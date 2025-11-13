Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un instante de la plantà

Las fallas establecen en el Reglamento los horarios de la plantà

Los monumentos deberán estar listos antes de las 8 de la mañana del día designado por JCF, aunque no se concreta que sea el 15 de marzo los infantiles y 16 los grandes

José Molins

José Molins

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:43

Comenta

Las comisiones falleras han celebrado este jueves un nuevo congreso para determinar el contenido del Reglamento fallero. En esta cita se ha acordado que quede ... por escrito el horario límite de la plantà, y se hace constar que los monumentos deberán estar acabados antes de las 8 de la mañana de los días establecidos por Junta Central Fallera. Aunque no se detalla el día concreto, por si por algún motivo las Fallas cambiaran de fecha alguna vez, como ocurrió tras la pandemia con el mes de septiembre, esos días serán siempre 15 de marzo para las infantiles y 16 para las mayores.

