se han votado los cambios para los artículos 5,6,7 y 8 y para el próximo jueves, en el siguiente Congreso, se debatirá un texto que suele traer polémica, se trata de las poblaciones que forman parte de JCF, y que son Quart de Poblet, Xirivella, Mislata y Burjassot, para determinar si siguen dentro de la junta o deben tener una local propia.